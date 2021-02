Monagas SC firmó a Rubén Ramírez por una temporada

La junta directiva de Monagas Sport Club, presidida por Nicolás Fernández, anunció la contratación del defensor Rubén Ramírez por una temporada, con la intención de reforzar la zaga azulgrana para el curso 2021 del fútbol profesional venezolano.

El central de 25 años viene de jugar en el balompié armenio, específicamente en el Urartu FC, donde participó en 13 compromisos durante la campaña 2019-2020, todos como titular. Previamente pasó por el Fortuna Sittard de la Eredivise, Primera División de Holanda, país al que arribó tras su gran campaña con Atlético Venezuela en 2018.

“Una de las primeras cosas que me atrajo a la institución, es que vienen haciendo las cosas bien de un tiempo para acá, me da una gran satisfacción llegar a este club. Lastimosamente el torneo pasado no fue lo mejor que se esperaba, pero creo que han venido buenos jugadores para aportar su grano de arena y lograr el objetivo de llegar a una copa internacional”, declaró el espigado zaguero en su primera entrevista como azulgrana.

Rubén Ramírez ya conoce el trabajo del DT Jhonny Ferreira

Esta será la tercera vez que el fútbol entrelace los caminos de Ramírez y el estratega Jhonny Ferreira, pues durante los primeros pasos del futbolista como profesional en Caracas FC, “el Arquitecto” pertenecía al cuerpo técnico de los Rojos del Ávila y posteriormente se reencontraron en Carabobo FC, durante el primer proceso de Ferreira como DT principal en 2013.

“Cuando comencé con el profesor Jhonny (Ferreira), creo que fue quien prácticamente me dio la bienvenida al fútbol venezolano y ahora, nuevamente, me da la oportunidad de abrirme las puertas después de llegar del extranjero con un poco más de experiencia, y gracias a él, me ha brindado esa confianza de regresar y retomar el camino que uno no debe perder como jugador”, relató.

Luego de sus inicios en Caracas y su pasantía por el cuadro granate, Rubén Alejandro fue sumando regularidad en el balompié nacional, estableciéndose en 2017 como jugador de Deportivo Anzoátegui, disputando como titular todos los compromisos de la temporada para más adelante, sumarse a las filas de Atlético Venezuela, donde sus actuaciones le permitieron vivir su primera experiencia en el extranjero.

“Soy un jugador que puede aportar tanto dentro como fuera de la cancha, porque a veces es mejor ser buena persona que buen jugador, porque aporto mucho en el camerino. He venido a sumar la madurez que pude adquirir en el corto tiempo que estuve en el extranjero, para poder expresarlo aquí de la mejor manera, la rapidez, la inteligencia que uno puede ir mejorando cada día con el pasar del tiempo”, argumentó el central diestro.

El jugador ya esta a las ordenes del cuerpo técnico azulgrana

Rubén Ramírez regresa al fútbol venezolano

En su regreso a tierras venezolanas, Ramírez solo piensa en trabajar junto a sus compañeros para alcanzar los objetivos. “Lo que visualiza todo el plantel es alcanzar las copas internacionales, en primera instancia una Copa Libertadores, y a largo plazo es quedar campeón y pelear por la siguiente estrella de la institución”, subrayó.

A propósito del talento joven con el que se encontró en el camerino monaguense, el caraqueño apuntó que “hay jugadores jóvenes que llaman mucho la atención, que son muy buenos, el tiempo dirá que serán grandes futbolistas, están recién comenzando. Pienso que este grupo con elementos de experiencia darán grandes frutos en el equipo”.

“Desde mi punto de vista es un grupo muy competitivo, es un plantel que miras línea por línea y notas que hay una rivalidad interna, que se podrá expresar partido a partido cuando comience el torneo. Hay una rivalidad dentro del equipo muy buena, y ese es el sacrificio que nos dará resultados ya iniciada la temporada”, agregó.

Incapaz de ocultar la alegría por volver a su país a demostrar todo su talento y vestir con orgullo los colores de Monagas, Rubén Ramírez también envió un mensaje a la afición azulgrana. “Lo que le digo a la afición es que no pierdan la fe en nosotros, porque nosotros estamos trabajando tanto para ellos como para nosotros, para poder lograr un objetivo en común que es quedar campeón, que estén presente para que nos puedan acompañar en el triunfo”, enfatizó.

De esta manera el defensa se convierte en el octavo refuerzo anunciado por la institución oriental de cara a la Temporada 2021 de la Liga FUTVE, sumándose al panameño Rolando Botello, Edwin Peraza, José Ferrer, Johan Arrieche, Wildiyonh Vivas, Juan Carlos Ortiz y el argentino Alan Giménez, como los nuevos Guerreros del Guarapiche.

FICHA:

Nombres: Rubén Alejandro.

Apellidos: Ramírez Dos Ramos.

País: Venezuela.

Lugar de nacimiento: Caracas.

Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1995.

Edad: 25 años.

Posición: Defensor Central.

Altura: 1.81 mts.

Peso: 81 kg.

Pie: Derecho.Último Club: Urartu FC (Armenia).

