Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 11 al 17 de septiembre de 2022

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 11 al 17 de septiembre de 2022 y los números de la suerte.

Adriana Azzi: Signo a signo

ARIES

PALABRA CLAVE: Resultados

NÚMEROS DE SUERTE: 7366

COLOR DE SUERTE: Blanco perlado

GENERALIDADES: Recuperación luego de una semana muy agitada. Asistencia salvadora de una persona que te contacta con otra que te es muy útil. Mujer alta, con un tono de voz muy característico al fin se manifiesta positivamente. Arreglo o limpieza profunda de tu casa. Decir la verdad a veces le trae a alguien un desencanto pero no hay nada que con dulzura y un feedback positivo no se pueda arreglar. Un reencuentro gratificante. El retorno o el comienzo de una cálida relación. Más atractivo.

TRABAJO: Ponderación. Equilibra tus energías para que no malgastes tu tiempo en lo que no tiene ninguna trascendencia o resultado.

SALUD: A veces sientes como una baja de energía inexplicable.

AMOR: Cuando se mezclan el amor y el trabajo hay que estar muy conscientes de las consecuencias.

PAREJAS: Logras fascinar a tu pareja con un emprendimiento o idea nueva. Esta semana es el inicio de un camino juntos, comprometidos por llegar a la meta. Ocasión para ganar dinero, subir de estatus social o aprovechar a una persona a la que le interesas.

MUJER: Haces tramitaciones, llamas, envías correos electrónicos. Esperando se dé un plan. Pensando en ayudarte espiritualmente. Las cosas no van tan rápido como quieres..

HOMBRE: Participación convincente en un círculo social exclusivo o en un grupo, incluso en tema relacionado con «live» en redes sociales o cursos online. Se crean lazos con el exterior.

CONSEJO: Renovar la estética del hogar permitirá una mejor circulación de la energía.

TAURO

PALABRA CLAVE: Aspiración

NÚMEROS DE SUERTE: 6547

COLOR DE SUERTE: Magenta

GENERALIDADES: Semana apropiada para buscar propiedades, alquilar, vender o negociar. Un proyecto que está bajito de energía deberá ser reimpulsado. Hay tres cosas pendientes, por lo menos concreta una. Mujer de cabellos lisos con propuestas prometedoras. Intentando salir victorios@. El recuerdo de una sonrisa. Madurez a la hora de integrar los impulsos de la líbido. Ensoñaciones y anhelos.

TRABAJO: Competencia, negociaciones. Nuevos estímulos. Encontrar una salida o un nuevo camino.

SALUD: Los nervios te pegan en el estómago. Evita comer rápido sin masticar bien los alimentos.

AMOR: Excelentes actividades grupales y contactos. Una noche agradable y satisfactoria lo cambia todo, una sóla noche.

PAREJAS: Utiliza a fondo tu inteligencia emocional. Más vida social. En un momento dado deberás evitar hablarle muy fuerte a tu pareja.

SOLTEROS: Tratar de reactivar paseos y diversiones. Plenitud afectiva o una cierta sensación de satisfacción, buscar un compromiso más profundo a partir de allí.

MUJER: Más enfocada en el logro de una meta pero sin descuidar las cuestiones románticas. Como el salmón, nadando contra la corriente, una prueba de resistencia y tenacidad. Arreglo de uñas.

HOMBRE: Ácido enfrentamiento o cruce de palabras con desconocido. Actitud reservada que despierta sugestivos comentarios a tus espaldas. Demasiado énfasis en el materialismo.

CONSEJO: Evita hacer varias cosas a la vez, concéntrate en una.

GÉMINIS

PALABRA CLAVE: Mejoramiento

NÚMEROS DE SUERTE: 6657

COLOR DE SUERTE: Beige

GENERALIDADES: Pensando en reforzar las defensas, físicas y espirituales para afrontar un reto exigente. Una ayuda del más allá. Atención con las sustancias tóxicas. Asumir actitudes sabias en el amor. Mejor conversar después del alba para arreglar desacuerdos amorosos. Vas a un sitio pero ya es tarde. Una dosis de habilidades prácticas para seguir adelante con tus planes.

🎖TRABAJO: El nivel de estrés subirá de imprevisto pero luego bajará repentinamente. Sentimientos que se manifiestan en el trabajo te pueden llevar a enamoramientos.

🌅SALUD: Recuperación. Hígado graso.

🏆AMOR: Una Tendencia a ser absorbente. Cuando se mezclan la pasión, la vocación y el trabajo hay que estar muy concentrados en lo que se quiere lograr.

✨️PAREJAS: Tiene lugar un satisfactorio encuentro con persona afín. Aprovechar las energías para generar nuevas estrategias en la dirección correcta.

🪝SOLTEROS: Aléjate de actitudes belicosas y apunta a resolver de manera rápida las disputas y los desacuerdos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

☮️MUJER: Tendencia a la seducción, a enternecer, agradar o a ser muy cándid@. Sensación envolvente. Atención con las reacciones coléricas. Lucimiento en redes o medios de comunicación. Una sala de espera. Revisando una red social esperando por una respuesta.

⚛️HOMBRE: Varios pendientes te mantendrán muy ocupado. Deberás rendir cuentas antes que termine la quincena. Te popondrás ser más romántico. Reconocimiento y aprobación de los demás.

☸️CONSEJO: Para sentirte útil debes comprometerte a obtener resultados tangibles.

CÁNCER

PALABRA CLAVE: Sentimientos

NÚMEROS DE SUERTE: 5510

COLOR DE SUERTE: Rojo

GENERALIDADES: Mejor conversar después de caer la tarde para arreglar desacuerdos sentimentales. Vas a un sitio pero ya es tarde. Una dosis de habilidades prácticas para seguir adelante con tus planes. Camaradería. Conversaciones reveladoras. Sospechas que le gustas a una persona y lo confirmas. Te conviene serenarte porque habrá uno que otro día ésta semana veraniega con algunas agitaciones inesperadas. Mercurio retrógrado haciendo de las suyas.

▶️TRABAJO: Se pondrá a prueba tu paciencia y capacidad de control. Se refuerza el sentido de la unidad. Dinamismo ejecutivo.

🕎SALUD: Definición para hacer asuntos pendientes atinentes a tu salud.

❤AMOR: Criterio estético, sea que luzcas un poco descuidado o sofisticado, deberás tratar de lucir bien a la hora de dar buenas impresiones. Serás retribuid@.

🎎PAREJAS: Entrega y sacrificios. Alerta con la actuación maliciosa de una persona que desea a tu pareja.

🧲SOLTEROS: Suerte con las iniciativas profesionales. Irritabilidad pasajera. Contactos e intercambios de opiniones. Encuentras algo en una cartera o bolso que llama tu atención.

⚖️MUJER: Negocios y situaciones monetarias. Una gran alegría. Celebrando un éxito, triunfo o batacazo. Compra zapatos nueva. Tratamientos de belleza. Caminatas, un lugar para trotar con comodidad. Hecho curioso con una cartera que te sonríe desde la vidriera.

🕯HOMBRE: Se incrementan los peligros de accidente por descuido o falta de concentración, cuidado. Te encientras ante un buen inicio. No te ocupes de textear mientras conduces, tampoco de estar buscando en Google. Trabajo competente.

🔱CONSEJO: Para ser discret@ necesitas dos cosas, análisis rápido de las situaciones, que te permite verlas desde una cierta distancia y contención.

LEO

PALABRA CLAVE: Estatus

NÚMEROS DE SUERTE: 1396

COLOR DE SUERTE: Azul rey

GENERALIDADES: Bajo presión. Se supera un desacuerdo. Se abren nuevas puertas. Propuesta relacionada con una mujer blanca de cabellos llamativos. Tu intelecto creativo puesto en función de hacer negocios dará resultados. Cobros y movimientos rápidos. Lo peor ha terminado. Una ruptura menos dolorosa (amistad – amor). No hay nada que puedas hacer por una relación ya terminada. El manejo inteligente del dinero es algo que debes aplicar esta semana eficazmente.

💫TRABAJO: Un aprendiz o persona que necesita entrenamiento, que llega nuevo o que es promovid@ a otra posición que no domina. Será necesaria la adquisición de la más reciente información tecnológica.

💫SALUD: Cuida la tensión arterial.

💫AMOR: Todo por la familia nuclear. Excelentes actividades grupales y contactos.

💫PAREJAS: Mayor actividad a través de las redes sociales o una computadora le restan espacio a tu intimidad. No pretendas saber más de lo que realmente sabes con tu pareja.

💫SOLTEROS: Intentos frustrados, encuentros y desencuentros. Posible juego sucio de alguien enemistado. Sensualidad, ropa ajustada o que te hace lucir bien te trae piropos.

💫MUJER: Una foto un poco subida de tono se convierte en muchos likes (no es para menos). Sobrevaloración del cuerpo. Se incrementan los ingresos. Tensiones esperando respuestas.

💫HOMBRE: Se despeja el camino de piedras que parecían muy pesadas. Tratando de superar obstáculos. Disgustos pasajeros. Grandes esperanzas. Apoyándote en la ley. Obsequios. Intentando compensar en la intimidad.

💫CONSEJO: Si notas una cierta lentitud es que llegó el momento de apurar la marcha.

VIRGO

PALABRA CLAVE: Experiencia

NÚMEROS DE SUERTE: 8997

COLOR DE SUERTE: Índigo

GENERALIDADES: Sé clar@ y transparente cuando se trate de expresar tus sentimientos para que no se generen confusiones. Son pocos los que invitan a un paseo romántico en éstos tiempos virtuales. Un nuevo comienzo. La Rueda de la Fortuna indica un golpe de suerte o un viraje positivo de la misma. Allegad@ te hace una propuesta difícil de rechazar. Relación laboral con el extranjero fructifica. Ingresas a una nómina.

💫TRABAJO: Mejora tu humor, calma y cordura. Replegamiento para meditar cómo tener una mejor y más efectiva estrategia. Movimiento circular, no de frente. Negocios con el extranjero.

💫SALUD: Confía en todo lo que puedas hacer para ayudarte con medicina alternativa, buenos profesionales con referencias por favor.

💫AMOR: No postergues encuentros que pueden ser muy románticos si te das por fin el permiso. Atrévete en el amor. Talento para seducir.

💫PAREJAS: Prospera un acuerdo entre las partes para beneficio mutuo. Elegir, exponer y ordenar.

💫SOLTEROS: Conviene comprar, vender, compartir, escuchar, exponer, elegir, ordenar y pedir favores.

💫MUJER: Por tus condiciones personales triunfarás a pesar de las circunstancias difíciles. Reencuentro con tu feminidad, con el aspecto divino de tu naturaleza sagrada o de tu ser creador, mantenedor y nutridor. Poderosas intuiciones y profunda toma de conciencia.

💫HOMBRE: Acercamiento a personas descollantes o expertas en un renglón del que no sabes mucho, nuevos aprendizajes. Asumir con humildad que no conoces de un tema.

💫CONSEJO: Disfruta los resultados de un trabajo bien realizado, digiérelo antes de enfrentar nuevos molinos de viento.

LIBRA

PALABRA CLAVE: Énfasis

NÚMEROS DE SUERTE: 8799

COLOR DE SUERTE: Morado y negro

GENERALIDADES: Una persona práctica y obediente intenta apoyarte o darte un buen consejo. Una tarde lluviosa en la que te sientes atrapad@. Actos de compraventa. Una mujer morena te pondrá a pensar con un comentario. Esperando un dinero. Un hijo con problemas. Asegúrate de investigar tus asuntos minuciosamente en lugar de confiarte y más, si de por medio esta esa persona tan inmadura.

💫TRABAJO: Acciones y sucesos te ayudarán a prestigiar la vida profesional. Esfuerzo laboral que recibe su recompensa. Posible tregua en una disputa con compañero, supervisor o jefe

💫SALUD: Resolver viejas dolencias físicas o emocionales.

💫AMOR: Una danza erótica o movimientos sensuales que mueven mucha energía. Espionaje. Habilidad para manejar asuntos delicados.

💫PAREJAS: Respaldo ilimitado. Demasiada ansiedad porque todo salga bien. Significativas percepciones. Intuiciones, asegúrate de que sean válidas y no imaginaciones.

💫SOLTEROS: Gente calificada alrededor te permitirá lucirte en el trabajo. Brillo social. Nuevas iniciativas. Convienen citas, reuniones y acercamientos si sientes reciprocidad. Mejoras.

💫MUJER: Energía contagiosa. Disposición astral para alcanzar una meta anhelada. Deberás organizar unos documentos. Se estudian planes para que la convivencia con un hombre maduro y muy paternal funcione. Lucimiento. Imán para atraer y subyugar. Disgustos sorpresivos por gastos inesperados.

💫HOMBRE: Ciertas habilidades prácticas proporcionarán ingresos. Preparándote para otoño, esto implica soltar para renovarte, ponte en sintonía con la energía circundante cuando ésta sea positiva. Especial empeño en arreglos domésticos.

💫CONSEJO: Mejor hacer compras, resolver asuntos familiares, brindar apoyo a tus amig@s y diligenciar asuntos pendientes que gastar las energías en lo mismo de siempre…

ESCORPIO

PALABRA CLAVE: Fases

NÚMEROS DE SUERTE: 6441

COLOR DE SUERTE: Coral

GENERALIDADES: Un gasto inesperado por una mala noticia te hace poner furios@, pero pasa rápido, al pan, pan y al vino, vino. Un chance para imponerte o para brillar, no lo dejes pasar. Ojo crítico, no te comas el cuento a la primera. Triunfos a través de tu experiencia o del uso apropiado de tus recursos y herramientas. Beneficios por viajes. Un susto, cuidado en autopista o vía rápida. Comiéndote las uñas…

💯TRABAJO: Propuesta que se consolida. Amigos y compañeros te ayudan a sobrellevar una situación que se presenta sorpresivamente. Apoyándote en tu círculo de confianza.

💫SALUD: Ojos, lágrimas artificiales. Asunto que tiene que ver con páncreas o riñones.

💛AMOR: El ánimo te pondrá más dispuest@ a proyectar tu carisma. Expresividad de los sentimientos que fascina y complace.

🔥PAREJAS: Algún resentimiento pasajero, nada que no se pueda conversar maduramente. Evitar reacciones violentas o precipitadas.

☀️SOLTEROS: Pides un favor y se confunden las cosas. Un juramento. Oportunidad para asociarse en la amistad. Aventura exitante.

🌝MUJER: Canalización de las energías. Vencimiento de lo que entorpece. Fascinada con un chico que se mete en tus pensamientos. Enamorada del amor. Excelente época para reconciliación y/o afirmación de relaciones. Buenas energías disponibles te abrirán puertas. Finales apresurados.

🌞HOMBRE: Si te sientes más bien cerrado y como confundido, sin ánimos, entonces tienes urgentemente que hacer cambios radicales y afirmarte en tus valores más nobles para salir del atolladero.

🌟CONSEJO: Necesidad de descansar adecuadamente para reponer fuerzas y recuperarte.

SAGITARIO

PALABRA CLAVE: Paciencia

NÚMEROS DE SUERTE: 3297

COLOR DE SUERTE: Verde turquesa

GENERALIDADES: Abastaces la despensa pero te das cuenta que te falta eso que tu mamá siempre tiene (tenía) en la cocina. Trámites de publicidad, diseño, asesorías o comisiones. Una persona que sólo tiene conocimientos superficiales y trata de aparentar otra cosa te hace molestar. Una persona que no aprecias te escribe por WhatsApp ó Messenger y te preguntas «por qué l@ tengo entre mis contactos».

💯TRABAJO: Impactantes noticias. Te dirán: «Prefiero hablar de ésto en un sitio más discreto». Triunfo de la originalidad en los negocios.

💫SALUD: Tiempo especial para realizar operaciones o intervenciones quirúrgicas.

💛AMOR: Voluntad para trabajar en tus emociones y tener más capacidad de aceptación. Circunstancias mejoradas. Nuevas relaciones.

🔥PAREJAS: Conviene efectuar cambios en el hogar, mover los muebles, limpiar profundamente, hacerle a la casa tratamientos espirituales.

☀️SOLTEROS: Te beneficiaría tomar un curso en línea. Moderación y cautela a la hora de influir en una decisión capital dentro de un grupo

🌝MUJER: Desánimo interno, busca motivaciones. Firma de documentos. Defiendes a un personal subalterno que está a tu orden frente a un superior. Ofertas y contraofertas. Comunicación familiar que se rompe. Apoyas a una hermana o prima en la asunción de una postura firme frente a miembros de la familia.

🌞HOMBRE: Conviene rechazar los proyectos faraónicos y dedicarte a lo posible. Vulnerable a los ataques verbales. Amistades recientes te contagiarán de entusiasmo. Atención con robos y pérdidas.

🌟CONSEJO: Realiza caminatas largas y paseos, despejarás tu mente.

CAPRICORNIO

PALABRA CLAVE: Detalles

NÚMEROS DE SUERTE: 1176

COLOR DE SUERTE: Dorado y negro

GENERALIDADES: Alguien atractivo te da un like y te genera curiosidad. Pensamientos inestables. Intereses materiales que bloquean tu desarrollo emocional. Rigidez. Sales airoso de una especie de contienda, perdiendo se gana. Una persona ingrata te deja esperando las «gracias». Aguda perspicacia a la hora de firmar acuerdos y contratos. Perdonas y te perdonas. Deberás delegar trabajo, confiar. Oportunidad para incrementar ganancias.

💯TRABAJO: Evaluación, revisas algo al detalle, buenos resultados trabajando con colaboradores. Posible traslado.

💫SALUD: Las limitaciones y las cargas retrasan tu proceso curativo.

💛AMOR: Equilibrio entre afecto y seguridad. Revivir la pasión por la vida. Tu mal humor termina por malograr iniciativas que podrían ser muy positivas, cuidado. Abriendo tu corazón.

🔥PAREJAS: Dedicarte de lleno a reforzar los intercambios de afecto entre amigos y con tu pareja. Posible conexión con personas que están en el extranjero o muy lejos te favorece.

☀️SOLTEROS: Se da la coyuntura que te permite salir un poco del encierro y abrirte a nuevas experiencias. Beneficios por el ejercicio de tu creatividad en ámbitos tan disimiles como las finanzas y trabajos técnicos o artesanales.

🌝MUJER: Participas en una conversación en la que se habla sin tapujos acerca de un tema picante o polémico. Una situación pasajera un poco desagradable te hace ponerte alerta, despertarte o espabilar.

🌞HOMBRE: Tiempo de visitas y acercamientos familiares que las situaciones sobrevenidas han dejado en ascuas. Reaparecen algunas tensiones laborales o económicas pero algo sucede que te libra positivamente del quebranto.

🌟CONSEJO: Si un día es decepcionante, debes aislarte un poco por la noche, tratar de relajarte concientemente, desconectarte y a la mañana siguiente, ayudarte espiritualmente.

ACUARIO

PALABRA CLAVE: Ganancias

NÚMEROS DE SUERTE: 3450

COLOR DE SUERTE: Amarillo

GENERALIDADES: Una mano amiga te acercará a una solución que se te hacía casi imposible pero recuerda, es un intercambio. Hecho curioso con una amistad que te habla indirectamente de asuntos que parecen amorosos. Sentimientos correspondidos te permitirán trabajar junto a una persona que se sintoniza contigo. Sensación de haber encontrado a través de las redes personas muy afines pero que están muy lejos.

💯TRABAJO: Debes hacer una autorización. Alguien negativo se va. Nueva hoja de ruta.

💫SALUD: La salud de tu piel, cabello y uñas importa. Regeneración celular. Tratamientos estéticos.

💛AMOR: Contra todo pronóstico, triunfará el amor y la amistad. Capacidad para adaptarte a las circunstancias del momento. Hacerlo por ti.

🔥PAREJAS: Se tranquiliza el ámbito hogareño. Aflora una nueva aspiración. Será posible la expansión que buscas. Apoyas a tu pareja a desarrollar un talento.

☀️SOLTEROS: Sobrevendrán algunos días sin sobresaltos. Mujer te busca por trabajo o negocio. No tengas dudas.

🌝MUJER: Mejoran los ingresos paulatinamente. Asuntos que tienen que ver con patrimonio o con proyectos que deben fructificar sobre la base de relaciones pasadas. Brillo social y gratificaciones. Reuniones con bullicio. Manejo fiscal. Hecho curioso con correspondencia o mail.

🌞HOMBRE: Asunto pendiente con vehículo. Amistades que desean compartir contigo pero no te lo dicen. Reacciones contradictorias de un afecto te confunden. Una persona conservadora y cautelosa te podrá dar buenos consejos.

🌟CONSEJO: Ejercita la autodisciplina y lleva una vida más sistemática para enfrentar los desafíos.

PISCIS

PALABRA CLAVE: Transmutación

NÚMEROS DE SUERTE: 7168

COLOR DE SUERTE: Plateado, tonos cristal.

GENERALIDADES: Dejas atrás en tu vida una decepción e incluso algo que te desgastó emocionalmente. Calma. El dominio de ti mism@ te hará llevar un problema a una solución. Es bueno que invoques a tu ángel de la guarda. Algo muy positivo te sucede. Evolución y éxito. Soluciones inesperadas con documentos. Encuentro y brindis entre amigos. Noticias de amigos que vienen de un lugar lejano. Reconciliación tras una pelea sin heridas, todo marcha como tu quieres. Tendrás éxito social, brillo. Invitaciones inesperadas. Eventos, fiestas y ferias. Televisión, Podcast o Radio.

🥁TRABAJO: El panorama se verá más claro. Buena protección espiritual. Todo comienza a fluir. Una persona muy equilibrada te ayudará. Un nuevo tiempo. Protagonismo. Más clientes.

🎼SALUD: Equilibrio.

🎵AMOR: Logras el equilibrio y autocontrol de ti mism@. Tomas el camino del medio y evitas irte por los extremos a pesar de la agitación. Tema de fecha de una boda o sobre una vivienda. Una traición oculta sale a la luz.

🎻PAREJAS: Necesidad de estar juntos para enfrentar lo que traigan los días. Se relajan. Harán muchos planes juntos. Llamas a las cosas por su nombre sin que te importe herir susceptibilidades.

🎶SOLTEROS: Una fiesta por algo alcanzado. Fin de una tristeza. Carisma y atractivo.

🥁MUJER: Algo con estudio de un(a) hij@ se encamina. Visita a ginecólogo. Tratamiento o búsqueda de fertilidad. Algo llega a tu casa para protección. Un dinero para tu casa. Podrás ser más dulce sin estar a la defensiva y mucho menos en guerra.

🔎HOMBRE: Una situación tensa con un hombre allegado a la familia. Te preocupas por tu hogar. Nueva oportunidad de crecimiento. Logro. Reaparece una antigua amiga. Virilidad.

🕯CONSEJO: Afirmación: Confío en mis capacidades y puedo ahora alcanzar mis objetivos.

Adriana Azzi

