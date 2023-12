Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 24 al 30 de diciembre de 2023

La astróloga Adriana Azzi y su Horóscopo semanal del 24 al 30 de diciembre de 2023, es la guía astral más completa y confiable que se pueda consultar en los medios digitales.

Adriana Azzi goza de un prestigio labrado por sus acertados pronósticos zodiacales, pues cada entrega de su Horóscopo semanal es un análisis exhaustivo del comportamiento de los astros de acuerdo con las características específicas de cada signo.

Adriana Azzi es una consumada astróloga con más de 30 años al servicio de trabajo en el área

Aries

FELIZ NAVIDAD GUERRE@S DE LA LUZ !

☆PALABRA CLAVE: Fortaleza

☆COLOR DE SUERTE: Dorado

☆NÚMEROS DE SUERTE: 1900

GENERALIDADES: – Recuerda “La Navidad es el día que une todos los tiempos» Busca tu paz, actúa desde tu paz. Mujer muy cercana te preocupa en medio de un conflicto . Se avecinan días mejores. Ayudarás a otros en momentos decisivos . Queda atrás una situación destructiva. Cambio de claves. Hombre de barba te ayuda a salir de un problema. Momentos de buenos selfies. Recibes un regalo muy deseado.

SALUD: No te excedas comiendo durante estas navidades. Molestias con gases.

DINERO: Sentirás más control y tranquilidad. Un ambiente de respeto. Asunto con un traslado o un vehículo. Repeles a una mujer con una mirada oscura hacia ti. Una tarjeta de crédito te saca de un momento de fuertes gastos. Hombre calvo super colaborador.

AMOR:Calma y cordura porque estarás fácilmente impulsiv@ y puedes perder el autocontrol. Necesidad de equilibrio. Dudas en hacer cosas y depender en gran medida de los demás. Un secreto puede ser revelado.

PAREJAS: Por estos días es mejor no remover temas del pasado porque pueden afectar un momento especial.

SOLTEROS: Te sorprende un whatsapp o correo de alguien alejado. Celos vinculados a un(a) amig@. Una persona mayor añora tu compañía.

MUJER: Te aguantas o callas algo para no crear un conflicto. Asunto con una ropa de una amiga. Algo te inquieta en tu cocina. Herman@ trata de acercarse para una conversación. Sorpresiva visita.

HOMBRE: Nuevos inicios. El contacto físico con tu pareja será un tema importante. Buen momento para un descanso. Paseo inesperado. Evita dejar pruebas que te comprometan escritas en tu whatsapp o correo. Tristezas por unos amigos.

CONSEJO: – “La Nochebuena se pinta del color de tus emociones más profundas” disfruta del momento y relájate.

Tauro

FELIZ NAVIDAD TORIT@S DE MI VIDA Y DE MI CORAZÓN !

☆PALABRA CLAVE: Armonizar

☆COLOR DE SUERTE: Azul

☆NÚMEROS DE SUERTE: 2403

GENERALIDADES: Conocerás un sitio nuevo. Llamativo lugar de entretenimiento con muchas luces. Una noticia sobre un hombre te hará preguntarte que pasará con una mujer. Luto por alguien conocido no muy cercano. Harás un nuevo proyecto. Gestión sobre un carro o viaje. Redactarás una carta, reclamo o solicitud muy importante. Recibes un regalo inesperado. Llamará tu atención una persona disfrazada. Hecho curioso con un insecto o un pequeño animal. Unas medias muy llamativas. Te preocupas por la salud o estabilidad psicológica de un niñ@ o adolescente. Necesitas un papel, cédula, visa para movilizarte a un sitio.

SALUD: Te interesas por tus músculos. Cuidarás a pesar de las fiestas tus comidas y tu alimentación.

DINERO: Podrás pagar la deuda más incómoda. Nueva fuente de ingreso. Estarás muy comedid@ a la hora de gastar.

AMOR: Momento donde una mirada intensa se enfoca en tu cara y sentirás una gran atracción.

PAREJAS: Reserva cinco minutos todos los días para hablar con tu pareja sobre algo que no sea el trabajo, ni la familia, ni la situación económica. Conserva la calma ante terceros que no desean tu felicidad.

SOLTEROS: Extrañas a alguien que esta lejos físicamente pero muy dentro de tu corazón. Crece la seguridad en ti mism@.

MUJER: Saca de tu mente a esa persona que no desea estar contigo. Es el momento para que no te amarres más y aceptar lo que ya no puede ser. Alguien que esta en otro país o alejado te hará saber de un problema de un familiar. Suerte para conseguir buenas ofertas. Suelta el sufrimiento y se más feliz.

HOMBRE: Las nuevas ideas te impulsan para buscar las herramientas, para concretarlas. Logras superar obstáculos y te deja de importar gente indeseable. Prepárate para lo inesperado. Conocerás a una mujer muy dulce. Disfrute.

CONSEJO: La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón.

Géminis

FELIZ NAVIDAD MIS GEMINIAN@S DE DOBLE CABEZA Y DOBLE CORAZÓN !

☆PALABRA CLAVE: Paz

☆COLOR DE SUERTE: Verde

☆NÚMEROS DE SUERTE: 5777

GENERALIDADES: Los cambios están a la vuelta de la esquina. Situación legal e incluso política de mucho cuidado. Investigación. Deliciosa receta navideña. Festividad en casa de alguien muy especial. Un camino abierto hacia un logro. Noticias importantes. Cautela con abuso sexual o psicológico de un niñ@ o adolescente. Una idea de irse a otro lugar. Mujer o madre que recupera la salud. Suelta las preocupaciones y dale un descanso a tu mente. Hecho curioso con mancha o rotura de una ropa.

SALUD: Relájate y cuida tu sistema nervioso.

DINERO: Algo con una aplicación. Ambiente tenso por una noticia vinculada a un hombre. Los enemigos te acechan, ten cautela. Asunto con un escrito, post o whatsapp vinculado con una mujer que crea una polémica. Un dinero que tienes para un plan lo destinas para otro asunto.

AMOR: No te sentirás cómod@ con cierto sentimiento de soledad pero obtendrás respuestas. Celebrarás un momento entre amistades donde durante un brindis surgirá una sorpresa inesperada. Mesa muy bien decorada donde se vivirá un momento especial.

PAREJAS: Sentirás que necesitas la aprobación de familiares frente a una decisión con tu pareja. Inseguridad que debes aclarar acerca de lo que quieres. Etapa de reflexión.

SOLTEROS: Momento especial en casa de la familia de alguien que quieres o que te atrae. Disfrute de una noche muy hermosa.

MUJER: Mujer cercana te ayuda en una situación donde sientes mucha tensión. Recuperas el ánimo y procuras un espacio psicológico que te ofrece más seguridad. Enfrentarás a un hombre muy inteligente. Buscando alternativas económicas.

HOMBRE: Te darás un tremendo regalo para ti mismo. Primero tu, segundo tu y tercero tu… así es. Te envían una foto de alguien que provoca unos comentarios. Hecho curioso en una estación o estacionamiento. Momento entre regalos muy especial.

CONSEJO: Disfrutar de la Navidad es súper buena vibra , pero compartirla con los demás es aún mejor…

Cáncer

FELIZ NAVIDAD A LOS DUEÑOS DE LA LUNA, LUNA LUNITA LUNERA…

☆PALABRA CLAVE: Reconocimiento

☆COLOR DE SUERTE: Azul cielo

☆NÚMEROS DE SUERTE: 5672

GENERALIDADES: Fuertes lazos familiares. Un momento para compartir la alegría. Temas pendientes con propiedades y gestiones. Tener y estar con tu propia familia. Tu compromiso con una forma de vida tradicional. Acontecimiento familiar en un lugar nuevo. Intercambio de dinero, entra y sale. Una cena suculenta. Un asunto de convivencia.

SALUD: Dolores recurrentes de cabeza.

DINERO: Querrás sentirte más segur@. Más atad@ a los demás y menos independientemente, eso no te gusta. Planes positivos para aumentar ingresos.

AMOR: Una ayuda de un hombre muy paternal. Los requerimientos de tus familiares pueden ser fastidiosos. Una actividad que te distrae.

PAREJAS: Enfermedad de un pariente te preocupa. Intereses económicos que debes resolver. Un tema vinculado a.las futuras generaciones.

SOLTEROS: Estás realizando un trabajo con gran dedicación, por el que además de brindarte frutos materiales vas a obtener una gran satisfacción emocional y de la cual van a surgir vínculos muy positivos.

MUJER: Estás construyendo una relación con gran compromiso, realizando todos los pasos prácticos y concretos para que florezca, para luego poder disfrutar de lo logrado en un clima de alegría y de amor. El matrimonio y sus exigencias. Te llaman o escriben familiares, atiéndelos.

HOMBRE: Acosado por las situaciones familiares que deseas resolver. Hecho curioso con una ropa de estreno. Te puedes llegar a sentir muy presionado.

CONSEJO: Son días de mucha actividad económica, organízate para no perder sino para ganar.

Leo

FELIZ NAVIDAD LEO DE MI VIDA, LEO DE MI CORAZÓÓN !

☆PALABRA CLAVE: Mejoramiento

☆COLOR DE SUERTE: Ambar

☆NÚMEROS DE SUERTE: 1257

GENERALIDADES: Una desilusión que superar. Te enfocas en lo que te da alegría. Comienzas a encontrarte con tu amor propio y superar las toxicidades del año. Hay una decepción o dolor dentro que deberás sanar antes de que te haga más daño. Algo pendiente con el cabello. Celebración dentro de un entorno laboral. Reunión con dos mujeres. Una comida muy sabrosa. Elecciones, parejas, amistades. Le pones nuevos colores y luces a tu navidad.

SALUD: Para avanzar es determinante ocuparse tanto del cuerpo como del alma, así que este es el gran llamado, seguir ocupándote de nutrir el espíritu.

DINERO: Tratarás de dar el justo valor a cada asunto o proyecto que emprendas. En la vida existen picos, altos y bajos, que exigen de cierta preparación para que no te desequilibren y causen complicaciones.

AMOR: Gestión para resolver asunto de un padre o un tío. Atención con la parte emocional de un(a) hij@. Pedirás un consejo para acercarte a alguien especial en esta navidad.

PAREJAS: Mucho solucionan si abren un espacio para los dos y apartan los problemas que traen los demás.

SOLTEROS: Encuentro con un hombre muy querido. Irás a buscar a una persona a un sitio para llevarla a otro lugar donde le esperan. Buscas encomiendas. Cambios a partir de un lugar donde se recaudan fondos, o se lleva una comida o donativo.

MUJER: Diligencias para un traslado de algo o de alguien. Cautela en sitio de copas con una mujer muy habladora. Organiza y examina tus pensamientos en soledad. Tu fuerza, fe interior y autoestima te guiarán en medio de los problemas. La Navidad te traerá soluciones.

HOMBRE: Algo que resolver sobre un informe. Enfrentas a una persona que ha levantado chismes o acusaciones falsas (presionarás para que diga la verdad). Triunfo legal, declaraciones, escrito que evoluciona.

CONSEJO: Cuando se disipan las ideas erróneas hay que aprovechar la claridad repentina para anotarte un gol emocional.

Virgo

FELIZ NAVIDAD A LA FECUNDIDAD POR LA ALEGRÍA DE LA VIDA !

☆PALABRA CLAVE: Emoción

☆COLOR DE SUERTE: Verde manzana

☆NÚMEROS DE SUERTE: 4598

GENERALIDADES: Aunque hayas perdido otras cosas a lo largo de los años, manteniendo la Navidad mantienes viva la conexión con tu esencia. Recuerda compartir, entregarte, honrar tus costumbres y estar en comunicación con tus afectos. La falta de seguridad económica no tiene por qué generarte ansiedad. Balanceando tu presupuesto. Vanidad, autoconfianza.

SALUD: Dolor en los músculos del cuerpo.

DINERO: Felicidad por un logro. Una verdadera amistad te apoyará. Mujer gordita de cabellos largos, un poco descuidada, de cuidado. Te desespera esa persona que no te paga.

AMOR: Compañer@, una persona de confianza con la que conversas, cuidado, se pueden confundir las cosas. Compatibilidad en la vida familiar durante esta navidad.

PAREJAS: Felicidad en el matrimonio, contarás con tu pareja. Simpatía, bienestar compartido. Pasas la página.

SOLTEROS: Realización de los deseos. Una ocasión feliz compartiendo con amistades que son casi familiares. Positividad en asuntos asociados al amor, en medio de confusiones pasajeras.

MUJER: Buscarás tu crecimiento espiritual al lado del hombre amado. Emociones y valores, compartes momentos con alegría. Una ropa que te queda espectacular y te hace ver my sexy. Se te anuncia afecto para los próximos días. Solución de conflictos, tregua.

HOMBRE: Un familiar te dice cuánto te extraña. Exigencias hechas por hijos y queridas. Rebelión juvenil de una niña muy pícara. Soluciones conflictos de intereses.

CONSEJO: Ponle espiritualidad a los asuntos familiares y solucionarás muchas cosas que te han venido molestando en esta navidad.

Libra

FELIZ NAVIDAD A LA BALANZA, LA BELLEZA Y EL EQUILIBRIO !

☆PALABRA CLAVE: Responsabilidades

☆COLOR DE SUERTE: Violeta

☆NÚMEROS DE SUERTE: 4507

GENERALIDADES: Buscarás el equilibrio en tus relaciones. Sentirás una necesidad de enfrentar y de ver la realidad tal como es.

Un buen análisis de tus condiciones financieras es fundamental para saber qué es lo que más te conviene. Deberás pasar la página ante una situación que consideras como un trato injusto. Gestión para poner unos documentos o solicitudes al día. Un visitante imprevisto. Pensarás pasar unos días en un lugar para desconectarte. Te encontrarás con la Navidad y le pedirás que pase por tu casa con regalos de salud y amor para este nuevo año.

SALUD: Tomarse las cosas más en serio que nunca y esforzarse al máximo por cuidarse (alimentación, actividad física, equilibrio mental)

DINERO: Te repartirás para hacer varias labores a la vez. Avanzas. Revaluación. Una decisión favorable. Hecho curioso con algo.de.valor que guardas.

AMOR: Capacidad de perdonar para poder seguir hacia adelante. Tu imagen física y estética comenzará a ser tema de tu interés por el deseo de gustar.

PAREJAS: Es el momento de cambiar y reflexionar sobre ti, sea por algún problema que pudiste haber tenido con tu pareja o por empezar hacer las paces para, de esta manera, poder ordenar tu vida sin odios y tener una relación sana.

SOLTEROS: Celos a partir de que notas la intimidad entre dos personas que definitivamente tienen química.

MUJER: Asunto con cirujano o contacto con estética. La vida social será más activa. Una Navidad que tiene algo, un no sé qué. Actividad manual, algo que se repite muchas veces. Irás a un sitio repentinamente donde conoces personas que ni te esperas. Te alejas de un grupo y te comienza a ir mejor.

HOMBRE: Oportunidades que te toman por sorpresa serán el punto clave para obtener muy buenas ganancias, tendrás que hacer pagos que no contabas hacer. Negocios, sociedades y emprendimientos.

CONSEJO: Si te sientes demasiado rígid@, es el momento de atreverte a ser más flexible.

Escorpio

FELIZ NAVIDAD, ESCORPIO PROFUNDO, PROFUNDÍSIMO ESCORPIO DE MI CORAZÓN !

☆PALABRA CLAVE: Protección

☆COLOR DE SUERTE: Lila

☆NÚMEROS DE SUERTE: 4059

GENERALIDADES: Cuando despiertas a la realidad surge la inestabilidad. Hay un punto crítico en tu vida, un antes y un después. Evita todo lo que atente contra tu imagen pública, todo lo que te genere vergüenza y culpa. Se vislumbra u cambio de residencia. Le dirás a alguien en medio de una discusión: «Algún día me lo agradecerás». Un momento de verdad. Canalizarás tus pasiones y deseos constructivamente. La última etapa de este año pasó volando. Deseas prosperidad para el año nuevo.

SALUD: Cuidado con tu presión arterial.

DINERO: Alcanzaste un éxito, quizás no se traduzca en dinero pero te ayudará a abrir puertas. Más fe en tí mismo.

AMOR: Deseos instintivos y sexuales.

PAREJAS: Un falso sentido de poder. Otro asombro y otra indiferencia. Un éxito de Noche buena. Pasas por alto algún que otro detalle para no ganar un dolor de cabeza.

SOLTEROS: Sin dolor no hay ganancia, sin sacrificio no disfrutarás llegar a la meta. Sexo y arrepentimiento. El trabajo duro te dió resultado.

MUJER: Mantener tu estatus se ha convertido en una lucha. Entre ganar dinero o gloria. Pides una garantía para arriesgarte en un negocio. Una cartera de color llamativo. No seas demasiado cautelosa y atrévete a más. Unas pestañas espectaculares. Rezas, una noche de oración.

HOMBRE: Tu seguridad, tus bienes, lo que has construido no te permitirá dejarla a ella por esa otra. Las creencias, el estatus. Detalles en el vehículo que debes reparar. Hecho curioso con un regalo.

CONSEJO: Muévete en función de tu seguridad y estabilidad.

Sagitario

LOS DUEÑOS DE LA FLECHA QUE APUNTA A LAS ESTRELLAS, FELIZ NAVIDAD !

☆PALABRA CLAVE: Expectativa

☆COLOR DE SUERTE: Amarillo

☆NÚMEROS DE SUERTE: 4148

GENERALIDADES: Dejas atrás una situación negativa o desequilibrante, armonizando y actuando con mucho tacto y psicología en casa. Una persona del extranjero te traerá equilibrio y balance y contribuirá a una solución en un problema desafiante. Enfrentarás una situación que cambia abruptamente desde tu sensibilidad e intuición. Una mujer te contactará con un hombre que será muy positivo para ti. Hay años en los que no te puedes reunir con las verdaderos afectos.

SALUD: Dolores en el cuello.

DINERO: Vencimiento de envidias, obstáculos, demoras y malas energías. Se gesta un gran cambio que te ayudará a perseguir un sueño y a la vez, concretar entradas de dinero.

AMOR: Tu estado emocional influye más de lo que piensas en las decisiones que tomarás a mediano corto plazo. Ayudas a persona mayor. Compromiso. Noviazgo, boda. Una alegría por una mujer de la familia.

PAREJAS: Irán a un lugar muy especial. Fertilidad. Asunto con una certificación. Metas que se concretan antes de que muera el año.

SOLTEROS: Puedes superar la confusión en tu vida si encuentras tu equilibrio interior.

MUJER: Necesitas escuchar tu voz interior y hacer lo que te esta dictando. Hecho curioso frente a una ventana. Alguien llegará para tu alegría. Algo con una información que verás en una computadora. Viveros, plantas.

HOMBRE: Atiendes un asunto de salud. Asunto con una llave. Algo escondido o una verdad será revelada sobre una trampa. Contacto con una mujer especial vía online. Proyecto prometedor. Miras un documental o algo muy interesante.

CONSEJO: Aprende a amar lo positivo y lo no tan bueno del otro, finalmente esto es lo que lo hace un ser único y genuino.

Capricornio

FELIZ NAVIDAD ADORACIÓN !

☆PALABRA CLAVE: Alegría

☆COLOR DE SUERTE: Marrón oscuro

☆NÚMEROS DE SUERTE: 2669

GENERALIDADES: Un reto antes de que termine el año. Harás varias diligencias que deseas hacer antes de que termine el año. Alegrías con hijos y/o personas jóvenes. Mejor no hablar de ciertas cosas en la cena de navidad, diplomacia, control. Tienes a un enemigo entre ceja y ceja, alguien que pretendió hacerte una maldad o que de hecho te la hizo. Ligereza, preferiblemente no entrarás en conflicto. Viaje o paseo por tierra o por mar. Acuerdo con dependientes sobre un dinero.

SALUD: Recuperación rápida.

DINERO: Muchos cambios, algunas restricciones. Planes muy positivos, valoración de los mismos. Recibirás un apoyo económico o pago de último momento.

AMOR: El amor se impone. Hay facetas de tu personalidad que necesitarás potenciar a la hora de sentirte realizad@. Mujeres que cobran importancia a tu alrededor.

PAREJAS: Vencerán juntos los obstáculos. Los que quisieron verlos separados se quedarán esperando. Hay que hacer malabares con el dinero.

SOLTEROS: Una reflexión en lo político puede llevar a una discusión. Dos mujeres amigas conversarán contigo cada una por su lado pero hablarán la una de la otra.

MUJER: Regalos sencillos y sobrios. Heho curioso con una noticia por la que atas cabos y abres los ojos. Llamadas, chats, mensajes y las emociones a flor de piel. Dejas atrás lo que te estresa. Un hombre que está en tu vida te propone hacer algo juntos el año que viene. Te llega un dinero.

HOMBRE: Dos hij@s que necesitan un dinero. Viaje, escape, en pareja o en familia pero escape al fin. Pendiente de reparar algo en el vehículo. Hecho curioso con algo que ves del antiguo Egipto. Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre la amistad !

CONSEJO: No pensar en los problemas será clave por estos días, quítales fuerza y poder. El amor y la paz son excelentes objetivos.

Acuario

FELIZ NAVIDAD PARA MIS ACUARIAN@S !!

☆PALABRA CLAVE: Esperando

☆COLOR DE SUERTE: Rojo

☆NÚMEROS DE SUERTE: 4596

GENERALIDADES: Una persona te vigila a través de las redes, mira tus estados, publicaciones e historias pero no te comenta nada. Hablarás claro, dirás lo que sientes. Las primeras etapas de una nueva empresa o proyecto, te esperan para desarrollarse en el primer trimestre del año que entra. Trabajarás arduamente y por horas extra. Te pones de acuerdo, encuentros amistosos con familiaridad. Proponiendo cambios, en tus rutinas, proyectando una transformación.

SALUD: Fortalece tu sistema inmune.

DINERO: Dos proyectos, uno más próspero que el otro. El dinero trae felicidad cuando lo compartes. Ganarás en estatus si te organizas.

AMOR: Un desenlace con un nuevo comienzo. Chateas amorosamente con alguien desde el carro.

PAREJAS: Sorpresivo gesto amoroso que te conmueve. Regeneración espiritual. Conciliación.

SOLTEROS: Te has estado esforzando demasiado. Es el momento de reducir y aligerar tu carga y tal vez incluso compartir algunas responsabilidades. Una señal de que, por el bien de tu salud, necesitas reducir tus deberes y tareas interminables.

MUJER: Un hombre extranjero te escribe o te llama. Una situación pronto va a finalizar para dar paso a un nuevo ciclo. Redecoración de un espacio óptimo en tu hogar. Manejarás sabiamente los recursos que tengas a disposición. Hablarás con prima o primo sobre unos pendientes familiares.

HOMBRE: Dejar malentendidos atrás, rivalidad que te hace cambiar de dirección. Disfruta más de espacios abierlos, del contacto con la naturaleza.

CONSEJO: La capacidad de cuidarte sol@ tiene un límite.

Piscis

FELIZ NAVIDAD DULCE PISCIS DE MI CORAZÓN !

☆PALABRA CLAVE: Persistir

☆COLOR DE SUERTE: Anaranjado

☆NÚMEROS DE SUERTE: 5627

GENERALIDADES: Tendrás que insistir y ser muy firme en tus convicciones. Tendrás el apoyo de tu pareja. Alegrías con los hijos. Una mujer muy negativa, se le devolverá todo lo que te hizo. Hecho curioso con pijamas. Encargarás una comida o una receta que llamará tu atención. Hay cosas, objetos personales o de valor sentimental que no encuentras o no sabes dónde están. Recuperación anímica. Un helado muy sabroso. Vulnerabilidad.

SALUD: Te subirán las defensas.

DINERO: A una amiga o mujer joven le deben un dinero que al parecer no le pagan porque se lo robaron. Una navidad diferente.

AMOR: Reconciliación. Unión sentimental a toda prueba. Una nueva etapa en una relación. Pacto, acuerdo.

PAREJAS: Tu pareja querrá hacer una actividad contigo. Pendiente de la salud de suegra o suegro. No siempre podrás estar con toda la familia.

SOLTEROS: Ideas sobre hscer un viaje. Ocasión propicia para desembarazarse de negatividades. Gorro o suéter con motivos navideños llamará tu atención.

MUJER: Una amiga del pasado te demuestra cuán equivocada respecto de ti está. Compartes una película en familia. Enfocada en completar un dinero. Lugares nuevos, sitios diferentes. Adaptación a nuevas realidades. El saludo de un ex te sorprenderá. A la expectativa con un plan.

HOMBRE: Una carga muy pesada, liberándote del lastre. Un dinero en efectivo que tenías guardado. Una amiga te escribe despertando sentimientos de perdón o compasión.

CONSEJO: El mejor regalo es la felicidad y la unión, propicialas, busca tu realización personal.

