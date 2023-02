José Requena es la primera alta de Atlético La Cruz para la campaña 2023

La junta directiva de Atlético La Cruz, encabezada por su presidente Willy Sequera, anunció la incorporación del mediocampista José Requena, quien se convierte en el primer fichaje para la temporada 2023 de la Liga FUTVE 2.

José Gregorio Requena Rojas, nació en Tucupita, estado Delta Amacuro. Desde los 13 años de edad mostró su interés por el fútbol y perteneció a la Escuela Mejía de Maturín, antes de saltar al Atlético Venezuela en Caracas, donde tuvo la oportunidad de debutar en la primera división.

“En Atlético Venezuela se me dieron muy bien las cosas, pude debutar en la máxima categoría y también participar en la Copa Libertadores Sub-20, siendo el más joven de la plantilla, con 16 años de edad. Eso me abrió muchas puertas, como ir a la selección nacional y, el año pasado tuve una buena temporada con el Deportivo Petare”, explicó el futbolista.

Requena resaltó el trato que ha recibido en el conjunto rojinegro, “es una institución que se asemeja mucho a la primera división, eso es muy importante. Es un grupo muy unido, sano, humano y muy competitivo, que busca el ascenso año tras año, que es lo que se quiere”.

Este regreso a Monagas marca sus diferencias, “vengo más maduro, con más experiencia y vine a dar mi granito de arena para tratas de ascender”, manifestó el mediocampista.

José Requena acudió a la captación de talentos

Requena fue uno de los 200 futbolistas que acudió a la convocatoria, para la captación de talentos, a mediados del mes pasado, “aquí me siento como en casa, mientras estuve en las categorías menores, trabajé con el profe (José) Villalba, también enfrenté al profe Anyelo (Gutiérrez) cuando él estaba en la Academia Fariñas y el profe Kleyder (Vargas) me entrenó siendo Sub-16, el cuerpo técnico me conoce muy bien”, dijo el jugador José Requena.

