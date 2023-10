Conoce el horóscopo semanal de Adriana Azzi del 22 al 28 de octubre de 2023

Como cada domingo, la reconocida astróloga Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 22 al 28 de octubre de 2023 y los números de la suerte a las personas según su signo.

Predicciones semanales de Adriana Azzi

ARIES

☆PALABRA CLAVE: Atreverte

☆COLOR DE SUERTE: Malva

☆NÚMEROS DE SUERTE: 2841

GENERALIDADES: Querrás hacer algunos cambios en tu rutina para tener una vida más sana o equilibrada. Hecho curioso con persona reconocida. Amig@ te causa un malentendido por comentario indebido. Compra de cartera o de maleta. Nuevos socios o compañeros de trabajo. Contacto con una empresa importante. Asunto con tarjeta de crédito. Buscas unos documentos para cumplir con unos requisitos.

️SALUD: Atención con la comida, un cambio favorable en tu dieta.

DINERO: Deberás decir seriamente «No». Persona dotada de sorprendentes poderes intelectuales muy útil para un negocio. Es hora de usar tus buenas relaciones.

AMOR: Necesidad de organizar un nuevo camino para abrirte a un mejor destino. Herman@ o amig@ te confiesa un secreto o problema. Le buscarás un(a) novi@ a un(a) amig@.

PAREJAS: Conversación sincera y muy determinante. Otro país, ciudad o urbanización. Una nueva esperanza. La estabilidad de los hijos pasa a ser un tema importante. Suegr@ inoportun@.

SOLTEROS: Una cita especial. Vuelve un(a) amig@ que estaba alejad@. Cantas con amig@s en un vehículo o mesa en sitio de comida. Te darás cuenta de la compatibilidad de una amistad contigo.

MUJER: Atención con olvidar el celular o unas llaves en un lugar. Tu meta profesional o de negocio te hará concentrate en un tema que debes estudiar. Recoges cosas y las pones en unas cajas. Amiga te habla de una habitación o apartamento donde ocurren cosas raras.

HOMBRE: Una persona muy habladora te pondrá en situación incómoda con tercero por un comentario. Encontrar la unión o sociedad perfecta puede llevarte varios intentos. En las actuales circunstancias demuestras tu fuerza interior.

CONSEJO: No siempre pones en evidencia tus dotes y capacidades, es hora de hacerlo.

TAURO

☆PALABRA CLAVE: Calma

☆COLOR DE SUERTE: Azul eléctrico

☆NÚMEROS DE SUERTE: 6742

GENERALIDADES: Tendrás que cuidarte y ocuparte más de tí mismo haciéndote responsable de tus actos, madurez. Sensación de vacío que hay que equilibrar, haciendo actividades nuevas o retomando alguna rutina deportiva o de esparcimiento. El dinero no puede comprar el amor. Disfrute entre amigos. Tu corazón te impulsa hacia una dirección y la razón hacia otra.

SALUD: Dolor en las extremidades superiores.

DINERO: Discutirás sobre un tema de tu interés sin molestarte pero con mucha firmeza. Entre actuar con energía o tomarte un descanso.

AMOR: Tendrás que cuidarte y ocuparte más de tí mism@. Sensación de vacío que equilibrar. El dinero no puede comprar el amor. Disfrute entre amig@s. Tu corazón te impulsa en una dirección y la razón en otra.

PAREJAS: Sus acciones y determinación les harán dar pasos hacia soluciones que no habían calculado previamente. Dejar fluir.

SOLTEROS: Estás en un tiempo donde deberás confiar y creer que serás capaz de actuar de manera adecuada en una determinada situación que te compremete. Una camisa o blusa se te mancha, un pantalón se te rompe.

MUJER: Para lograr lo que tanto anhelas, debes analizar un asunto que te ocupa y tomar decisiones inteligentes. Resequedad en la piel. Te preocupas por tus padres. Amig@ te pide un dinero. Admiración por alguien que nunca renunció a sus sueños. Ayudas a un hermano. Me ama o no me ama? Una vez casada, fiel.

HOMBRE: Asegúrate de escuchar tu voz interior. Evita escapar de la realidad. Una mujer te confiesa sus sentimientos y esto te dará mucha emoción. Organizas tu ropa. Contacto con gimnacio.

CONSEJO: Cuando tengas una reunión con un(a) amig@ y notes su coqueteo, no te sorprendas ni le restes importancia, mantente en equilibrio.

GÉMINIS

☆PALABRA CLAVE: Análisis

☆COLOR DE SUERTE: Rosado

☆NÚMEROS DE SUERTE: 8920

GENERALIDADES: Tendrás que salir de un estado de confusión acerca de una decisión que debes tomar. Resolver un tema sobre dinero o inversión te mantendrá ocupad@. Esperas por un dinero para invertir en un proyecto pero el capital parece llegar lentamente o en partes, deberás ordenarte. Saldrás fortalecid@ de tus experiencias emocionales. Cambio de coordenadas, modificas estrategias. Oportunidad para lograr un objetivo. Asuntos sentimentales pendientes.

SALUD: Acidez estomacal. Cuídate de procesos digestivos.

DINERO: Trabajarás con una persona conocida a la que no quieres defraudar. Modificaciones en el horario o en la agenda.

AMOR: Hubo una ilusión que dejarás en el pasado. Aprenderás a valorarte y estimarte. El tema de tener fe en el amor.

PAREJAS: Tendrán que salir de un estado de confusión acerca de una decisión que deben tomar. Un tema sobre dinero o inversión.

SOLTEROS: Una persona que te ayuda a entrar en la realidad. Abres los ojos y entiendes una situación. De donde vienes y hacia donde vas.

MUJER: Cautela con un hombre del pasado que reencontraste en las redes sociales, es muy atractiva pero en realidad no sabes por lo que está pasando. Asunto pendiente con un teléfono móvil u ordenador. Un hombre al que decides amar, honrar y domesticar.

HOMBRE: Te alejas de personas egoístas e interesadas. Tenacidad, éste es el último período del año y deseas cerrar con broche de oro reinventándote para buscar una mejoría. Una segunda oportunidad.

CONSEJO: No juegues sol@, hazlo en equipo.

CANCER

☆PALABRA CLAVE: Fe

☆COLOR DE SUERTE: Azul pastel

☆NÚMERO DE SUERTE: 0439

GENERALIDADES: Es el momento de alejarte de personas tóxicas y de construir relaciones sanas y equilibradas. Hecho curioso con una niña. Alteración de la rutina por algo que esperas llegue. Compartirás con una familia que te apoyará mucho. Lo importante ahora mirar hacia tu interior. Encontrarás la respuesta que estas buscando. Unos días fuera de casa. Evita estar a la defensiva. Tus guías te dan un mensaje para que a valores lo que tienes y evites quejas. Una situación económica o con un dinero se equilibrará esta semana. Evita perder algo de valor.

SALUD: Atención con las piernas o la cadera.

DINERO: Analizarás que es lo que te conviene. Evolución, un logro. Protagonismo. Un hombre con actitud altiva y/o despectiva te incomoda.

AMOR: Estarás muy emocional y quizás quieras estar con alguien pero eso no dependerá de ti. Ten fe, vienen tiempos mejores. Evita revivir el pasado victimizándote o sintiendo miedo.

PAREJAS: Necesitan romper con la rutina. Surgirá un deseo de querer un espacio interior para evaluar y equilibrar la relación y los sentimientos

SOLTEROS: Fin de un encierro. Te liberas de un trauma. Recibes una invitación o dinero. Evita triángulo amoroso.

MUJER: Se cierra un ciclo. Algo nuevo por hacer o vivir. Disfrute y buenos momentos con amigas o personas muy cercanas. Recibes una blusa o vestidito de regalo. Pensarás en una casa. Sorpresas agradables.

HOMBRE: Una situación donde sientes que estás estacado comienza a fluir. Recibes comunicado, o un documento que te hace sentir liberado de una carga. Un cambio de actitud se refleja en tu pensamiento positivo.

CONSEJO: Escucha tu voz interior, cuídate y quiérete por sobre todas las cosas…

LEO

☆PALABRA CLAVE: Revalorar

☆COLOR DE SUERTE: Marrón

☆NÚMEROS DE SUERTE: 3867

GENERALIDADES: Recuerdos del pasado se cuelan en tu mente y no te dejan disfrutar el presente. Asunto con fotografías o diseño. Te tratarán de involucrar en un chisme pero tu intuición esta muy atinada y logras evadir situaciónes indeseables. Necesitas descansar. Soluciones inesperadas. Visitas un nuevo lugar. Una mujer que está en el extranjero buscará tu ayuda. No te aisles pues puedes perder una oportunidad económica favorable.

SALUD: Dolores de cabeza o picos de estrés que necesitas equilibrar.

DINERO: Tendrás que actualizar un documento o identificación personal. Te agotarás esperando la respuesta por algo que necesitas o de alguien que te ofreció apoyo. Fluir por medio tu carisma.

AMOR: Entras en una etapa muy emocional donde estarás muy sensible. Un compañero de trabajo te contará algo que te impacta y le darás tu apoyo. La emoción por un encuentro o una cita especial.

PAREJAS: La intensa necesidad de contacto fisico será prioridad en estos días. Tu pareja necesitará más apoyo en un asunto legal.

SOLTEROS: Situaciones ocultas que salen a la luz. Alguien que no te habla o te bloqueó se vuelve a comunicar contigo.

MUJER: Renovación. Vencerás oposición de familiares. Buen momento paea salir de compras. Una invitación a una cena. Nuevos conocidos. Vas a planificar la visita a un lugar. Asunto con un curso o estudio muy positivo.

HOMBRE: Tienes total claridad mental para determinar cuál es la mejor forma de realizar tus planes obteniendo mayores avances. Hermano o persona cercana espera una respuesta de tu parte.

CONSEJO: Que los primeros pensamientos de cada día sean positivos para concretar tus sueños y proyectos.

VIRGO

☆PALABRA CLAVE: Entendimiento

☆COLOR DE SUERTE: Blanco

☆NÚMEROS DE SUERTE: 0625

GENERALIDADES: Recibes un dinero para invertirlo en tu hogar, junto a tu pareja o hijos. Prepárate para un cambio de estrategia en la búsqueda de la consolidación de un plan. Escribes lo que quieres hacer. Disfrutas lo que te ganas o trabajas. Mudanzas. Nuevos encuentros. Una nueva vida. Buscas tu tranquilidad ante todo. Cuidado con terceros que influyen en tu vida. Algo que te molesta y lo dices. Envías mensaje especial a larga distancia. Cambias de método. Embarazo. Compra de regalo.

️SALUD: Algunas comidas en la calle te pueden caer mal. No comas hasta la hartura.

DINERO: Logras materializar un sueño. Pensarás que lograste una meta maravillosa pero será sólo el principio. Estrategia que involucra a un grupo de personas afines por el logro de objetivos.

AMOR: Una sonrisa misteriosa y maliciosa llamará tu atención. Una conversación agradable. Hay una amistad que no termina de exteriorizar lo que realmente siente por ti.

PAREJAS: Asumen sus responsabilidades de cara a las necesidades de los hijos. Tómate las cosas con calma cuando se trate de ponerse de acuerdo. Luchas de poder un poco inmaduras.

SOLTEROS: No te des por vencid@, puedes lograr lo que quieres hacer antes de que concluya el año. Pierdes un miedo que no te dejaba avanzar. Actúa con honestidad y valentía.

MUJER: Vienen sucediendo cambios en tu vida para mejor, aunque al principio no lo veas así. Debes elegir entre dos posibilidades. Cuidado con las decisiones apresuradas, tómate tu tiempo. Ansiedad. Terminas una relación de amor o amistad. Hermana te busca. Nuevas oportunidades en lo económico. Se activa el amor. Alguien llega a tu vida, pero deberás ir con calma y cordura.

HOMBRE: Cancelas una deuda. Reclamo que son importante atiendas. No le tengas miedo al amor. Nuevos aprendizajes. Cambio afectivo.

CONSEJO: No te desanimes, continúa hoyando tu sendero con optimismo y motivación.

LIBRA

☆PALABRA CLAVE: Desconfiar

☆COLOR DE SUERTE: Vinotinto

☆NÚMEROS DE SUERTE: 8639

GENERALIDADES: Estás atravesando un tiempo en el que deberás confiar y creer que serás capaz de actuar de la manera más adecuada en una situación apremiante. Tus acciones y determinación te harán dar pasos hacia soluciones sorprendentes. Llega un dinero o negocio que no te esperas. Preferirás el diálogo equilibrado en una conversación conclusiva con un turno de exposición y réplica, pero donde mantienes una calma estratégica. Un amor que se cansó de esperar tu decisión.

️SALUD: Aumento del apetito.

DINERO: Intentarás con todas tus fuerzas una conclusión positiva de un negocio que se perfila para Diciembre. Un acuerdo en igualdad de condiciones. Personas injustas en el trabajo.

AMOR: Una unión circunstancial. Cúmulo de circunstancias que te hacen tomar una decisión definitiva en el amor. Alguien pasa la página y sigue su camino.

PAREJAS: Comparaciones con una expareja que te ofenden. Mudarse a la periferia es opcional. Un lugar plan conjunto.

SOLTEROS: Decidiendo un camino. Encuentras algunas cosas que no te acordabas que tenías guardadas. Una conversación interesante chateando con un(a) amig@ pero no quieres dar el paso porque sabes que él/ella tiene pareja.

MUJER: Deberás involucrarte ésta semana en algunos asuntos domésticos pendientes. Nuevas conversaciones con acuerdos positivos. Reorientación. Rompes la monotonía. Apoyo espiritual de tu familia. Se abren los caminos para encontrar lo que buscas. Deseo de hacer unas compras antes que todo aumente.

HOMBRE: Nuevas personas entran en tu vida vinculadas al trabajo. Un aprendizaje sólido produce resultados permanentes. Una acción rápida y sensata llevará a un progreso estable. Identificas algunos aspectos de tu personalidad que son importantes mejorar para equilibrar la situación actual con tu pareja o amiga íntima.

CONSEJO: No le confíes tu vida o asuntos privados a quien le importa un comino tu situación…

ESCORPIO

☆PALABRA CLAVE: Dominio

☆COLOR DE SUERTE: Verde

☆NÚMEROS DE SUERTE: 1249

GENERALIDADES: Feliz retorno solar a tu signo. Desearás un cambio. Botarás objetos, ropa y todo aquello que ocupe un espacio innecesario e incluso romperás con alguien o con personas que ya no quieres que sigan en tu vida. Hecho curioso con un olor extraño. Un número de teléfono en una tarjeta. Contacto o mensaje importante de un amigo que reaparece de la nada. Algo vinculado a una comida que llamará tu atención por lo insípida. Tendrás que dejar ir algo o a alguien para lograr el equilibrio. Una lucha que no valió el gasto de energía.

SALUD: Una protección te hace salir de cualquier transición.

DINERO: Movimiento. Los caminos estarán abiertos. Viajes y traslados favorables. Reunión o asunto con una comisión o evaluación positiva. Un documento o información en tus manos te trae evolución y progreso en un proceso que ha sido largo o tedioso.

AMOR: Días de tensión, conflictos o comunicaciones desafiantes. Tu ángel de la guarda te comunica que mantengas la calma. Te abres al fluir de la vida y dejas una etapa atrás.

PAREJAS: Los conflictos deben superarse, es tiempo de evaluar y decidir algunas situaciones. Un alejamiento que superar. Borrón y cuenta nueva.

SOLTEROS: Deseas sanar un situación para seguir adelante. Lo mejor es evitar discusiones y alejarte de lo que no te conviene.

MUJER: Estarás pendiente de otra ciudad o país. Una firma o acuerdo muy positivo. Hecho curioso con unos zarcillos o anillos. Algo con un libro muy interesante que lees por superación y autoayuda. Una cajita con algo dentro muy importante o llamativo. Cambio de look.

HOMBRE: Una mujer influye negativamente en una relación y te tiene obstinado. Cautela con una ladrona. Celebraciones. Brindis . Propuesta laboral o un dinero para tu dicha. Ayudas a una chica muy bonita.

CONSEJO: Los errores cometidos son oportunidades para crecer como persona si tienes la capacidad para evaluarte.

SAGITARIO

☆PALABRA CLAVE: Insistir

☆COLOR DE SUERTE: Lila

☆NÚMEROS DE SUERTE: 5406

GENERALIDADES: Discutes con una persona que no merece tu atención. Cuidado con documentos importantes que tienes que tener en orden. Ves a una persona del pasado que te ofrece algo nuevo. Sientes que no tienes competencia en una relación pero no te confíes. Hora de retornar o regresar a un lugar para recargarte de buenas energías. Ayudas a una persona joven. Mucha presión pero a la vez se presentan soluciones. Cuestión de tiempo para que salgas de una situación estresante.

️SALUD: Deberás soltar, alejarte, desestresarte.

DINERO: Persona en el trabajo que te busca mucho, te ayuda y se teje un vínculo positivo, pero cuidado. Nuevas tecnologías queaplicas en el trabajo. Esperas un dinero para salir a flote.

AMOR: Situaciones confusas y poco claras que dan paso a nobles sentimientos, amor y amistad. No te olvides de tus más sinceros amigos.

PAREJAS: Dinero que llega a sus manos que les ayuda a quitarse de encima dolores de cabeza. Te regalan unos tickets, entradas o beneficios que deseas compartir con tu pareja. Alegrías. Paz.

SOLTEROS: Apertura de proyectos. Es el momento de tocar puertas. Energía positiva con una amiga que desea estar en paz consigo misma. Alegrías al compartir felicidad, por eso, no estes contando tus tragedias.

MUJER: Trata de tener alimentación balanceada esta semana. No pienses más en cosas que en realidad no te funcionan ni te son beneficiosas. Ten paciencia con tu(s) hermano(s). Nuevos sentimientos nacen a parir de una amistad. Tomas en cuenta a una persona cercana para buscar apoyo a alguien que amas te ayuda.

HOMBRE: Cancelas deudas pendientes. Serás descubierto en algo pero no habrá consecuencias. No creas en todo lo que ves. Todo lo que brilla no es oro. Amiga del pasado te busca. Algo con una ropa que debes cambiar o modificar. Te acercas a un extranjero por negocio.

CONSEJO: Pide opiniones antes de tomar decisiones.

CAPRICORNIO

☆PALABRA CLAVE: Emoción

☆COLOR DE SUERTE: Púrpura

☆NÚMEROS DE SUERTE: 2819

GENERALIDADES: Deberás hacer un viaje corto para resolver una situación familiar o laboral. Éxito en gestiones telefónicas. Te piden dinero, amig@s, hij@s, familiares. Compra de unos zapatos muy cómodos. Un sacrificio más antes de salir airos@. Después del eclipse todo se ha movido de manera inusitada, se hace menester mantener la calma. Inseguridades que vences liberándote de convencionalismos. Enfocad@ en la esfera laboral. Callas, no dices nada pero por dentro, un bullicio de voces en el pensamiento.

️SALUD: Dolores musculares por mala postura.

DINERO: Reinventándote. Ansías o necesitas contacto con aquello que te gusta hacer, eso que harías hasta de gratis. Tratos y subcontratos. Dedicación exhaustiva.

AMOR: Te alejas del mundo para concentrarte, para guardar fuerzas. Un reencuentro personal y con tu pareja. Sueños húmedos.

PAREJAS: Reequilibrando y reestructurando o reconstruyendo.

SOLTEROS: Una actividad provechosa gracias a un contacto que te indica que vayas a un sitio que será de tu agrado. Celos de amiga. Todo cambia, nada se mantiene constante.

MUJER: Encuentras algo en una cartera que no te acordabas que tenías. Tacto en los senos. Hecho curioso trasladando unos instrumentos o herramientas de trabajo. Te llamará la atención un cabello muy liso. De ahora en adelante podrás hacer lo que quieras hacer, lo importante es hacerlo (…)

HOMBRE: Una agitación interior seguida de una paz profunda. Te sientes liberado de algo pero ese «algo» es indeterminado. Un gran compromiso y acercamiento con tu pareja. Te duele el dolor de un(a) hij@, en silencio.

CONSEJO: Deberás ser extremadamente limpio con tu persona y muy ordenado con tu entorno próximo, manteniendo también la cabeza «fresca» para que Dios pose su mano sobre ti.

ACUARIO

☆PALABRA CLAVE: Interés

☆COLOR DE SUERTE: Violeta

☆NÚMEROS DE SUERTE: 1077

GENERALIDADES: Se habla de un robo en una mesa y en la conversación se acaloran los ánimos. Deberás tener cautela con tu tarjeta de débito. Recobras un dinero con la ayuda de una mujer. Un hombre reconocido te ayudará a lograr una meta. Un aporte, visa o sello. Negociación de un vehículo. Hecho curioso con una noticia sobre política. Venta o negociación de un inmueble. Algo vinculado a una comunicación con alguien fallecido te interesará. Escribes o comentas activamente sobre un tema de actualidad por lo que obtienes muchos likes.

️SALUD: Aumenta tu consumo de vegetales verdes. Dietas y tratamientos naturistas.

DINERO: Es momento de ordenar el lugar donde laboras. Descansar bien y levantarte temprano es clave para que mejores tu productividad. Sales del estancamiento, deberás buscar un nuevo camino o lugar para desarrollar tus planes.

AMOR: Si alguien te ha colocado en la categoría de amigo y tú deseas ir más allá, no supongas que esa persona entiende tus sentimientos. Pide aquello que quieres. Tomas lo que te pertenece.

PAREJAS: No permitas chateos en tu cama. Que no haya celulares por unos días pasadas las 8:00 pm. Los momentos de intimidad de calidad deberían ser tu prioridad.

SOLTEROS: Asuntos pendientes se resolverán positivamente. Te alejas de personas mientras conoces otras nuevas. Reflexiones productivas. Temas de conversación económicos y políticos.

MUJER: Tratas de callar para evitar un conflicto con un hombre, pero interiormente esperas que se arrepienta. Te preocupas por un dinero de la familia. Decoras tu casa y creas un ambiente pacífico o muy armónico y eso contenta a las personas con las que vives.

HOMBRE: Querrás ver o traer a una persona de lejos. Te ocupas de un asunto bancario. Encuentras el lugar correcto y la hora adecuada. Clasificando o midiendo. Escribes algo que llama la atención de algunas personas.

CONSEJO: Elige una meta. Es recomendable que priorices un único objetivo para concentrarte en él.

PISCIS

☆PALABRA CLAVE: Confianza

☆COLOR DE SUERTE: Dorado

☆NÚMEROS DE SUERTE: 2487

GENERALIDADES: Deseos de un orden nuevo. Ideas y conflictos en tu mente que resolver. Estas en un momento de cambios y acción para conseguir lo que deseas. La búsqueda de la estabilidad será tu prioridad. Persona joven de piel canela, delgada y de ojos grandes te ayudará. Momentos para reflexionar y no dar un paso en falso. Cambio laboral, de ciudad o residencia. Algo sorpresivo ocurrirá que te ayudará en un propósito. Hecho curioso con un espejo. Te acompaña en tu camino un Angel protector. Diligencia para un documento. Hombre canoso positivo.

️SALUD: Equilibrio integral. Piel reseca.

DINERO: Enorme energía para llevar adelante cualquier plan o emprendimiento. Relaciones con gente importante, banca o con gobierno.

AMOR: Ayuda de un hombre joven. Intensidad emotiva. Momento pasajero de pasión. Se definen relaciones. Apoyo de madre o suegra. Fertilidad.

PAREJAS: Solucionan problemas e irán tras los objetivos juntos. El diálogo franco será la mejor manera de resolver conflictos. Buen momento para ir juntos tras sus sueños.

SOLTEROS: Puedes vivir una relación fugaz pero muy interesante. Una persona que no te es fácil «leer». Guiándote por el sexto sentido.

MUJER: Sensación de que dejas finalmente el pasado atrás. Maternidad. Andarás con mucha prudencia. Viaje o traslado. El tiempo pasa rápido. Protegerás a tu familia. Doblegas a los enemigos o vences en conflicto. Te cortejan pero es más de lo mismo. Una amistad que más nunca será igual.

HOMBRE: La tristeza se va alejando. Hecho curioso con un coco verde. Buen ánimo y el deseo de seguir hacia adelante. Suceso importante bajo la lluvia. Algo con un zapato o con un pié.

CONSEJO: Aprende del pasado pero no te quedes allí.

