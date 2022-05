José Maza: Luminarias del exterior del Terminal de Maturín serán reactivadas

Luego del tiempo de pandemia en el que por orden nacional el Terminal de Maturín tuvo que paralizar la movilidad de sus actividades diarias, nuevamente sus instalaciones están siendo recuperadas de la mano de la municipalidad.

En este sentido en los próximos días las luminarias adyacentes a este servicio serán cambiadas para brindar mayor seguridad a los pasajeros y transeúntes de la zona. Así lo informó su director José Maza.

El director del Servicio Autónomo del Terminal Interurbano y Suburbano de Maturín (Satiusum), estuvo como invitado al programa «La Verdad Radio TV», con Estrella Velandia, transmitido por Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, en el que señaló que han recuperado el 100% de las luminarias internas de todas las áreas, quedando pendientes las externas que serán colocadas la próxima semana.

De igual manera, precisó que fue acondicionada la sala de espera, mientras que se le entregaron uniformes a los transportistas, cambios realizados para brindarle una nueva imagen al terminal y ofrecer a los pasajeros un mejor espacio y servicio.

Resaltó que luego de varios años paralizada fue reactivada la sala de atención primaria, además que fue incrementado el número de funcionarios que brindan parte de la seguridad.

«Se recibió un mayor grupo de efectivos policiales gracias a la sinergia con los organismos de seguridad, ahora se cuenta además con la policía municipal con la PNB e incluso se integrará un grupo de milicianos», detalló.

Disminuida cantidad de maleteros en la zona

Maza explicó que cuando recibió el Terminal había una realidad presente y es que la situación de económica y el cierre de la pandemia, obligó a muchos trabajadores a laborar cargando pasajeros fuera de las instalaciones, lo que conllevó también a que aumentaran los maleteros que cantaban los destinos.

«Había 134 maleteros que estaban dentro y fuera del terminal que abordaban a las personas para la venta de boletos en carros piratas, pero se ha hecho un trabajo con las operadoras y se bajó esa cifra a 17, quedando una persona asignada por cada oficina», afirmó

Precisó que igual continúan haciendo un mapeo constante para verificar que no se vuelva a reactivar, ni los carros piratas ni los maleteros no autorizados.

«Le recordamos a los pasajeros que los vehículos que no son de la línea del terminal no brindan la seguridad, pues sus unidades no son revisadas antes de salir para detectar cualquier falla mecánica», enfatizó.

Precio del pasaje se ha mantenido

El director del Terminal, acotó que el precio de los pasajes se ha mantenido, resaltando que desde el 21 de diciembre no ha ocurrido una variación pese a la fluctuación del dólar, dando como ejemplo que para ir a Punta de Mata en autobús el monto es 5 Bs. y en carritos,10 Bs.

«Gracias a los acuerdos entre los transportistas se han mantenido los costos en las rutas suburbanas y urbanas, los usuarios pueden pagar en todas las modalidades efectivo, pago móvil, biopago y divisas», aseguró.

José Maza, director del Terminal conversó con Estrella Velandia.

