Al estilo de Gata Salvaje: Carolina Tejera se fue contra Marko Music por su show en el Arena Miami

Explotan de comentarios las redes sociales. Esta vez se debe a la entrevista que diera la actriz venezolana, Carolina Tejera donde emitió su opinión sobre el «sould out» del famoso comediante Marko music en el Arena Miami.

En una entrevista con Gustavo Campos para su podcast ‘Luego de la pausa’, manifestó su rechazo al declarado ‘sold out’ que tuvo el criollo en su más reciente show en el Arena Kaseya Center de Miami, función que anunciaron estuvo agotada y no «cabía ni un alma».

Tejera aseguró que engañaron a las personas, pues las entradas no fueron vendidas en su totalidad, y la mayoría fueron boletos regalados.

De verdad tú me vas a convencer a mí que el mejor comediante venezolano en Estados Unidos es el ser este, que supuestamente llenó el Arena Kaseya Center cuando es mentira. Regalaron yo no sé cuántas entradas. Por favor, no seamos hipócritas y mentirosos ¿Cómo van a poner que fue un sold out? No huno ningún sold out”, dijo Tejera.