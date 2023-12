Relativa calma en la ciudad tras celebración de la Navidad

Maturín volvió este martes 26 a una relativa calma tras la celebración de la Navidad. Por este motivo, el casco central de Maturín se observó prácticamente intransitable debido a la cantidad de personas buscando sus estrenos de ropa, calzados y regalos.

El lunes 25, la soledad reinó, los pocos buses que laboraron aprovecharon para cobrar 5 bolívares de sobreprecio, es decir, 15 bolívares el pasaje.

Entre tanto, los carritos por puestos cobraron 20 y hasta 25 bolívares por persona.

Este martes, pese a la tranquilidad, mucha gente continúa buscando en los comercios la ropa y zapatos que lucirán el 31 y el 1 de enero.

Hallacas y compartir en familia en Navidad

La mayoría de los encuestados manifestaron su regocijo porque este año, además de vestido y calzado, pudieron elaborar las suculentas hallacas y compartir en familia.

Augusto Suárez indicó: «Gracias a Dios en la casa hicimos la cena como siempre, con pasticho, hallacas, ensalada, pan de jamón porque me lo regala un amigo que tiene panadería».

Luisana Díaz, dijo: «yo pude hacer mis hallacas con todo, gracias a Dios este año me dió para eso, ya compré la ropa de los muchachos y cenamos en familia, con pasticho, hallacas, todo».

Maryury Rodríguez disfrutó con su familia los días 24 y 25.

«Nos reunimos como 20 a 25 personas a compartir, disfrutar se fueron ayer, los hermanos, sobrinos, primos, la verdad que lo pasamos muy bien todos juntos».

María Guzmán, quien año tra año vendía hallacas, este año prefirió no trabajar con este producto.

«Este año no hice porque además del trabajo, estoy teniendo problemas de la cervical y la posición para tender, picar no me ayuda, después me queda mucho dolor de espalda, ya no puedo», dijo.

Las calles lucieron desoladas este 25 de diciembre.

Las hallacas no faltaron en la cena de Navidad.

Este 26 de diciembre retornó el movimiento al centro de Maturín.

