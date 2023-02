Maroun: Organizarnos con la gente es primordial en esta lucha

Convencido que con la organización de los ciudadanos se puede lograr la libertad de Venezuela, el líder de la Unidad Democrática en el estado Monagas, Piero Maroun, junto a su equipo de trabajo, continúan recorriendo las comunidades más desasistidas de la entidad.

Esta semana, Maroun visitó los sectores: El Nazareno, Las Cocuizas, Callejón Universidad, Palo Negro, de Maturín, y Simón Bolívar, en el municipio Ezequiel Zamora, donde fue recibido por los habitantes que están dispuestos a trabajar por el cambio en el país.

“Cada día hay más esperanzas, seguimos en nuestro recorrido diario. Afortunadamente, la gente está de pie y con motivos de sobra para seguir luchando y convencidos con los ciudadanos que vamos salir de este desastre que han creado quienes están al frente de las instituciones de país”, expresó.

Maroun, también destacó que es importante la partipación en las venideras elecciones primarias de la oposición para tener un candidato unitario y derrotar a Nicolás Maduro en las presidenciales, que hasta ahora se tiene pautada para el 2024.

“En Acción Democrática tenemos como candidato a Carlos Prosperi, un joven profesional, humilde, honesto y preparado rescatar la democracia y todo un país que esta sumergido en el desastre. La gente en las comunidades nos enseña día tras día, que sí vale la pena seguir, porque así como ellos no se rinden nosotros tampoco”, señaló el dirigente político.

De igual manera, Piero Maroun, ratificó que seguirá visitando las comunidades, aquellas que están desasistidas, donde no llegan quienes están al frente de las instituciones del estado y el país.

“Es duro lo que estamos viviendo pero estando unidos, no hay duda que lo podemos cambiar. A diario recorremos las comunidades de Monagas, adentro, donde los pantalleros gobernantes de Monagas no llegan. Estamos donde no les dan solución a los problemas de la gente. Los seguiremos acompañaándolos, siempre de lado de los ciudadanos», puntualizó Maroun.

Recorrido por Anzoátegui

De igual manera, el líder de la oposición en Monagas, acompañó hoy al candidato de Acción Democrática, a las primarias presidenciales, Carlos Prosperi, en su recorrido por Guanape, Valle Guanape, Barcelona y Lechería, en el estado Anzoátegui. Este sábado 11 de febrero estarán recorriendo Cantaura y Anaco, respectivamente.

Maroun llevó el mensaje de esperanza al sector El Nazareno.

