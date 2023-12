Critican a la influencer venezolana Daniela López por comercial de preservativos

La influencer venezolana Daniela López fue criticada por algunos de sus seguidores tras publicar una publicidad de preservativos de una famosa marca en su red social Instagram, donde se le ve haciendo «Compras inteligentes» en lo que parece una farmacia. Pero lo que llamó la atención fue el motivo de adquirir este producto.

Lo que comienza con una madre y su hija en la farmacia, y la influencer al ver esta escena donde la niña no deja de guardar productos en el carrito de compras, decide ir por los preservativos y con un gesto nada agradable hacia la menor, dando a enterder que debe cuidarse para no tener hijos.

Los internautas no dejaron pasar esta oportunidad para opinar sobre esta publicidad y mencionaban que ha sido una idea «muy pésima»; entre las que destacan el hacerle desprecio a un niño.

Influencer venezolana Daniela López

La influencer venezolana Daniela López y sus compras inteligentes

«Una cosa es no querer hijos y eso está bien, pero esta publicidad está muy fuera de lugar. Que horrible!», «De verdad la publicidad es rara, hagan una de las enfermedades venereas», Pésima publicidad y menos hacerle desprecio a un niño», son algunos de los comentarios en contra de la publicidad.

Sin embargo, otros comentaron que cada quien decide si tener hijos o no, y es algo respetable.

«Soy mamá y amo a mi hija con locura. Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Y aparte de eso fue planificada y deseada. La publicidad está increíble. Por qué no todas tenemos ese don de ser buenas madres. Y aparte de eso los hijos cuando no son planificados es como que no me queda de otra, que más», escribió una usuario de Instagram.

Otros fueron más lapidarios, al comentar que esa fue la razón por la que el influncer Enmanuel, ex novio de Daniela y su mamá la dejaron, por no querer a los niños, pero eso carece de fundamento.

Lo cierto es que la influercer venezolana Daniela López sigue siendo una de las más buscadas a nivel publicitario. En sus redes sociales alberga hasta ahora más de 600 mil seguidores.

