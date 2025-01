Frente preventivo realiza abordaje educativo y recreativo con «Expo forense»

Como parte del trabajo conjunto que desarrollan las instituciones prevención y seguridad en Monaga, para llevar información y formación a las comunidades, este viernes 17 de enero el Frente Preventivo desarrolló la «Expo Forense», una actividad organizada por el Servicio Nacional de Medicina Científica y Forense (Senamecf), institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

La jornada se llevó a cabo en el Parque Zoológico “La Guaricha”, en el marco del tercer aniversario del programa Senamecf Educa, y contó con la presencia del director regional, Ramón Urbaneja, quien informó que con este programa «instruimos y orientamos a las comunidades en función de evitar las consecuencias de los desafíos y retos que hoy enfrentamos».

En ese sentido, contamos con los temas: Maltrato no es amor, Violencia de género, Soy el futuro, no me lastimes; Somos niños para ser padres, Qué hacer cuando fallece un familiar, Mi cuerpo es mío, por eso lo protejo, El abrazo como fórmula para la felicidad, No me maltraten, yo también siento, y Unidos contra el maltrato animal.

Exposición del servicio de medicina forense a propósito del tercer aniversario del programa Senamecf Educa.

El director regional del Senamecf, Ramón Urbaneja.

