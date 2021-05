José Mourinho es el nuevo entrenador de la Roma

El AS Roma anunció que José Mourinho, recientemente despedido del Tottenham debido a sus malos resultados, será el próximo entrenador de los giallorossi.

La noticia ha caído como una bomba en Italia, donde nadie sospechaba que podría ser una incorporación del equipo romano. La primera pista, sin embargo, la dio el propio portugués hace pocos días, cuando dijo que amaba al Inter de Milán -el equipo con el que ganó un triplete- pero no dudaría ni un segundo en entrenar a un club rival italiano si le llamasen. Algo que, probablemente, ya había sucedido.

La Roma había anunciado que su actual entrenador, Paulo Fonseca, no continuaría al frente del equipo la próxima temporada. El equipo, propiedad de la familia estadounidense Friedkin, ha cosechado una nueva temporada decepcionante en la Serie A (es séptimo a 27 puntos del líder y ganador ya del scudetto, el Inter de Milán).

En la UEFA League, donde el club había generado una gran expectativa al clasificarse para la semifinal contra el Manchester, encajó la semana pasada un 6-2 en casa del equipo inglés y dinamitó la única esperanza que le quedaba para salvar la temporada.

Este año se cumplen dos décadas del último scudetto que ganó la Roma, cuando al mando del equipo se encontraba Fabio Capello. Desde entonces, el equipo se ha sumido en un proceso de melancolía deportiva en el que apenas ha logrado levantar dos Copas de Italia y una Supercopa.

Un exiguo palmarés que contrasta amargamente con las inversiones millonarias que ha hecho el equipo y con la pasión que levanta el equipo entre sus aficionados.

José Mourinho habló de su nuevo club

El propio Mourinho ha comentado ya su fichaje: “Agradezco a la familia Friedkin haberme elegido para liderar a este gran club. He entendido enseguida cuanta ambición tiene esta sociedad. Esa aspiración y ese empuje me motivan desde siempre y juntos queremos construir un camino ganador. La increíble pasión de los hinchas de la Roma me ha convencido a aceptar el encargo y estoy impaciente por empezar la siguiente temporada”.

José Mourinho, artífice del último periodo glorioso del Inter de Milán, con el que logró que el equipo lombardo volviese a levantar una Champions, está llamado ahora a poner orden y a devolver el hambre a un club demasiado acostumbrado a la derrota.

Sin embargo, las últimas experiencias del portugués al frente de equipos como el Manchester United o el Tottenham, han acabado con la poderosa tarjeta de visita que Mourinho exhibía tras una era de triunfos al frente de equipos como el Porto, el Chelsea o, incluso, el Real Madrid.

La Roma ha firmado un contrato con el técnico que lo vincula al equipo italiano hasta el 30 de junio de 2024.

