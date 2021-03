Chávez y su legado: Dos visiones desde Monagas

Hoy se cumplen 8 años de la desaparición física de Hugo Chávez, el líder de la revolución bolivariana que marcó la historia de Venezuela. Seguido por los chavistas y rechazado por los opositores, Chávez impactó el curso político, no solo en Venezuela sino en América Latina y sus ideales siguen inspirando a izquierdistas de todo el mundo.

En Monagas Chávez dejó obras importantes, una de las más visibles es la Universidad Bolivariana de Venezuela, infraestructura construida en tiempo récord y con un diseño de primer mundo. Porque así eran las órdenes del Comandante, sus deseos eran hechos. Hoy a 8 años de su partida, dirigentes políticos de oficialismo y oposición hablan sobre su legado desde sus diferentes perspectivas.

Chávez: Opiniones encontradas

Cosme Arzolay, profesor universitario, catedrático y especialista en planificación para el Gobierno Regional, compara a Chávez con Simón Bolívar y asegura que se necesitan horas para analizar su legado porque es un referente en la Historia de Venezuela.

La inclusión social es el legado más importante según el profesor Arzolay

“El peso del significado de Chávez es ser el referente de un nuevo modelo de organización social y político bajo conceptos diferentes a todo lo anterior existente. Chávez dignificó al pueblo y le dio suficientes elementos en lo inmaterial para la toma de conciencia”, recalcó Arzolay.

El profesor confirma que las ideas de Chávez se esparcieron por el mundo y su legado trasciende al plano internacional. Describe que la inclusión social es el principal legado de Chávez pues a su juicio los excluidos fueron tomados en cuenta por la gestión de Chávez. A la inclusión social, añade la inclusión política mediante la participación electoral, además del reconocimiento étnico y la representación indígena en los diferentes ámbitos gubernamentales.

“Chávez despertó la conciencia del pueblo, la unidad y la paz y se convirtió en un ícono mundial. Asimismo, impulsó la integración latinoamericana a través del El Alba, Petrocaribe, la revalorización de los precios del Petróleo en la OPEP, además de la ayuda humanitaria suministrada a otros países de América como mecanismo económico para masificar las políticas sociales”, explicó.

Para el profesor, el pensamiento de Chávez trascendió en el tiempo y derrotó las barreras geográficas para convertirse en un referente, que permanecerá por muchos años.

Contraste

Sin embargo, para dirigentes opositores como el Profesor Universitario Juan Guzmán Páez, Chávez no fue lo que se plasma en algunas líneas sino lo que muestra la realidad de su legado. “La institución militar no está hecha para hacer democracia sino como un guardián de la misma y del sector militar salió Hugo Chávez Frías. Los militares son entrenados para vencer y no para convencer como los políticos”, mencionó-

En ese contexto, Guzmán Páez considera que el legado más importante y a la vez negativo de Chávez, fue acabar con la política tradicional e imponer un modelo no democrático al tomar el poder. “Chávez acabó con las oportunidades auto forjadas e impuso las concedidas al precio de hipotecar la voluntad, por tanto, derrotó un precepto casi constitucional que dice que la vida es para el esfuerzo y las dádivas son el opio que carcomen a la sociedad y la hace esclava de quien la patrocina”, fustigó Guzmán Páez.

En otros aspectos mencionados por el académico, la siembra del odio en una sociedad mediante los discursos populistas, fue otro de los legados que dejó el Comandante quien discursaba durante horas en cadena nacional. “Chávez fue un actor que se apoderó de la paz de un país. Impulsó la sumisión como la conducta para vivir, e impuso un control sobre la educación, al crear un sistema paralelo que le sirviera a sus propósitos. Con ello revirtió 180 años de progreso, un retroceso que hoy se evidencia en todos los sectores de la sociedad”, condenó el dirigente.

Legado de Chávez en la Juventud

La juventud política que se formó en la era de Chávez interpreta su legado según su visión democrática. Para dirigentes como el Concejal Pedro Adrián, quien emergió de las bases de la Juventud pesuvista, “Chávez representó una esperanza para la juventud que vio con él la oportunidad de ser visible en la dinámica política. Con Chávez los jóvenes se identificaron por lo inclusivo del proyecto revolucionario, distinto a las élites de la cuarta república”, sostiene Adrián.

Uno de los aspectos que subraya el joven político es que el Comandante otorgó la oportunidad a sus seguidores de desarrollarse integralmente. Explica que a 8 años de su partida, el proyecto bolivariano sigue por un mundo más justo, pluricéntrico y multipolar.

Inspiración

“Desde niño me crié escuchando a mi padre, ganadero y agricultor hablar del Comandante Chávez, de aquella rebelión del 4 de febrero que era la esperanza para la gente trabajadora. Para aquel tiempo, los gobiernos adecos y copeyanos se alternaban los mandatos y no había seguridad ni estabilidad laboral. Por lo que crecía la incertidumbre, pero todo cambió cuando llegó la justicia social que es sin duda el más grande legado de Chávez”, argumenta.

No obstante, no todos los jóvenes políticos en la Venezuela de los 2000, se inspiraron en las ideas de Chávez, dirigentes estudiantiles como José Gregorio Marcano, opositor que hoy milita en Voluntad Popular, asegura que seguirá luchando porque el país cambie. En su opinión, el legado de Chávez detuvo el progreso y los logros de 40 años de democracia aunque, paradójicamente, el desgaste del bipartidismo fue lo que trajo al chavismo.

“La destrucción del sistema político entre 1992 y 1998, dio paso a la llegada de Chávez, cuando errores de la cuarta república acabaron con un sistema político y con una generación de jóvenes emergentes en la política venezolana. Teníamos un sistema democrático en decadencia y un país que anhelaba cambios creyó en el ilusionismo de un mesías, pero Chávez quien recibió la mejor bonanza petrolera hizo vivir un espejismo de una Venezuela saudita, producto de la renta del crudo. Invirtió recursos en la ideología mientras destruyó el aparato productivo privado”, explicó.

Liderazgo

Marcano coincide en que “Chávez exportó su revolución por el mundo” pero asegura que el sistema decayó años después, porque aquella bonanza era un paño de agua tibia y no la solución de los verdaderos problemas del país.

“Chávez se impuso como un líder continental y se olvidó de las principales carencias del pueblo. Cuando ya no hubo dinero de la renta petrolera los venezolanos empezaron a sufrir los embates de la caída. Fenómenos como Chávez son producto de errores en la política y uno de sus grandes pero profundamente negativos legados fue romper con la autonomía de las instituciones de este país”, indicó.

Aunque las opiniones de los entrevistados difieren entre sí, el punto clave del legado de Chávez es el liderazgo que se esparció por el mundo y por ello, quedará por siempre en la historia política. Su personalidad carismática, habilidad para el discurso y espontaneidad, seguirán siendo cualidades admiradas por políticos de todo el mundo. Mientras tanto, el pueblo humilde que lo recuerda con añoranza, espera que sus discípulos honren su palabra y solucionen los problemas del país.

Lea también: Hugo Chávez Frías: Este 5 de marzo se cumplen 8 años de la muerte del expresidente