Soledad Bravo agradece a fundación Frigilux respaldo en lucha contra el Covid-19

Caracas. En medio de lo que ha descrito como una dura lucha que está batallando contra el Covid-19, la querida cantante Soledad Bravo, escribió en su cuenta de Twitter un especial agradecimiento a la fundación Frigilux por el apoyo que le han brindado.

«Quiero agradecer de todo corazón, a la fundación Frigilux el gran e invalorable apoyo que nos ha ofrecido en esta dura circunstancia de lucha contra el Covid-19. Sé que seguirán ofreciéndonos con fuerza, todo su apoyo, para salir triunfantes en esta dura batalla. Muchas gracias», se lee en su cuenta @soledabravo531.

Desde hace unos días la artista, reconocida por su gran talento musical y su potente voz, ha escrito algunos tweets sobre lo difícil que ha sido su proceso frente al virus que ha golpeado al mundo entero y del que no escapó su núcleo familiar.

«Yo no me acuerdo de cuándo yo jugaba carrito, pero desde luego este virus no juega carrito. Aquí estamos presos con él. Duro, es muy duro», comentó.

También agradeció anteriormente en la red social «a la Vida que me ha dado la posibilidad de luchar al lado de mi médico, enfermeras, mi hija Anasol, toda mi familia la gente que se ha preocupado por Antonio (su esposo) con cariño. Gracias por todo el apoyo económico. Infinitas gracias querida familia. Sin palabras».

Solidaridad inmediata

La solidaridad ha arropado a Soledad Bravo desde que se conoció que ella y su familia se habían contagiado del coronavirus.

Su hija, Anasol Sánchez Bravo, declaró a distintos medios de comunicación que desde que informaron sobre el estado de salud de su mamá y su papá la gente se volcó a ayudarlos, tanto que, luego de iniciar una campaña GoFundMe, en un solo día cubrieron la primera meta planteada.

También exaltó el respaldo brindado por Frigilux, cuya Fundación presidida por el empresario Yaser Dagga, tocó a su puerta desde que se dio a conocer la situación de la cantante y sus familiares para tenderles la mano en este difícil momento, del cual se espera que todos se puedan recuperar muy pronto.

