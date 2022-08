Luis Vicente León: Algunas sanciones deben ser flexibilizadas

El economista y presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, llegó a Maturín a presentar su conferencia «La nueva realidad económica venezolana, retos y oportunidades», donde indicó que no busca desmontar mitos, pero sí mostrar la transformación o la metamorfosis que ha sufrido la economía venezolana.

León quien fue el invitado a «La Verdad Radio TV» con Estrella Velandia, transmitido por Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, señaló la necesidad de que a través del diálogo se trate de buscar flexibilizar algunas sanciones que permitan dar soluciones al pueblo, porque se sabe que no todas puedes levantarse.

«La licencia petrolera para Chevron es importante, porque permitiría desviar el petróleo que se va a Asia se vaya a Occidente», afirmó.

Resaltó que ahorita hay un país en deterioro y con sanciones que hace que sea poco apetecible para los inversionistas, porque ponen en peligro sus recursos, pero algunos están viendo inversiones importantes en sectores como el inmobiliario, salud, entre otros.

«Una de las variables que define el futuro de Venezuela, es la industria petrolera», acotó.

«Venezuela no se ha arreglado solo mejoró un poco»

La expresión de que “La economía venezolana se arregló”, debe arrancar por entender que entre el año 2013 y el 2020 Venezuela perdió 75% del producto interno bruto y que se recuperó en el año 2021 un 7% del mismo, pero no es que se le resta ese cifra al porcentaje perdido, es decir al 75%, porque en realidad es que se tenía un 100% y que quedó un 25 %. Para poder regresar a lo que tenía en el año 2013 se tendría que cuadruplicar a 400 %, con ese análisis no se evidencia que el país salió de la fosa donde está.

“Cuando analizas quién dice esto, no lo afirma alguien que está analizando las mejoras o los cambios ocurridos, hay oportunidades y mejoras, pero no se arregló todo, es una burla para quienes no viven la vida diaria del venezolano”, dijo.

En una analogía, el economista explicó que Venezuela es un avión que volaba a 20 mil pies y que se vino a pique y en el que todos los venezolanos que son sus pasajeros estaban esperando el trancazo y que a los 5 mil pies levantó la nariz.

“Ahora bien, estás igual que antes, recuperaste altura y si se le pregunta a los pasajeros que estaban en plena caída ¿Cómo se sienten cuando el avión levantó la nariz?, dirán que mejor en relación cuando creían que iban a morir”, detalló.

¿Qué pasa con Venezuela después de tantos años de crisis? Que los venezolanos cambiaron su umbral de bienestar, es decir que si antes tres de las escaleras eléctricas dejaban de funcionar era un caos, en la actualidad, cuando funciona una sola, la gente lo ve como una mejora, y eso es lo que ocurre en el país ahorita.

Cuando se le pregunta a una persona ¿Cómo está el país? Un 65% te dice que está en crisis, mal o muy mal, bien, pero al preguntarle sobre su situación personal e individual, se comparan con el año 2018 y el 60% dice que está mejor, ¿Pero es acaso mentira lo que esa persona dice?, cuando en ese año se le daba varias vueltas al supermercado y no había nada que comprar, había una gran crisis.

Resaltó que aunque en la actualidad esa crisis no se acabó, se encuentra de todo y en todos lados y lo que ocurre es que si la persona necesita de esa medicina o alimento, busca la manera cómo adquirirlo, existe la opción, sin obviar que hay segmentos de la población que tienen una situación, más aun si su salario no se dolariza o incrementa a los ritmos de lo que cuesta la mercancía.

“Si alguien te dice estoy mejor y otro te dice estoy peor, ambas realidades son creíbles, porque cada quien vive su realidad”, enfatizó.

Por otro lado, acotó que en Venezuela hubo una lucha importante para cambiar al gobierno, que no fue exitosa, y que la realidad es que sigue el mismo presidente a cargo del país, que no existe una amenaza real y que si se descuidan quienes quieren ese cambio no lo lograrán a corto, mediano o largo plazo.

“Para crear un cambio se debe saber dónde estás, mas cuando llevas años escuchando que se acabó, que el gobierno saldrá y resulta que todo sigue igual, porque tu lucha real se minimizó porque tu aplaudiste lo que era una mentira”.

No hubo un cambio de gobierno sino en él, bajo un mandato que permite la dolarización fáctica, pues hace cuatro años metían preso a quien manejara transacciones con moneda extranjera y hoy se opera con ella, lo que mejora la capacidad de planificación de las empresas.

También hubo una flexibilización en la fijación de precios de la mercancía, lo que no ocurría antes pues era un caso de especulación, aunque todavía se ve eso pero en menor intensidad.

Ahorita se tiene un país en deterioro y con sanciones que hace que sea poco apetecible para los inversionistas, porque se ponen en peligro sus recursos, pero algunos están viendo inversiones importantes, como en el sector inmobiliario y de la salud.

Primarias de la Oposición y procesos electorales

León enfatizó que el mercado de la oposición está alterado porque la unidad tiene que elegir un candidato único, por otro lado, está seguro que Maduro será el candidato del oficialismo. La pregunta es con quién se va a medir en las presidenciales.

En su opinión Rafael Lacava es el primer líder en evolución positiva de los factores del chavismo, incluso es superior a la popularidad de Nicolás Maduro, pero no es contrincante, pues es un actor de su misma fila, que si es cierto que se está formando como alternativa futura después de que exista alguna posibilidad de que saliera este actual gobierno.

Manifestó que el primero en la oposición es Manuel Rosales, siendo el líder en término de respaldo popular, uno importante que la gente ve por sus acciones y que es reconocido, luego le sigue María Corina Machado, ella está concentrada en el radicalismo y Henrique Capriles que es una propuesta racional y es la que se conecta más con la solicitud de la población.

Capriles es en la oposición el que dice que hay que volver a reconstruir y de los que rechaza las sanciones, lo mismo que pide el pueblo.

El caso de Lorenzo Mendoza, que sería un outsider, aún no se define porque no ha expresado su voluntad de participar, pese a que algunos sectores lo proponen. Dependerá de que tome una decisión y que salga al ruedo, pero eso no ha ocurrido.

León dejó claro que el primer elemento importante para las primarias es que si no se logra consensuar las reglas del juego, no podrán llegar a la unidad que buscan, la democracia no es de consenso es para definir.

«La oposición debe ponerse de acuerdo de cómo van a elegir a ese candidato, y han avanzado porque han planteado una primaria. Todos tienen el derecho de participar y es un buen mecanismo para salir con un candidato, ahora viene el tema de cómo van a hacerlo», agregó.

«Hay muchos actores que se presentan y no mueven gente, que se plantean porque les permite mantenerse en el tiempo y generar algo de plata, pero no quiere decir que todos sean iguales», puntualizó.

Para finalizar, aclaró que no tiene planteado medirse como candidato presidencial. «Estamos en un mercado distinto en el que puede aparecer cualquier nuevo actor que muestre un rostro esperanzador al pueblo».

Presidente de Datanálisis, Luis Vicente León conversó con Estrella Velandia.

