Disputa por la casa de Acción Democrática en Maturín

Juan Espinoza, Secretario general de Acción Democrática (AD) en el estado Monagas, factor aliado a Bernabé Gutiérrez, expresó que el día sábado 7 de diciembre parte del Comité Ejecutivo Seccional tomó posesión de la casa del partido, ubicada en la avenida Bolívar.

Alegó que tomaron esta decisión al tener en cuenta que la sede «se encuentra en muy mal estado y que ellos, desde el año 2020 hicieron un intento por rescatar las instalaciones, pero no pudieron, actualmente, están dispuestos a trabajar en su remodelación».

«Aquí no hay ni una silla, los vidrios de las ventanas están rotos, no hay ventilador, procedimos a hacer una limpieza como comienzo. Hay un pequeño equipo porque apenas estamos rotando, la gente de resistencia se presentó de una manera agresiva y tuvimos que cerrar las puertas, aquí no se le niega la entrega a nadie, siempre y cuando llegue pacíficamente», afirmó.

Para finalizar indicó que todo aquel que quiera poner su grano de arena para fortalecer el partido lo puede hacer y como autoridades legítimas del partido, como lo destacan las leyes, van a representar a AD en Monagas y trabajar por la recuperación de las instalaciones.

AD en Resistencia pide dialogar para que les regresen la sede

Por otro lado, Javier Chaida, Secretario general de AD Monagas, del factor de Henry Ramos Allup, destacó «estamos acompañados con los lideres parroquiales, hoy una vez más queda comprobado que pretenden dividir a nuestra gente. Aquí estamos con el sentimiento adeco de los que cada día luchamos por un mejor país, estamos dando la cara, vinieron a invadir nuestra casa. AD es un activo nuestro y vamos a luchar por ello».

Asimismo, Héctor Maita, secretario general de AD en Resistencia, denunció que «invadieron las instalaciones de la sede, y civilizadamente piden dialogar con ellos para que les regresen la casa que también les pertenece».

