Luis Eduardo Martínez invita a la oposición a participar en comicios regionales y locales

“Millones de venezolanos son rehenes de una confrontación que nada ha dejado tras años de enfrentamientos y están urgidos de soluciones a la dramática crisis económica y social que se padece” señaló Luis Eduardo Martínez.

Asegura que “los atajos a nada han conducido y todo indica que solo votando y haciendo respetar los votos es que Venezuela pueda cambiar en paz”.

El dirigente del opositor partido Acción Democrática declaró que “urge que el liderazgo opositor de cualquier signo, en unidad, asuma el reto de participar y ganar, que si es posible, en las elecciones regionales y locales que obligatoriamente corresponden realizarse en los próximos meses.

«Con votos no hay trampa que valga»

Con el altísimo porcentaje de venezolanos que proclaman su deseo de un país distinto no hay ninguna razón, a su juicio, para no triunfar abrumadoramente en cualquier elección que se convoque aunque las condiciones no sean las ideales, con votos no hay trampa que valga.

Exigir mayores garantías

Por otra parte, mencionó el diputado a la AN por el estado Aragua que “debemos exigir las mayores garantías pero a la par, prepararnos para captar a los descontentos, movilizarlos y defender sus votos”, enfatizó.

Advirtió que para para quienes miran hacia el norte y para aquellos que mucho admiran el expresidente Trump «sugiero analicen su caso: Trump aún afirma que le hicieron fraude en las elecciones e intentó mantener la presidencia con todos los recursos a su alcance. Ahora a pesar de que continúan afirmando que le robaron la presidencia se apresta a competir electoralmente en el 2024 con el mismo sistema y las mismas instituciones que semanas atrás intentó dinamitar”, concluyó el dirigente adeco.