Datos curiosos sobre el cerebro que te sorprenderán

Nuestro cerebro es el órgano que probablemente más curiosidad haya despertado siempre a los científicos. Lo cierto, es que en él se asientan la razón, las emociones, las percepciones, los sentimientos, la inteligencia y todo lo que nos hace humanos.

La estructura externa del cerebro es lo que más fácilmente se puede apreciar, no sin dificultades, claro, pero los procesos internos del cerebro son los verdaderamente complejos. A tal punto son complejos, que hasta hoy en día, a pesar de todos los avances de la neurociencia, tenemos en realidad muchas más preguntas que respuestas sobre su funcionamiento.

Haremos un repaso de algunos de los misterios, curiosidades y mitos que rodean a este maravilloso, aunque imperfecto órgano: el cerebro.

El cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. | Foto: Web

Misterios

Los misterios son muchísimos, como decíamos, es más lo que ignoramos que lo que conocemos, pero al menos, veamos algunos de los misterios más profundos del cerebro.

1.¿De qué está hecho el cerebro?

El cerebro consiste más obviamente en materia gris y materia blanca, tejido cerebral y sus interconexiones o haces de axones. Mirando más de cerca la materia gris podemos distinguir las neuronas y la glía (otro tipo de célula cerebral). Pero estamos lejos de comprender todos los tipos de neuronas y otras células cerebrales al nivel de lo que hacen.

2. ¿Cómo se codifica la información en la actividad neuronal?

Las neuronas, las células especializadas del cerebro, pueden producir breves picos de voltaje en sus membranas externas. Estos pulsos eléctricos viajan a lo largo de extensiones especializadas llamadas axones para provocar la liberación de señales químicas en otras partes del cerebro. Los picos binarios de todo o nada parecen llevar información sobre el mundo: ¿Qué veo? ¿Estoy hambriento? ¿Hacia dónde debo ir? Pero, ¿cuál es el código de estos bits de voltaje de milisegundos? Los picos pueden significar diferentes cosas en diferentes lugares y momentos del cerebro.

3. ¿Cómo se almacenan y recuperan los recuerdos en nuestro cerebro?

Cuando aprendes un hecho nuevo, como el nombre de alguien, hay cambios físicos en la estructura de tu cerebro. Pero aún no comprendemos exactamente cuáles son esos cambios, cómo se orquestan a través de vastos mares de sinapsis y neuronas, cómo incorporan el conocimiento o cómo se leen décadas después para su recuperación.

4. ¿Cómo simula el cerebro el futuro?

Cuando un jefe de bomberos se encuentra con un nuevo incendio, rápidamente hace predicciones sobre cómo posicionar mejor a sus hombres. Ejecutar tales simulaciones del futuro, sin el riesgo y el costo de intentarlas realmente, es una función fudamental del cerebro.

Sin embargo, sabemos poco sobre cómo funciona el simulador del futuro del cerebro porque las tecnologías tradicionales de neurociencia correlacionan la actividad cerebral con comportamientos explícitos, no con emulaciones mentales.

5. ¿Qué es la inteligencia?

La inteligencia viene en muchas formas, pero no se sabe qué significa biológicamente la inteligencia, en cualquiera de sus formas. ¿Cómo trabajan juntas miles de millones de neuronas para manipular el conocimiento, simular situaciones novedosas y borrar información intrascendente? ¿Qué sucede cuando dos conceptos “encajan” y de repente ves una solución a un problema? ¿Qué sucede en tu cerebro cuando de repente te das cuenta de que el asesino de la película es en realidad la esposa insospechada? ¿Las personas inteligentes almacenan el conocimiento de una manera más destilada, más variada o más fácil de recuperar?

6. ¿Qué es la consciencia?

Conciencia no es lo mismo que consciencia. La primera tien una connotación moral, mientras la segunda se trata de la percepción de uno mismo.

Ahora, piensa en tu primer beso. esa experiecia puede aparecer en tu mente al instante. Pero, ¿dónde estaba ese recuerdo antes de que te hicieras consciente de él? ¿Cómo se almacenó en tu cerebro antes y después de que llegara a la consciencia? ¿Cuál es la diferencia entre esos estados? Es más, ¿podría en el futuro dotarse de consciencia a las máquinas?

Lo que los científicos no saben es en qué etapa del proceso una neurona activada se convierte en un pensamiento consciente. Las cosas que componen la consciencia pueden estar dispersas por todo el cerebro, con diferentes partes responsables de diferentes partes de una persona.

Y podríamos seguir con muchos misterios más, pero por lo pronto creemos que con estos ya te dejaremos pensando un buen rato. Vamos a las curiosidades.

Cerebro. | Foto: Web

Curiosidades del cerebro

1. El cerebro típico comprende aproximadamente el 2% del peso total del cuerpo, pero utiliza el 20% de su consumo total de energía y oxígeno.

2. El cerebro es 73% agua. Solo se necesita un 2% de deshidratación para afectar tu atención, memoria y otras habilidades cognitivas.

3. Sólo 90 minutos de sudoración pueden encoger temporalmente el cerebro tanto como 1 año de envejecimiento.

4. El 25% del colesterol del cuerpo reside dentro del cerebro. El colesterol es una parte integral de cada célula cerebral. Sin el colesterol adecuado, las células cerebrales mueren. De hecho, tener el colesterol total alto no es malo para el cerebro.

5. Cada neurona puede transmitir 1.000 impulsos nerviosos por segundo y realizar hasta decenas de miles de contactos sinápticos con otras neuronas.

6. Un trozo de tejido cerebral del tamaño de un grano de arena contiene 100.000 neuronas y 1.000 millones de sinapsis, todas comunicándose entre sí.

7. Los cerebros de los adolescentes no están completamente formados. No es hasta alrededor de los 25 años cuando el cerebro humano alcanza la madurez completa.

8. El cerebro genera unos 20 vatios de electricidad. Esto es suficiente para alimentar un par de bombillas LED de bajo voltaje.

9. El cerebro promedio genera 48,6 pensamientos por minuto. Esto suma un total de unos 70.000 pensamientos por día.

10. Los cerebros humanos se han vuelto significativamente más pequeños en los últimos 20.000 años. Han perdido el equivalente a una pelota de tenis.

11. Desde finales de 1800, el coeficiente intelectual promedio ha bajado 1,6 puntos por década para un total de 13,35 puntos.

12. Las células cerebrales se canibalizarán a sí mismas como última fuente de energía para evitar la desnutrición.

13. El tejido cerebral humano no es denso. Es muy frágil, suave y blando, similar a la consistencia del tofu o la gelatina.

14. El cerebro produce media taza de líquido todos los días. Flota en este baño de líquido cefalorraquídeo que actúa como amortiguador para evitar que sea aplastado por su propio peso.

15. Aunque el dolor se procesa en el cerebro, no tiene receptores de dolor y no siente dolor. Esto explica cómo se puede realizar una cirugía cerebral mientras el paciente está despierto, sin dolor ni molestias.

16. El orden de las letras en una palabra escrita no le importa mucho al cerebro. Siempre que la primera y la última letra estén en el lugar correcto, puede reorganizar las letras para formar palabras.

17. La capacidad de almacenamiento del cerebro se considera virtualmente ilimitada. No se “utiliza” como la memoria RAM en una computadora.

18. Hay aproximadamente 200 distorsiones y sesgos cognitivos conocidos que hacen que pienses y actúes irracionalmente.

19. Los recuerdos son sorprendentemente poco confiables y cambian con el tiempo. Las emociones, la motivación, las señales, el contexto y la frecuencia de uso pueden afectar la precisión con la que recordamos algo. Los testigos de un suceso no parecen ser muy confiables.

20. De los miles de pensamientos que tiene una persona todos los días, se estima que el 70% de esta charla mental es negativa. Es decir, autocrítica, pesimista y temerosa.

21. No somos tan racionales como creemos. El 95% de las decisiones tienen lugar en nuestra mente subconsciente.

22. El cerebro contenido en el cráneo no es nuestro único cerebro. Hay un “segundo cerebro” en el aparato digestivo que contiene 100 millones de neuronas . Las bacterias intestinales son responsables de producir más de 30 neurotransmisores, incluido el 95 % de la serotonina del cuerpo, la llamada “molécula de la felicidad”.

23. Los cerebros de los devotos de Apple son realmente diferentes a los cerebros de aquellos que usan dispositivos Android. Las resonancias magnéticas revelan que los productos de Apple estimulan el “punto divino” en el cerebro de sus usuarios, la misma parte del cerebro que activan las imágenes religiosas en las personas de fe.

24. Tu cerebro tiene un patrón de conectividad tan único como tus huellas dactilares.

25. Si estamos borrachos, no es que olvidamos lo que pasó, simplemente nuestro cerebro es incapaz de formar recuerdos.

Cerebro humano. | Foto: Web

Mitos sobre el cerebro

1. Usamos sólo el 10% de nuestro cerebro

El mito popular de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro es completamente erróneo. Los escáneres cerebrales muestran claramente que usamos la mayor parte de nuestro cerebro la mayor parte del tiempo, incluso cuando estamos durmiendo.

2. Hay una predominancia del cerebro derecho o del izquierdo que determina ciertas habilidades.

No existe tal cosa como un tipo de personalidad/habilidad del cerebro izquierdo o del cerebro derecho. No somos de cerebro izquierdo lógico o de cerebro derecho creativo; todos somos «cerebro completo».

3. El alcohol mata las neuronas

A pesar de lo que le han dicho, el alcohol no mata las células cerebrales. Lo que puede hacer el consumo excesivo de alcohol es dañar el tejido conectivo al final de las neuronas.

4. Escuchar música de Mozart a edad temprana nos hace más inteligentes

El “efecto Mozart” ha sido desacreditado. Si bien escuchar ciertos tipos de música puede mejorar la memoria y la concentración, no hay nada especial en escuchar justamente a Mozart.

5. Naces con un nivel determinado de inteligencia y una cantidad de células cerebrales que nunca se podían cambiar

Se ha descubierto que nuestros cerebros tienen la capacidad de cambiar a lo largo de nuestra vida debido a una propiedad conocida como plasticidad cerebral. El cerebro puede continuar formando nuevas células cerebrales a través de un proceso conocido como neurogénesis.

6. Los cerebros son como las computadoras

El cerebro es un órgano, no una computadora. Esto significa que no tiene una capacidad máxima para almacenar información y no tiene la capacidad de realizar cálculos como lo hace una computadora. Incluso la percepción visual básica se procesa de manera diferente porque los cerebros interpretan activamente la información.

7. Los sentidos humanos son 5: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto.

Los seres humanos tienen muchas otras formas de percibir el mundo y su entorno. Por ejemplo, la «propiocepción» es una sensación de cómo se posicionan nuestros cuerpos, y la nocicepción es una sensación de dolor. También tenemos el sentido del equilibrio, el sentido de la temperatura corporal, la aceleración y el paso del tiempo.

8. Vemos el mundo tal como es

No somos receptores pasivos de información externa que ingresa a nuestro cerebro a través de nuestros órganos sensoriales. En su lugar, buscamos activamente patrones (como un perro dálmata que aparece de repente en un campo de puntos blancos y negros), convertimos escenas ambiguas en otras que se ajusten a nuestras expectativas (es un jarrón, es una cara) y nos perdemos por completo los detalles que no esperamos.

9. Hay que hablar un idioma antes de aprender otro

Esta idea de idiomas que interfieren, sugiere que diferentes áreas del cerebro compiten por los recursos, lo cual no es cierto. En realidad, los niños pequeños que aprenden dos idiomas, incluso al mismo tiempo, obtienen un mejor conocimiento generalizado de la estructura del lenguaje en su conjunto.

10. A mayor cerebro, mayor inteligencia

Piensa en una vaca. Ahora piensa en un chimpancé. Las vacas tienen cerebros más grandes que los chimpancés. ¿Son más inteligentes que los chimpancés? No.

11. A mayor relación entre el masa del cerebro y del cuerpo, mayor es la inteligencia

Esa línea de razonamiento tampoco funciona. Si bien la relación entre la masa cerebral y la masa corporal de un ser humano es enorme en comparación con la de un caballo (alrededor de 1:50 y 1:600, respectivamente), es casi igual a la de un ratón (1:40) e inferior. Incluso a la proporción que encontrarías en hormigas o pájaros pequeños.

12. Almacenamos recuerdos

Un cerebro no almacena recuerdos como una computadora almacena archivos, para recuperarlos completos cuando sea necesario. Tu cerebro reconstruye tus recuerdos «a pedido». Llamamos a este proceso «recordar», pero en realidad es más como «ensamblar». Y cada vez que se ensambla una memoria, podría construirse con algunas neuronas diferentes. También está influenciado por su situación actual, por lo que cada ocurrencia puede diferir en sus detalles.

Finalmente, ten en cuenta que la neurociencia avanza y lo que críamos verdadero en un momento puede pasar a ser erróneo en otro. Como decíamos al principio, el cerebro es muy complejo y siempre nos quedan más preguntas, más mitos, más curiosidades y más misterios, que respuestas.

Con información de: EcoUniversitas

