¿Cansada de tener barriga? Conoce 3 trucos infalibles para lograr un vientre plano

La distención abdominal, este es el nombre que los médicos le han dado a la barriga hinchada, puede aparecer por varias causas. Más allá de esto está demás decir que resulta bastante molesto y no solo por la apariencia física. Es que en muchos casos suele ser antiestético.

Todos queremos lucir un vientre plano, una barriga hinchada no es para nada agradable. Sin duda, lo principal es recurrir a tu médico de cabecera para encontrar el motivo. Pero mientras lo haces hay tips que puedes tener en cuenta para lograr resultados en poco tiempo. Hoy te dejamos 3 trucos infalibles que te ayudarán en tu misión de verte sin barriguita.

Cuida la forma de masticar y come lento

Aunque parezca una tontera, una de las claves para lucir un vientre plano se da en la forma en la que comes. Masticar bien y comer lento son indispensables para facilitar el proceso digestivo. Sí, sabemos que cuando tenemos poco tiempo uno come a las apuradas y no se toma el tiempo necesario. Pero créenos cuando te decimos que esta es la base para decirle adiós a la barriga hinchada.

Controla el estrés

Está científicamente comprobado que el estrés y la ansiedad son dos de las principales causas de la distención abdominal. Es que estas dos cosas provocan que el cuerpo genere de forma natural más cortisol en sangre. Esto trae como consecuencia directa el aumento de tamaño de las células grasas que se ubican en el área del abdomen. Así que respira y relájate.

La postura es clave para prevenir la barriga

Este truco es otro de los infalibles para conseguir un vientre plano. La postura es clave a la hora de comer. Sucede que una mala posición no solo dificulta el proceso de la digestión, sino que además favorece la distención abdominal. La espalda siempre debe estar derecha, bien erguida, mientras comemos y por algunos minutos más.

