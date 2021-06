Orta: Es el momento de participar y movilizarse para el 21-N

Las recientes declaraciones de los rectores del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez como del ingeniero Roberto Picón, sobre la necesidad de buscar mejores condiciones electorales, son contundentes en cuanto favorecen tanto al Gobierno como a la oposición de cara al 21-N.

Para Johel Orta, precandidato a la Gobernación de Monagas y presidente de la plataforma Vía Electoral resulta un buen indicio que la Unión Europea tenga prevista su misión de observación para las megaelecciones.

«Escuché con detenimiento ambas posiciones. Un criterio mucho más político por parte del rector Márquez, por cuanto ha sido un hombre de dilatada trayectoria política y absolutamente técnica por parte del rector Picón acerca de la necesidad de explorar a profundidad lo que se refiere a la observancia internacional al tema de las auditorías, y la revisión de cada uno de los procesos, que van mucho más allá de las decisiones que se toman en el directorio de los rectores, lo que ocurre en cada una de las salas técnicas, en cada una de las juntas electorales regionales y municipales, así como en lo que tiene que ver con la configuración de todo el organismo electoral que es mucho más grande y amplio que solo los 10 rectores principales y suplentes».

Afirmó Orta que conocer tales apreciaciones nos indican la necesidad de la observación internacional, que ha sido ya acogida afortunamente por la Unión Europea, pero además, por múltiples organizaciones no gubernamentales, gente especializada en el tema electoral y que están dispuestas a participar como entes neutrales en el proceso del 21-N. «Esto garantizará la imparcialidad en la escogencia de los próximos concejales, alcaldes, parlamentarios regionales y gobernadores».

Considera que por eso, es importante la participación en el próximo proceso. «Es necesario despojarse de tanta malidicencia, egoísmo y miseria humana, de tanta competencia malsana que nos conduce solo a las derrotas electorales. Yo pido a Dios y a los jefes políticos de cada partido, a los dirigentes gremiales, a la sociedad civil, a los rectores de las Universidades, en fin, a todos los venezolanos, despojarnos de esas miserias a las que me referí y llenarnos de virtudes para lograr el cambio que tanto merece Venezuela a través de la vía pacífica y electoral. Eso solo se logra con la participación, con la derrota de la abstención, con la certidumbre que es mejor cualquier candidato opositor que cualquier candidato del Gobierno».

Una realidad distinta

«Quien quiera seguir sin luz, quédese en su casa, quien quiera seguir haciendo largas colas para surtir combustible, quédese en su casa, quien quiera seguir sufriendo las calamidades a la que nos exponen, quédese en su casa».

Manifestó Orta que los venezolanos vivimos en un estado de necesidad, por cuanto el salario no alcanza, «no hay gasolina, no hay alimentos, no hay gas, todo es no hay, cuando es necesario exigir que haya».

Venezuela tiene que producir para que tengamos. «No es posible que una República llena de riquezas, sea pobre aun teniéndolas. Eso es una contradicción histórica que debemos saldar».

Recordó que nuestro país tiene las mayores reservas de Latinoamérica, y no produce petróleo después de haber sido el mayor exportador del mundo. «Tenemos las mayores reservas de gas y las quemamos a diario por millones de dólares, donde la gente tiene que cocinar a leña».

Venezuela tiene las mejores reservas hídricas del mundo «y nuestra gente sigie bañándose con tapara y cuando recoge agua de lluvia, o cuando se digna un dirigente regional a llevar una cisterna».

Se debería aprovechar cada centímetro de tierra para sembrar y sin embargo, no lo hacemos, para cultivar todos los rubros que tenemos como potencialidades como el cacao, el tomate, el café, el maíz, el sorgo y el arroz.

Ojalá los gobernantes se instruyeran, leyeran y le dieran la verdadera importancia a la producción para el autosustento de los pueblos.

