Hugo Chávez Frías: Este 5 de marzo se cumplen 8 años de la muerte del expresidente

El expresidente Hugo Chávez Frías murió el 5 de marzo del 2013, siendo mandatario en funciones.

Su fallecimiento obedeció a complicaciones con el cáncer y un infarto que le costaron la vida tras una dura batalla que libró en medio de la gran responsabilidad que tenía entre manos como Presidente de Venezuela.

Ese fue un día de mucha tristeza para sus seguidores. Y no es para menos, al tener en cuenta que exactamente el 8 de diciembre de 2012 y en una sorprendente cadena nacional, el propio Chávez le expresó al país y al mundo que estaba enfermo y que tendría que ausentarse para su recuperación.

Dignatarios de distintos países y las autoridades nacionales despidieron al expresidente Hugo Chávez Frías en su funeral de Estado.

Anuncio del fallecimiento

Pero fue el 5 de marzo de 2013, a las 17:20 , cuando el vicepresidente Nicolás Maduro anunció en Cadena Nacional el fallecimiento de Hugo Chávez, ocurrido a las 16:25 del mismo día en el Hospital Militar de Caracas.​

En un comunicado de prensa oficial del jefe de la guardia presidencial, el general José Ornella, emitido dos días después del anuncio de su muerte, se dijo que el deceso fue a consecuencia de un «infarto fulminante» en medio de una batalla de casi dos años contra el cáncer.​

Fecha de fallecimiento

Con Rafael Correa en julio de 2011, un poco después de ser diagnosticado con cáncer.

Existen hipótesis de que el presidente Chávez murió en La Habana antes de la fecha oficialmente anunciada, pero ninguna de estas versiones ha sido confirmada o demostrada.

En Sabaneta de Barinas comenzó la historia

El expresidente Hugo Chávez, nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, estado Barinas, donde se crió humildemente con su abuela paterna Rosa Inés.

Aficionado a la pintura, la lectura y las matemáticas su infancia transcurrió de forma feliz entre los juegos callejeros, el béisbol, su mayor pasión y la venta de dulces de lechosa de su abuela.

Hugo Chávez completó en 1966 la educación primaria en el Grupo Escolar Julián Pino y posteriormente cursó el bachillerato en el Liceo Daniel Florentino O’Leary de Barinas, donde obtuvo el título de Bachiller en Ciencias en 1971.

Tres semanas después de graduarse ingresó a la escuela del Ejército de la Academia Militar de Venezuela, donde se graduó y recibió el título de Licenciado en Ciencias y Artes Militares, en la especialidad de Ingeniería, mención terrestre, egresando con el grado de subteniente, el 5 de julio de 1975. En ese mismo año realiza un curso en Comunicación en la Escuela de Comunicación y Electrónica de las Fuerzas Armadas.

1977 – 1991

En el año de 1977 es ascendido a teniente y realiza el Curso Medio de Blindados del Ejército en 1979, donde ocupa el primer lugar entre todos los alumnos. Ya para el año de 1982 es ascendido a capitán, realiza el Curso Avanzado de Blindados en 1983, donde ocuparía nuevamente el primer lugar entre todos los alumnos.

Después fue profesor de estudios superiores y participó en el Curso Internacional de Guerras Políticas realizado en Guatemala en 1988. Cursa una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar en los años 1989 y 1990, tesis por terminar. Continuó su carrera militar en las Fuerzas Armadas hasta ascender al grado de teniente coronel en 1990. Por último, realiza un Curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército en 1991.

1992-1994

A las 11:00 (UTC) del 4 de febrero de 1992, comenzó la sublevación con comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay.

En Maracaibo, Francisco Arias Cárdenas logró apoderarse de la sede del gobierno regional y toma prisionero al Gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz.

En Caracas, Chávez establece su centro de operaciones en la sede del Museo Histórico Militar, ubicado en La Planicie, en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sus fuerzas toman la estación estatal Venezolana de Televisión. Otro grupo se enfrenta a la Guardia Nacional Venezuela en La Casona, mientras que un grupo intentaron tomar el Palacio de Miraflores. Chávez decidió rendirse y pide hacerlo por televisión.

En horas del mediodía Chávez se presentó ante las cámaras de televisión diciendo “Buenos días”, luego identificó su movimiento: “este mensaje bolivariano”. Reconoció la labor de sus copartidarios: “ustedes lo hicieron muy bien”. Reconoció su derrota: “Nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el poder”. Lanzó un reto: “lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados” Asumió la responsabilidad: “Asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano” y dio un mensaje de esperanza: “El país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor”.

Chávez, junto con los principales líderes de su movimiento, pasó 2 años en la prisión de San Francisco de Yare. Allí co-escribió Cómo salir del laberinto, mientras su popularidad aumentaba. Hugo Chávez fue liberado el 27 de marzo de 1994 tras el sobreseimiento que le otorgó el Presidente Rafael Caldera, como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda, como el MAS y el PCV, para lograr apoyo a su gobierno.

1995 – 1998

Ya libre, Chávez, dado el descontento existente en el país para con los partidos políticos empieza una campaña de no votar en las siguientes elecciones, alegando que era la mejor manera de demostrar que el país no quería seguir con esas políticas económicas ni sociales, ni ciertos personajes políticos, y al contrario, con el apoyo de políticos como Luis Miquilena y José Vicente Rangel, decidió iniciar su propio movimiento político-electoral, el cual se organizó como el Partido Movimiento Quinta República (MVR). Chávez, entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela, explicando su proyecto político, que se basó, principalmente, en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que “refunde la República”.

La campaña política tuvo tres principales contendientes: Irene Sáez Conde, Henrique Salas Römer y Hugo Chávez Frías, quien fue apoyado por el denominado “Polo Patriótico”, conformado por el Movimiento Quinta República (MVR), Movimiento al Socialismo (MAS), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT) y otras cuatro organizaciones menores. El candidato del otro muy fuerte partido, Acción Democrática, Alfaro Ucero, nunca logró sobrepasar el 2% en las intenciones de voto. Prácticamente toda la izquierda venezolana se había alineado con Chávez.

Ya para mediados de 1998, Hugo Chávez era el primero en todas las encuestas. El 8 de noviembre se realizaron las elecciones parlamentarias. El MVR obtiene 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos. Se demostraba que era la segunda fuerza política del país. El 6 de diciembre, es electo, Hugo Chávez Frías, Presidente de Venezuela con el 56,5% de los votos.

1999 – 2001: Primer periodo presidencial

Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999 y juró sobre la Constitución de 1961. Después del acto en el Capitolio Federal, sede del Congreso de la República se dirigió al Palacio de Miraflores acompañado por un grupo de simpatizantes. Desde allí decretó la activación del “Poder Constituyente”.

El 2 de febrero de 1999 frente al presidente saliente, Rafael Caldera juró ante la moribunda Constitución de 1961 su primer período presidencial.

“Juro delante de Dios, de la Patria y de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos» Hugo Chávez Frías.

Se realizó el referéndum constituyente el 25 de abril de 1999 con el que se buscó modificar la Constitución de 1961 y que fue aprobado por más del 81% de la votación. El 23 de mayo inició su programa televisivo “Aló Presidente”.

Para el 20 de noviembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente terminó el proyecto de Constitución y el 15 de diciembre de 1999, el gobierno del presidente Chávez impulsó un segundo referéndum constitucional que fue aprobado con más del 71% de la votación popular que resultó en la ratificación de la Constitución de Venezuela de 1999.

El 30 de julio de 2000, ya con una nueva constitución, se realizaron las elecciones generales para “relegitimar todos los poderes”. Chávez ganó con el 59,76% de los votos. Asimismo en las elecciones parlamentarias celebradas en la misma fecha, su partido logró la mayoría de escaños en la nueva Asamblea Nacional con 91 curules. En agosto visita varios países de la OPEP, con el fin de darle un papel más activo a la organización. Chávez impulsó el Referéndum sindical con el objeto de consultar a la población sobre la conveniencia o no de renovar la cúpula de los dirigentes de los trabajadores del país. Este referéndum fue aprobado por la mayoría de los electores que participaron en la consulta con más del 62% de los votos.

2001 – 2007: Segundo periodo presidencial

En septiembre se realizó en Caracas la Segunda Cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A finales de octubre recibe en la capital a Fidel Castro, presidente de Cuba. A principios de 2001 realiza una gira por varios países asiáticos. El 30 de mayo asiste, en Indonesia, a una reunión del Grupo de los 15.

En 2001, siguió adelante con el proyecto revolucionario en Venezuela.

La Asamblea Nacional aprueba un Decreto Habilitante que le otorga poderes especiales al presidente para aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la Ley de Tierras, que impulsaba una Reforma Agraria, una nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca. Si bien son aprobadas unas 49 leyes, la oposición dirigida principalmente por la patronal más importante del país Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), se concentran en luchar contra las tres leyes antes mencionadas.

En noviembre, en cadena nacional de radio y televisión, mostró unas fotos de niños afganos, víctimas de los bombardeos de Estados Unidos en la Guerra de Afganistán y exclamó: “No se puede combatir el terror con más terror”. El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó estas declaraciones y llamó a su embajadora en Caracas.

El 10 de diciembre, mientras daba un discurso en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocida como La Carlota, en el este de Caracas, varias personas manifestaron en contra de sus políticas. Fedecámaras y la CTV llamaron a un primer paro nacional. Si bien el paro fue calificado como exitoso, la oposición no logró su objetivo de hacer retroceder al gobierno con el paquete de leyes habilitantes. La polarización en el país comenzó a ganar fuerza.

2002: Golpe de Estado

El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 fue un intento de derrocamiento contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.

Luego de fuertes protestas y una huelga general convocada por Fedecámaras, que duró más de tres días, el 11 de abril de 2002, la oposición convocó a una marcha permisada entre los sectores caraqueños de Parque del Este y PDVSA Chuao que luego fue desviada hacia el Palacio de Miraflores.

El Alto Mando Militar venezolano anunció que Chávez había renunciado y militares adversos ejecutaron un Golpe de Estado donde, Pedro Carmona Estanga de Fedecámaras, se colocó como presidente. Luego de fuertes protestas de los simpatizantes del Comandante Chávez y algunas presiones internacionales, muchos países no reconocieron a Carmona y, los militares leales al Gobierno retomaron el poder y Chávez retomó la Presidencia en la madrugada del 14 de abril de 2002.

La madrugada del 14 de abril de 2002, Hugo Chávez Frías regresó al poder.

2003: Llegada de las Misiones Bolivarianas

A partir de este año, el Presidente Hugo Chávez implantó una política de programas sociales, muy atractiva llamada “misiones”, iniciando con la Misión Barrio Adentro, que nace para consolidar la Atención Primaria como prioridad de su política de salud, para dar respuestas a las necesidades sociales de la población, especialmente la excluida. La segunda misión que pone en marcha en todo el país fue la Misión Barrio Adentro Deportivo, con el objetivo de elevar los niveles de salud y calidad de vida de la población, así como la promoción de la práctica de ejercicios físicos. Aunada a éstas, se implantaron las misiones Robinson, Ribas, Sucre, Ciencia, Árbol, Negra Hipólita, Alimentación, Ché Guevara, Cultura Corazón Adentro, José Gregorio Hernández (Milagro), Guaicaipuro, Identidad, Madres del Barrio, Música (Fundación Simón Bolívar), En Amor Mayor, Revolución Energética, Sonrisa, saber y Trabajo, Hijos de Venezuela, Agro Venezuela, Vivienda Venezuela, Nevado.

2004: Referéndum Revocatorio

Entre abril y mayo se hizo la recolección de firmas. El 3 de junio de 2004, el Consejo Nacional Electoral anunció que el mínimo de firmas necesarias se había recolectado y quedaba activado el Referéndum. El Comandante Hugo Chávez, se dirigió al país en cadena nacional y expresó: “Hasta ahora han jugado ustedes, ahora me toca jugar a mí… Nos vemos en Santa Inés”. Y con ello comenzó su campaña para ganar el Referéndum, cuya fecha se fijó para el 15 de agosto. El 40,64% (3.989.008) estaba en contra del Presidente, pero el 59,06% (5.800.629 personas) estaba a su favor, y de esa manera Chávez ganó el referéndum.

La oposición denunció fraude y se deslindaron de la OEA y del Centro Carter que sí avalaron esos resultados.

El 31 de marzo, el Comandante Chávez inauguró la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda (Represa de Caruachi). Esta Central Hidroeléctrica está ubicada a 59 kilómetros aguas abajo del embalse de Guri y 25 kilómetros aguas arriba del embalse Macagua.

Para el 2006, específicamente el 13 de noviembre, fue inaugurado segundo puente sobre el río Orinoco “Puente Orinoquia”, es una de las obras de infraestructura más importantes que se hace en la tierra de Simón Bolívar, y que se levantada sobre dicho río después del puente de Angostura. El puente constituye un Sistema Vial Mixto que también conectará a la región con el estado Monagas. La ceremonia de inauguración contó con la asistencia del Comandante Hugo Chávez y el entonces presidente Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

El Puente Mercosur (Tercer puente sobre el río Orinoco), también es una obra instaurada por el comandante Chávez en el 2006. Es una infraestructura de transporte de tipo carretero-ferroviario que se construye en la región de Guayana, al sur de Venezuela y que unirá las poblaciones de Caicara del Orinoco, Municipio Cedeño en el estado Bolívar y Cabruta, Municipio Las Mercedes en el estado Guárico. Es el puente colgante más grande de América Latina y la número 38 en el mundo.

A mediados del 2006, el comandante Supremo inauguró el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa (HCIL) surge como expresión de la evolución del pensamiento humanista de la Revolución Bolivariana, que ha entendido que son la mujer y el hombre viviendo en sociedad, el centro de todos sus afanes. El HCIL es, sin duda, un paso importante en la construcción de un mundo mejor, un mundo donde la vida no sea una mercadería ni la salud dependa de los vaivenes del mercado.

2007-2013: Tercer período presidencial

El Comandante Hugo Chávez asumió el 10 de enero de 2007, en una sesión solemne de la Asamblea Nacional, como presidente reelecto de Venezuela, para el período 2007-2013, anunciando ante este hemiciclo que llevaría a Venezuela hacía el Socialismo del siglo XXI.

Hugo Chavez Frías jura ante la presidenta de la AN,Cilia Flores por otros seis años más en 2007.

Durante ese período, el Comandante Chávez nacionalizó la empresa CANTV la mayor telefónica del país y su filial de telefonía celular Movilnet. Igualmente también nacionalizó la Electricidad de Caracas (EDC), empresa privada que surte de electricidad a la capital, convirtiéndola en una empresa que garantice un servicio eléctrico en todo el territorio nacional, eficiente, con calidad, y sentido social, sostenible y en equilibrio ecológico, promoviendo de esta forma el bienestar de la población y desarrollo del país, con la participación activa, protagónica y corresponsable del Poder Popular.

Seguidamente en mayo de 2008, el Estado venezolano, a través de Petróleos de Venezuela, PDVSA, toma el control operativo de las actividades primarias relacionadas con los hidrocarburos en la Faja del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo del mundo.

Durante el año 2009, Chávez propuso un nuevo Referéndum constitucional, con el objetivo, mediante una enmienda, levantar el límite al número de reelecciones presidenciales. El referéndum se realizó el 15 de febrero de 2009 y según el Boletín emitido por el CNE el 17 de febrero de 2009 el Sí a la propuesta de enmienda alcanzó 6.319.636 votos (54,86%) y el No 5.198.006 votos (45,13%), con el 99,75% de actas transmitidas y una abstención de 30,08%. El movimiento estudiantil opositor y diversos partidos de la oposición reconocieron los resultados del CNE, sin embargo denunciaron un supuesto ventajismo de las fuerzas que apoyaban el Sí.

Ese mismo año el Comandante Chávez en compañía de su homólogo Evo Morales, presidente de la República de Bolivia, celebró la materialización del lanzamiento del lanzamiento del Satélite Simón Bolívar, desde el Centro de Satélites de Xinchang en la República Popular de China. Con el que se construye la red satelital que incluye, además del satélite en sí mismo, diversas instalaciones para ser controlado en tierra:

Una Estación Terrena de Control principal ubicada en la Base Aérea Capitán Manuel Ríos, en la localidad de El Sombrero, Municipio Julián Mellado, Estado Guárico en el centro de Venezuela.

Estación Terrena de Control principal, en el Estado Guárico, en el centro de Venezuela, Sede de la ABAE.

Un Telepuerto ubicado también en El Sombrero, Municipio Julián Mellado, Estado Guárico.

Una segunda Estación de Respaldo ubicada en Fuerte Militar Manikuyá, Luepa, Municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, al sureste de Venezuela.

Durante el 2009 entraron en operaciones las dos últimas estaciones del Metro de Maracaibo, finalizando así la idea de un ferrocarril ideado por el presidente Hugo Chávez, con la finalidad de satisfacer las necesidades, en cuanto a transporte masivo, de los habitantes de tan imponente ciudad venezolana. Su diseño y construcción integran las modalidades superficial, aéreo (viaducto) y subterráneo.

A finales de 2009, Venezuela sufrió una crisis energética que obligó al gobierno a aplicar el racionamiento eléctrico en todo el territorio venezolano, excepto en la capital, Caracas, donde se aplicó un programa de ahorro energético con penalizaciones. El origen del problema energético, fue una profunda sequía ocasionada por el fenómeno climático de El Niño, que afectó a los embalses del sistema hidroeléctrico del país. Ante tal situación, Chávez anunció que en el 2010 se instalarían plantas eléctricas con una capacidad de generación total de 6 GW. El 10 de junio, el racionamiento eléctrico fue suspendido gracias a la recuperación de los embalses por el inicio de la temporada de lluvias.

En el 2010, el Comandante Supremo Hugo Chávez, inauguró el Metrocable San Agustín, primer sistema de movilización no convencional en Venezuela, que vino a solucionar el problema del transporte público y mejorando notablemente la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Así como el Metrocable de San Agustín, se inauguran otras obras de infraestructura ferroviaria como el Metro de Caracas. Línea 3 que unió El Valle con La Rinconada para conectarse con la estación Caracas del ferrocarril. El primer tramo de la Línea 4 que cuenta con cuatro estaciones: Teatros, Nuevo Circo, Parque Central y Zona Rental. Metro de Valencia. La primera etapa comprende la construcción del tramo: Línea 1, Parque Recreacional Sur – Cedeño. Trolebús de Mérida. Sistema de transporte público superficial que funcionará con energía eléctrica en la ciudad de Mérida.

Otro logro para el 2010 fue la inauguración del tramo de 10,3 km de la Autopista de Los Llanos, la cual hizo que, de los 18 mil vehículos que circulaban por la troncal 5, el 95% se desviará por el nuevo tramo vial. Esta arteria vial tuvo, como uno de sus objetivos fundamentales, impulsar el desarrollo del Eje Norte Llanero. Es decir el Eje San Cristóbal, Barinas, Guanare, Acarigua, San Carlos, Dos caminos, El Sombrero, Chaguaramas, Valle de la Pascua, Zaraza, El Tigre, Maturín, Tucupita.

En el 2011 los logros no se quedaron atrás, se inauguró el 16 de mayo la fábrica de computadoras portátiles escolares Canaima, una empresa que diseña equipos para las niñas y los niños de Venezuela.

Durante el año 2012, Venezuela, logra un nuevo lanzamiento satelital, de observación -remota, desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en China. Su objetivo es tomar imágenes digitales de alta resolución del territorio venezolano.

Igualmente en el 2012, se logra, el ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), gracias a la tenaz perseverancia del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, quién anunció su decisión de gestionar el ingreso de Venezuela al Mercosur en 1999, objetivo cristalizado el 31 de julio de 2012.

El comandante Chávez, igualmente, en el 2012, participó en las Elecciones presidenciales para el período 2013-2019 que se llevaron a cabo el domingo 7 de octubre. El presidente Chávez fue reelecto para un tercer mandato consecutivo, con 8. 185. 120, según datos del CNE lo que representaría un 55,08%.

El adiós del Presidente

Junto a Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, Hugo Chávez Frías anunció el 8 de diciembre de 2012 que estaba enfermo y debía ausentarse del país.

El 08 de diciembre de 2012, el Presidente Hugo Chávez, se dirigió al Pueblo Venezolano, y a los amigos y amigas de otras latitudes, en cadena nacional de radio y televisión, para comunicarles que debería retornar a La Habana, a realizarse una nueva intervención quirúrgica, “aquí tengo la carta de solicitud a la Asamblea Nacional, al presidente aquí presente, el compañero Diosdado Cabello, voy aprovechar para firmarla de una vez, para que por favor la soberana Asamblea Nacional me autorice a ausentarme ahora —aquí está explicado— con el objetivo de la nueva intervención quirúrgica”.

En relación al nuevo período presidencial que asumiría, en enero de 2013, el Comandante Chávez manifestó, “si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el período; sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que —en ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones presidenciales— ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera —Dios sabe lo que hace—, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la República, dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta Patria”.

Así fue el funeral de Hugo Chávez Frías por las calles de Caracas.

