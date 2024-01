Adriana Azzi y su Horóscopo semanal del 14 al 20 de enero 2024

La astróloga Adriana Azzi y su Horóscopo semanal nos presenta los designios de la astros para la semana del 14 al 20 de enero de 2024 y los números de la suerte.

ARIES

☆~ PALABRA CLAVE: Compasión

☆~ COLOR DE SUERTE: Azul marino

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 3984

GENERALIDADES: Tu seguridad financiera y el bienestar emocional se tornan un tema importante. Recibirás una recompensa que parcialmente se deberá a tus esfuerzos personales. Aparecerá una solución inesperada a una dificultad financiera. Los proyectos e ideas en las que trabajas en la actualidad beneficiarán a generaciones futuras o a tu familia. Asunto con unas fotografías o sesión de fotos. Conciliación.

SALUD: La tristeza y las decepciones pueden ayudar a bajarte las defensas, ya sabes lo que tienes que hacer.

DINERO: Desorganización. Deberás apelar al uso de tu sentido de equilibrio pero sobre todo a tu fuerza. No tomes posiciones tan extremas. Aseguras un dinero o patrimonio.

AMOR: Ilusionarte para qué, pon los pies en la tierra. Haces mucho por tus relaciones sentimentales, hasta un día. Apasionamiento.

PAREJAS: «El que no sabe, es como el que no ve». Falta de sentido práctico y hasta de sentido común.

SOLTEROS: Sueñas despiert@. De lo que se trata es de que no vivas en las nubes. Opciones numerosas o muy similares, decides por un camino. Dinero efectivo.en una cartera.

MUJER: Sentirás una confusión sobre dónde tienes que salir o ir para evitar un futuro incierto. No permitas que el miedo te inmovilice. Especial noche en un sitio al que te trasladas vestida muy sexy. Cooperación conjunta que promete buenos resultados. Una mujer muy bella, amiga. Reafirmarás tus convicciones. Coquetería.

HOMBRE: Tratarás de sanar una relación con un familiar. Asunto con tu padre, tío o un hombre de la familia. Algo con un reloj .Todo lo que es degustar, oler, tocar, va a cobrar un especial interés en ti. Un amigo que esta en Estados Unidos te escribe.

CONSEJO: Sé un buen oyente. Pregunta qué está pasando en la vida de tus amigos.

TAURO

☆~ PALABRA CLAVE: Igualdad

☆~ COLOR DE SUERTE: Azul turquesa

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 4269

GENERALIDADES: Síntomas de que un cambio se va a producir tarde o temprano. Situación contundente. Semana crucial. Todas las situaciones renacen, lo que produce un cambio de conciencia. El casco para manejar la moto. El tiempo se ha encargado de ordenar las cosas, muchos cambios, nuevas adaptaciones. Una decisión legal. «Por la verdad murió Cristo».

SALUD: Te sanas, te curas.

DINERO: Alguien en una posición de poder o de autoridad será crucial para tu avance o retroceso. No hay medias tintas. Posturas radicales. Hablarás claro por un dinero.

AMOR: Belleza, una purificación. Encanto. Trata de imponerle a los demás tus deseos. La razón sobre los sentimientos.

PAREJAS: Es el momento de pasar a otro nivel, de ascender a nuevas alturas o decir adiós. El punto crucial. Una boda.

SOLTEROS: Tus grandes ideales te llevarán a un nuevo camino. Deseas romper el molde y liberarte de limitaciones. Excentricidades.

MUJER: Principios, inicios, cambios y transformaciones. Una elección entre dos caminos. Resurrección. Rompes con las convencionalidades y haces algo de manera diferente. Te revitalizas, no el balde es una buena semana para hacer ejercicios, dietas, cuidar tu cuerpo pero también tu alma. Evaluarás una situación molesta.

HOMBRE: El fin de una fase de tu vida y el comienzo de una mejor. Templarás tu carácter, estarás tomándote más en serio tu vida o el papel que representas en ella.

CONSEJO: No dejes que tus emociones te gobiernen, lucidez.

GÉMINIS

☆~ PALABRA CLAVE: Estabilidad

☆~ COLOR DE SUERTE: Púrpura

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 6524

GENERALIDADES: Obtendrás un resultado positivo de la mano de una mujer mayor que tu. Una evaluación para elegir a una persona. Algo se estabiliza. Período de valoración y planeamiento de estrategias. Intentarás hacer una llamada clave para asegurar un dinero. Alguien tu asoma la posibilidad de quedase u tiempo en tu casa y actúas «diplomáticamente»…

SALUD: Dolores recurrentes.

DINERO: Productividad. Reunión, evento o un comunicado importante. Hecho curioso con un tema de armas o seguridad. Puedes enamorarte de alguien del entorno. Un trámite en efectivo.

AMOR: El tema de una madre o señora mayor será importante. Relaciones estables, es el momento perfecto para constituir una familia y decirle sí al matrimonio o para fortalecer lazos.

PAREJAS: Se conversa algo importante sobre un dinero o una tarjeta de crédito. Se hace una gestión por una estadía en un lugar al que sueñan ir. Un dinero destinado a tus hijos.

SOLTEROS: Bastante atractivo. Ten cuidado en quién te fijas no sea una persona interesada o conflictiva. Preocupación por un pago.

MUJER: El panorama se aclara, algunos temores quedan atrás y poco a poco retomarás el contacto con las personas que te interesan. Algo con un embarazo. Una manicure o pedicure muy llamativa. Una propuesta para ganarte un dinero extra o sacarle beneficios a unos fondos.

HOMBRE: Buena racha que debe asumirse con cabeza fría ya que, de lo contrario, puede involucrar competencias demasiado fuertes, mejor si actúas «bajo perfil». Evita dejarte controlar por tu pareja.

CONSEJO: La vida puede ser muy simple.

CÁNCER

☆~ PALABRA CLAVE: Iluminación

☆~ COLOR DE SUERTE: Marrón oscuro

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 0627

GENERALIDADES: Alguien a través de una llamada telefónica te pide que le cuentes cómo te sientes pero con un interés inusitado. Recuperas el tiempo perdido, y por fin te sientes activad@. Un comentario de muy mal gusto de una mujer cercana traerá una discusión. La firmeza, decisión y constancia en la manera de ser o de actuar puede acercarte a alcanzar tus metas y objetivos más rápidamente. Necesitarás enviar un dinero a un familiar o amistad. Disfrutarás más de tu familia. Viaje por carretera, paseo en automóvil.

SALUD: Quizás no es el momento de «correr» pero no te descuides, hay que tomar cartas en los asuntos que te preocupan, verás que todo tiene solución.

DINERO: Cuando se trata de llegar a la meta, trabajar en equipo es algo que no se debe menospreciar pues puede ser la razón de que avances.

AMOR: Algo con hombres o mujeres jóvenes. Alguien que se fue a otro lugar o ciudad te hace sentir un desequilibrio con lo que te escribe.

PAREJAS: Para poder realizar tus metas en pareja necesitarás abrirte camino y eliminar la desconfianza pero todo lo que deseas podrá ser obtenido.

SOLTEROS: Tu deseo de independencia trae un cambio o un adiós. Es el momento de romper con lo que no te hace feliz. Lavarás mucha ropa acumulada o limpiarás exhaustivamente un lugar.

MUJER: Pones más atención en tu cutis. Asunto con un vehículo. Compra de artículos para la cocina. Visita y cena especial. Llamadas de personas que te quieren y te apoyan. Compras a través de Internet unas ofertas especiales. Deberás cuidar más tus pies.

HOMBRE: Entenderás algunas verdades sobre personas vinculadas a tu familia. Buen momento para liberarte de restricciones y experimentar algo diferente.

CONSEJO: La claridad disipa toda idea errónea, todo pensamiento negativo. Te sostendrás en la luminosidad.

LEO

☆~ PALABRA CLAVE: Retribución

☆~ COLOR DE SUERTE: Amarillo muy claro

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 4460

GENERALIDADES: Los astros te piden mucha franqueza a la hora de resolver asuntos sentimentales. Una situación inesperada. Combinación de saco o vestido marrón con botas o zapatos marrones ocres un día de suerte y aclamación. Pides un consejo en un área de tu interés o para resolver un problema. La confianza en ti mism@ te servirá para ascender, para un logro muy concreto.

SALUD: Cuida los nervios y las ansiedades. Circulación y transpiración.

DINERO: Haciendo uso de la diplomacia lograrás mucho esta semana. Un reconocimiento ante todos, aplausos. Problemas que requieren análisis exhaustivos.

AMOR: Luego de días no muy felices alcanzas una victoria en el amor. Flores rojas y amarillas para atraer progresos.

PAREJAS: Enfermedad de un pariente. Los problemas serán resueltos.Los esfuerzos conjuntos serán recompensados. Un tema de partenidad o de roles.

SOLTEROS: Ganarás una batalla que te llevará a la victoria final que mereces, mientras, ahorra tus energías estratégicamente pero persiste. Una buena noticia del exterior.

MUJER: Un hombre toca a la puerta de tu corazón o apela a una conversación para acercarse. Combinación de ropa deportiva en rojo y azul para logro. Los altibajos y las fluctuaciones económicas se equilibran. Nuevas personas entran en tu vida, nuevas experiencias.

HOMBRE: Un dinero detenido, debes cambiar la perspectiva, la estrategia. Es el momento de seguir la razón y no los sentimientos. Afiche, ploteo, poster.

CONSEJO: Los problemas emocionales no pemien el éxito en el amor, resuelve en función de tu satisfacción sentimental.

VIRGO

☆~ PALABRA CLAVE: Progreso

☆~ COLOR DE SUERTE: Marrón claro

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 6559

GENERALIDADES: Aún visualizando estrategias para enfrentar tus retos y materializar tus sueños. Hay algo legal que debes solucionar. Papeles, documentos, un carro o un viaje. Un video viral llamará tu atención. Falta de rapidez en la resolución de problemas, decisiones que deben ser tomadas con premura. Tus pensamientos ordenados, la fuerza que debes tener para defender tu honor.

SALUD: Debes hacer todo lo necesario para aumentar tu vitalidad.

DINERO: Deberás ordenar unos documentos, revisarlos y asegurarte que no haya errores. Un período de espera durante el cual te puedes sentir inquiet@. Las primeras etapas de un nuevo proyecto. Fuentes inesperadas de dinero.

AMOR: Mantener la justicia y el orden será necesario para que fluya el amor. Deberás perseverar en el amor.

PAREJAS: Se dirigen por el camino correcto pero esperas una respuesta rápida y a veces es el tiempo el que sabe. Tomando iniciativas.

SOLTEROS: Tendencia a la seriedad y el convencionalismo. Discrimina con cautela antes del dar el paso. El tiempo cura todas las heridas.

MUJER: Vendrán a contarte un chisme pero deberás ser imparcial. «Con la misma vara que mides serás medida». Tu cosmos se ordenará. Desde tu propio equilibrio el universo será percibido por ti de manera diferente. Un hombre que camina hacia ti pasito a pasito pero es constante. Las primeras etapas de una empresa.

HOMBRE: Irás lento pero seguro, aunque debes pisar el acelerador sin duda alguna. Estas en frente de un buen comienzo. Una transición, un esfuerzo sincero.

CONSEJO: Trabaja duro por tu progreso.

LIBRA

☆~ PALABRA CLAVE: Cercanía

☆~ COLOR DE SUERTE: Rosado

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 8696

GENERALIDADES: Nuevas ideas y proyectos, tras la búsqueda de la felicidad y el éxito. Golpes emocionales por luto o alejamiento que debes superar. No importa la/el que se va, importa la/el que viene. Necesidad de pertenencia o de consuelo. Recordarás los valores y las normas de tu familia por un hecho sobrevenido. Nuevas ideas, nuevas expectativas. Dos mujeres te mostrarán su interés en un sentido profesional.

SALUD: Sanación con complementos nutricionales.

DINERO: Apertura, nuevos caminos. Contacto con personas de vida social activa para asunto laboral. Fases y ciclos, reflexiones. Te liberas del pasado, se cierra un ciclo negativo.

AMOR: Trabajas el tema amoroso de manera positiva. Una pareja con la que te puedes establecer pero hay que superar dolores pasados. Reafirmar los lazos.

PAREJAS: Encuentras los puntos comunes. Superación de obstáculos.

SOLTEROS: El 2024 comienza con nuevos retos y cambios por venir. Salud y belleza. Un apartamento o propiedad de la que te debes ocupar.

MUJER: Sales de la etapa de soledad y del aislamiento. Encuentros amorosos y consolidación de relaciones. Sobre la base de las dudas no se construye porque las «dudas» son corrosivas. Un plato novedoso, recetas nuevas. Hecho curioso con unas monedas.

HOMBRE: Conocerás a una mujer, muy amable, pretenciosa, de cintura pequeña. Incertidumbre de quedarte con una o con la otra. Una persona «en contra».

CONSEJO: Consiguientemente conviene investigar posibles problemas de rivalidad para superarlos.

ESCORPIO

☆~ PALABRA CLAVE: Feminidad

☆~ COLOR DE SUERTE: Blanco

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 1352

GENERALIDADES: Excelente semana para trabajar espiritualmente con deidades femeninas, diosas y vírgenes. Te enteras del embarazo de una amiga o del tuyo propio. Tratas de ahorrar un monto específico de capital. Accedes a monedas virtuales (BTC, ETH). Ropa espectacular. Te sentirás en medio de una renovación importante. En contacto con tu lado emocional. Solicitud de un documento.

SALUD: Revisión ginecológica o de tu salud reproductiva. Interés en temas de sexualidad.

DINERO: Avance importante. Una mujer te abrirá los caminos. El dinero fluirá y podrás reproducirlo. Cuidado con transacciones de dudosa procedencia.

AMOR: Algo escondes bajo la manga. Fuerzas empleadas para la construcción de un mejor futuro. Aventuras sexuales.

PAREJAS: Defenderás tu matrimonio o relación de pareja. Nuevos ánimos para perpetuar una unión sentimental.

SOLTEROS: Autosuficiencia. Puedes estar pendiente de decorar un espacio. Algo que te ocultan saldrá a la luz.

MUJER: Preparación interior para días de una sexualidad desinhibida o mucha intensidad. Algunas vienen de un período donde la sexualidad más bien es de tipo reprimida, pero eso va a cambiar. Pensando en arreglos en el hogar. Recibirás un obsequio de n hombre. Hecho curioso con unos zapatos de tacón alto. Tu hogar, tu fortaleza. Ni tan santa ni tan pecadora.

HOMBRE: Tendencia a relaciones o vínculos afectivos ocultos. Te sentirás un poco agotado de «lo viejo», te renovarás. Entras a un parque y todo cambia. Hecho curioso con una mascota exótica. Susto abriendo una puerta.

CONSEJO: Crisis amorosa en el pasado? Cierra y miras hacia adelante.

SAGITARIO

☆~ PALABRA CLAVE: Exigencia

☆~ COLOR DE SUERTE: Rojo

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 2258

GENERALIDADES: Comienza el año con mucho trabajo o autoexigencias. Una mujer sentada en una silla te hablará muy claro. Decides aprender algo nuevo o que complemente tu formación. Un mensaje o escrito religioso llamará tu atención. El clima, verás unas nubes y cambiarás de planes o dirección. Una pulsera o brazalete te servirá de talismán de protección, úsalo.

SALUD: Dolores de espalda. Cuida la tensión.

DINERO: Te esforzarás mucho esta semana. Le muestras unos resultados a alguien, trabajaste en equipo, hiciste bien. Una persona de cabellos rubios o castaño claro te orientará.

AMOR: Más dedicación al trabajo y menos al amor. Hogar, situaciones familiares, algo te preocupa de un familiar y su vivienda.

PAREJAS: Conversación muy clara entre los dos. Semana para ocuparte no para preocuparte. Una sensación de lejanía.

SOLTEROS: Oportunidad para conseguir pareja en sitio de estudio. Necesidad de conseguir un dinero rápidamente te exigirá trabajar el doble, más duro o conseguir extra.

MUJER: Te reclamarán que estas muy fría y tu responderás: «fría no, concentrada». Fabulosos resultados en el trabajo o con los estudios. Tres álbumes en digital o grupos musicales nuevos, te gustarán mucho. Pondrás los pies en la tierra en el amor. Necesitas limpiar algo, casa, espacio o lugar, a fondo.

HOMBRE: Reparaciones, cargarás algo pesado. Distante. Papeles y gestiones favorables. Recurres a un par de personas para pedir consejo.

CONSEJO: Si tu trabajo se pone muy pesado o exigente por estos días, deberás equlibrarte y asumirlo sin sobrecargarte.

CAPRICORNIO

☆~ PALABRA CLAVE: Liberarte

☆~ COLOR DE SUERTE: Vinotinto

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 2015

GENERALIDADES: Algo pasa que no estas consiguiendo eso que quieres y que sabes es tan bueno para ti, es un ciclo, algo debes aprender o emprender primero. Te das cuenta de que los círculos viciosos no te hacen bien. Decides tomar una decisión pero sabes que todo tiene su momento. Vences un(a) enemig@ muy tenaz y hasta peligros@. Cuídate de una persona oscura que te puede engañar.

SALUD: Inflamación, cuida también las paredes de la vesícula y el hígado graso.

DINERO: Para ver los resultados que quieres aún falta un tiempo, no te mortifiques.

AMOR: Todo lo que brilla no es oro. Las máximas alegrías en el amor en medio de un ciclo de transformación por el que deberás vencer tus propias sombras.

PAREJAS: Cada uno asumiendo su rol y responsabilidad. Dale más libertad a tu pareja. Apoyo mutuo para superar dificultades. Nuevas vivencias y ajustes que poco a poco darán resultados positivos.

SOLTEROS: Apelas a tu fuerza interior. En tres meses, eso que tanto anhelas será tuyo. Te sientes esclav@ de una situación pero sabes que toda opresión termina, enfócate para que salgas.

MUJER: Fuertes deseos sexuales. Empeño en alguien o en algo. Un cambio positivo se avecina. Dejas atrás una circunstancia o a alguien que no es positiv@. Una oración, te sentirás escuchada. Sobrevives a un enfrentamiento, disputa o desacuerdo.

HOMBRE: Ves la luz y te enfrentas a las sombras que te impedían liberarte de los agobios. Una canción hará que se te ponga la piel de gallina. Si siembras, recolectas. Reflexiones sobre lo bueno y lo no tan bueno, te espera un cambio drástico de resultados paulatinos.

CONSEJO: Te haría bien tomar baños de playa, río o cascada, o visitar aguas termales o hacerte baños con sales aromáticas para repotenciarte.

ACUARIO

☆~ PALABRA CLAVE: Argumento

☆~ COLOR DE SUERTE: Amarillo

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 3569

GENERALIDADES: El/los/la(s) hermano(s) y la(s) hermana(s), conversaciones importantes sobre arreglos o sobre la niñez. Cargas familiares. Darás un buen ejemplo con hechos. Asuntos pendientes relacionados con la educación. Adaptación a un entorno. Demoras y obstáculos que superarás. Un fin de semana entre amigos. Prepararás una fiesta, ¿la tuya? Los placeres que te producen los nuevos aprendizajes y experiencias.

SALUD: Algunas restricciones para gozar o recuperar la buena salud.

DINERO: Proyecto consolidado, plan que comienza a dar los primeros resultados. Algo que se desea hacer para aumentar los ingresos que da los primeros pasos.

AMOR: El órgano sexual. Búsqueda de placer. Se aceleran las relaciones que estaban obstaculizadas o que iban lento. Energía.

PAREJAS: Conversación importante, poco emotiva, más objetiva y racional. Arreglo, cambio de vehículo. Sexo y distanciamiento (…)

SOLTEROS: Encuentro fortuito, íntimo, agradable. Deseas conversar, hablar sobre lo ocurrido. Una cosa lo que piensa la cabeza otra lo que piensa el corazón.

MUJER: Mayor placer. Buscas las palabras para expresar lo que sientes. Entorno que de un momento a otro cambia. Paseo o paso por un lugar en el que te llaman la atención las casas. En un momento sopla el viento y te despeina. Viaje pendiente. Te espía un hombre por las redes.

HOMBRE: Algo con unos techos o tejado. Una mujer visualiza tus historias o estados y lo hace con demasiada frecuencia lo que te llama la atención por lo que pasaron juntos. Te llamará la atención una bandera. Buena semana para beisbolistas.

CONSEJO: Cuando todo se acelera haces bien en tomar una pausa y aclararte.

PISCIS

☆~ PALABRA CLAVE: Armonizar

☆~ COLOR DE SUERTE: Azul celeste

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 1440

GENERALIDADES: Tu gran capacidad para tener compasión hará que conectes más empáticamente con los demás. Se abren los caminos para un vínculo con el extranjero. El tema a mediados de enero es buscar armonizar los vínculos. Una oportunidad en un lugar con agua, piscina, mar o fuente. Hecho curioso con la imagen de un ángel. Un amigo paternal y sincero te ayudará en un asunto pendiente.

SALUD: Retención de líquido. Alivia tus pies.

DINERO: Tendrás que equilibrar tu presupuesto y ahorrar. Querrás subir a nuevas alturas. Relación cercana con jefe(a) de provecho.

AMOR: El amor vence. Extraordinaria situación favorable para el amor. Conversación de corazón abierto.

PAREJAS: Equilibrarás la relación apelando a los sentimientos del uno por el otro, comunicación. Pacto para lograr un objetivo, acuerdo.

SOLTEROS: Una ropa llamativa llamará tu atención. Alguien te sonríe, le hablas, te acercas. Un médico o sanador de almas te orientará.

MUJER: Astrología, horóscopos, videntes. Estarás hipersensible. Sueño con revelaciones, llamativas imágenes oníricas. El blanco y el azul te atraen la suerte. La relación con mamá y papá mejora. Un hombre te apoyará. Chat o llamada del extranjero te sorprende. Un camino de coronación. Detalle en tu cabeza con sombrero, gorro o diadema. HOMBRE: Dejas atrás actitudes violentas. Hablarás dulcemente con una mujer lo que te trae buenos resultados. Adquieres más vocabulario en una lengua extranjera. Cierras trato con el exterior.

CONSEJO: Una actitud receptiva te ayudará más que si apelas a la insensibilidad. Conecta con los grandes sentimientos que te mueven.

Con información de: Adrianza Azzi

