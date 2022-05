Leonardo Velásquez: Comunidad LGBTIQ en Monagas busca inclusión y respeto mutuo

Representantes de la comunidad LGBTIQ en Monagas se reunieron con los concejales de la Cámara municipal, luego de que semanas atrás presentaran una propuesta en la que solicitan la aprobación de una ordenanza en la que plantean la igualdad de derechos, respeto y protección, ante la homofobia y discriminación de los que han sido victimas algunos de sus integrantes.

Leonardo Velásquez, del movimiento LGBTIQ y “Estamos contigo”, estuvo como invitado al programa «La Verdad Radio TV», con Estrella Velandia, transmitido por Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, en el que indicó que pese a que no ha sido víctima de la homofobia, su lucha por los compañeros que sí la han sufrido no ha cesado, pues el respeto y por la reivindicación de los derechos humanos y la exclusión social siempre debe prevalecer.

Velásquez destacó que desde el año 2015 se encuentran trabajando por la aprobación en Gaceta, de esta ordenanza que permita erradicar del estado la homofobia, sin embargo, ante ciertos inconvenientes que se suscitaron con la entrada de nuevos concejales y no quedar un soporte de los derechos de palabras que se dieron en esa oportunidad, han sido obligados a plantear nuevamente la propuesta, pero con nuevos acuerdos como el respeto mutuo, planes, programas y campañas educativas y comunicacionales para que la sociedad pueda entender que debe existir tolerancia e igualdad.

«No escogemos ser gay, lesbianas, tampoco estamos enfermos, no sufrimos una enfermedad mental, así lo decreto hace años la OMS, la homosexualidad no es una enfermedad», afirmó.

Matrimonio simbólico para la comunidad LGBTIQ

Hablando sobre el matrimonio simbólico aprobado en El Tigre, estado Anzoátegui, opinó que constitucionalmente no se establece un matrimonio igualitario. ¿Qué sí se puede hacer un acto simbólico?, es posible, pero no se puede caer en el engaño, porque no es un acto legal.

«Necesitamos la voluntad de políticos serios que brinden esa aprobación necesaria, porque existe un bloqueo principal que es la parte religiosa y los organismos no apoyan nuestras propuestas para no tener que ir contra la religión, estamos claros en que contar con el apoyo no es obligar a las personas a que cambien toda una visión que llevan años planteada en la sociedad, pero si pedimos igualdad en cuanto al respeto y la sana convivencia», precisó.

