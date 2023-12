Adriana Azzi y su Horóscopo Semanal del 17 al 23 de diciembre es la guía más completa para conocer que nos los astros y la suerte.

La prestigiosa astrologa Adriana Azzi es una referencia confiable en el mundo de la astrología por sus pronósticos y aciertos.

Adriana Azzi y su Horócopo Semanal es una consulta obligada y necesaria para todos los que creen en el poder de los astros al momento de nacer.

Cada entrega de Adriana Azzi y su Horóscopo Semanal es un trabajo minuioso que se realizaba como aporte a la comunidad.

Los 12 signos del zodiaco con tratados con respecto y responsabilidad como quien vigila el legado de Adriana Azzi y su Horóscopo Semanal.

Adriana Azzi y su Horóscopo Semanal lo podrás consultar todos los días en www.laverdaddemonagas.com

Aries

☆~ PALABRA CLAVE: Fortaleza

☆~ COLOR DE SUERTE: Vinotinto

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 4139

GENERALIDADES: Victoria, se materializa un sueño. Ahora es el momento de visualizar lo que quieres. Deseos manifestados. Avance espiritual. Una nueva puerta se abre. Contacto con artistas y/o eventos artísticos. Un Navidad diferente porque Dios así lo quiere. Reaparecen sitios en tu mapa mental, imágenes o personas del pasado. No cambies de camino, insiste. Hecho curioso con una botella de licor. Equilíbrate, Controlarás tu destino. Dificultades en viajes y transporte.

SALUD: Rehabilitación física. Venciendo dolores y cuadros gripales.

DINERO: Intentarás ajustar tus finanzas a la realidad. Harás un pago que te molestará.

AMOR: La pasión se activa. Sentad@ en una mesa llega un grupo de personas con alegrías. Viaje de ida y vuelta con felicidad. Puede retornar afectiva o sexualmente un amor o relación del pasado.

PAREJAS: Se hace justicia. Conversación sincera. Retornan viejas emociones. Reavivas relaciones. Urge una mejor comunicación. Se dicen unas verdades.

SOLTEROS: Ayudas a una persona joven. Propuesta de matrimonio. Tomas decisiones firmes y rápidas. Asunto con un carro.

MUJER: Se activa tu vida social. Un nuevo paso en tu carrera. No dudes ni por un momento que esas ideas que tienes en mente las puedes materializar. Una conversación con franqueza. Actuarás con ética, invocas la verdad, la sinceridad. Alegrías con los hijos.

HOMBRE: El significado de la vida y lo que haces para realizar lo que verdaderamente te gusta. Un ambiente estructurado pero cálido. Asistencia a un servicio religioso. Alguien con autoridad intercederá en tu nombre.

CONSEJO: Busca la ayuda u orientación que necesitas, la encontrarás.

Tauro

☆~ PALABRA CLAVE: Novedades

☆~ COLOR DE SUERTE: Verde

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 5667

GENERALIDADES: Tendrás que adaptarte a las nuevas circunstancias familiares. Estás a punto de entrar a una fase nueva de tu vida. Lo inesperado sucede y tendrás que tomar nuevas decisiones o medidas. Lo mejor será adaptarse a los cambios que vives porque si pones resistencia te agotarás. Un debate o entrevista muy intensa. Un extraño a tu lado que no te dá seguridad. Nuevas aperturas. Atención con los neumáticos de un carro. Otro camino, nuevo país o ciudad, tal vez es sólo un cambio de dirección. Te caerá muy bien una persona con la que tendrás de compartir.

SALUD: Notarás cambios en tu bioritmo que te afectarán circunstancialmente.

DINERO: Optimismo. Mensaje que recibes donde tendrás que ir a una reunión no planificada. Apoyo económico. Nuevas fuentes de ingreso.

AMOR: Emoción por un encuentro o descubrimiento de algo bueno relacionado con alguien nuevo. Un mensaje de texto te sorprenderá. Se puede presentar una aventura sexual.

PAREJAS: Llamadas por noticia. Cambio en itinerario de viaje. Concretas algo en una amena conversación. Besos en el carro.

SOLTEROS: Lleva la vida con más calma. Personas de poder y reuniones a tu favor. No te desgastes y no trabajes de más. Asunto con una llave. Hecho curioso con un adorno en la puerta de tu casa. Una tarjeta de Navidad con mensaje conmovedor.

MUJER: Un hombre parado frente a una puerta te sorprende. Una cartera muy especial. Interés por comprar ropa para Navidad, bonita y cómoda. Un documento con el que culminas algo. Un sobre muy importante. Maquillaje especial. Preparas un ambiente muy acogedor.

HOMBRE: Cambios en tu estilo de vestuario. Hecho curioso con una maleta. Algo que verás caer desde arriba o en el cielo algo llama tu atención. Liberación. Regalas unas flores. Te encontrarás de un momento a otro a más personas en tu casa.

CONSEJO: A veces hay que arriesgarse para conseguir lo que se desea.

Géminis

☆~ PALABRA CLAVE: Recuerdos

☆~ COLOR DE SUERTE: Rosado

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 7682

GENERALIDADES: Habla, tu palabra tiene poder, aprovecha el momento para expresar lo que sientes y alcanzar lo que quieres, realizando acuerdos, gestionando en positivo con los que te rodean. Verás un saqueo, robo o situación irregular en la calle. Asunto con visa o entrada a una institución gubernamental. Atención con olvidar algo en un lugar. Un acuerdo que se da. Un sobre importante. Comienzan a ordenarse las cosas, dejas la rebeldía progresivamente atrás y logras el orden. Te sosiegas y canalizas positivamente tus energías.

SALUD: Retornan unos dolores o molestias que parecen cíclicos.

DINERO: Sorpresivamente y en el último momento llega el dinero que esperas. Asunto con inversión o mercado de valores que debes evaluar. Algo positivo se buscará en un archivo. Te pagan un dinero después de mucha lucha.

AMOR: Una situación amorosa que pasa con frenesí sólo para enseñarte algo sobre tí mism@. Celos. Intentarás recuperar espacios de afectividad, cariño e intimidad. Ataduras emocionales. Contradicciones.

PAREJAS: Olvidas el pasado y te dispones a comenzar algo nuevo, una fase nueva en tu desarrollo y vida en pareja. Sanarás heridas.

SOLTEROS: Nacer de nuevo. El comienzo de un viaje. Un salto a lo desconocido. Alguien te da la feliz Navidad con lágrimas en sus ojos.

MUJER: Un asunto especial con algunos elementos culinarios, recetas o ingredientes. Fiestas decembrinas que te traen emociones dulces. Terminas un trabajo, tienes un logro. Un vestido o falda que usas te traerá una sensación especial.

HOMBRE: Logras identificar el talón de Aquiles de una mujer. Hay una persona libre de prejuicios que sin embargo tiende a tener profundas tristezas a la que la vida le da un giro inesperado. Alegrías simples, emociones profundas. La seguridad de ir en la dirección correcta. Retorno al hogar.

CONSEJO: Equilibrar tus emociones te dará buenos resultados y te traerá armonía en las relaciones en estés últimos días del año.

Adriana Azzi y su Horóscopo Semanal

Cáncer

☆~ PALABRA CLAVE: Defensa

☆~ COLOR DE SUERTE: Anaranjado

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 1229

GENERALIDADES: Hablas con algunas personas buscando puntos de apoyo pero no todo el mundo esta dispuesto a darte la razón, reflexiona acerca de esto. Este año, Diciembre trajo consigo un proceso de maduración que puede que percibas como negativo pero que a la larga será positivo. Se abren nuevos horizontes. Durante un encuentro en un restaurante sabrás de alguien especial para ti. Molestia en la garganta. Cambios inesperados. Regalo inesperado y maravilloso.

SALUD: Dolor de espalda. Aumenta tu consumo de vitamina D. Unos masajes serían ideales para cerrar el año con menos estrés corporal.

DINERO: Te citan para evaluar un proyecto que será tuyo el año 2023. Necesitas descansar. Corrige errores y retrasos. Hecho curioso con persona con cabello o atuendo muy llamativo.

AMOR: Busca la vida espiritual, te ayudará. Has lo correcto en tu vida amorosa. Te dirán que no quieren perderte.

PAREJAS: Sientes que trabajas mucho y ganas poco. Pondrás el empeño en algo que buscas. Tu pareja se mostrará preocupada por un familiar.

SOLTEROS: Estarás en la búsqueda de tu seguridad económica. Te ganas un dinero extra. La lucha continúa. Descubres una mentira que te asombrará. Reclamas un faltante de dinero. Asumes tu responsabilidad frente a algo que dijiste.

MUJER: Mujer esotérica o maestra te dará consejos muy sabios. Te levantas en salud. Evaluarás la situación psicológica de un(a) hij@. Molestia con un zapato. Decidida a hacer algo con tus labios. Almuerzo en un restaurante entre amistades.

HOMBRE: Debes superar un conflicto interno frente a una pérdida o un asunto que parece difícil o retrasado. Sensación de que no te entienden o no te escuchan. Todo lo que dices, cada una de tus palabras, cuando son hirientes, dejan consecuencias. Dulces alegrías. Logro.

CONSEJO: Más vale un crecimiento paulatino e independiente que la dependencia a factores externos que eventualmente fluctúan.

Leo

☆~ PALABRA CLAVE: Reputación

☆~ COLOR DE SUERTE: Azul turquesa

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 6645

GENERALIDADES: Una visión nueva acerca de un proyecto o plan al que le inyectas energía, vigor y coraje, te hará ver resultados positivos el año entrante. Pendiente con gastos extra. Cambio de look necesario. Te preparas para una oportunidad que sabes es especial. Activas tu creatividad para arreglar algo que tiene que ver con cerrar bien el año en el trabajo. Confía en tus convicciones. Intentas mejorar la relación con un miembro de tu familia. Hecho curioso viendo por una ventana. Pagas una deuda y te liberas.

SALUD: Sensación de fatiga y/o algunos desbalances en la presión sanguínea.

DINERO: Un plan para ser ejecutado en estos días. Recibes mensajes importantes. Tiempo para un cambio de actitud frente a un compañer@s de trabajo, serás más equitativ@..

AMOR: Ordenas tus prioridades. Afrontando nuevos compromisos económicos por lazos emocionales. Viendo o esperando los resultados de un esfuerzo persistente.

PAREJAS: Controla los celos que no pasa nada, también es una cuestión de espacio. Habla con tu pareja para que todo se aclare. Viene nochebuena, pasa la página.

SOLTEROS: Sientes que puedes confiar en las personas que están involucradas contigo emocionalmente pero deberás poner en orden varios detalles. Usarás tu potencial creativo. Deberás ordenar tu closet.

MUJER: En medio de la lucha por lo que es tuyo, pero cierras el año en orden divino. El amanecer prosigue a la noche, no lo olvides. Aparece alguien de tu pasado con quien comoartirás unos días. Debes dejar atrás las circunstancias actuales que te afectan y las falsas creencias para abrirte camino hacia el próximo año.

HOMBRE: Te reúnes con personas importantes para concretar un plan. Mirando hacia el futuro. Una situación te exige liderazgo, hacerte cargo, un desafío. Reflexión. Temas familiares activos.

CONSEJO: Fíjate una meta de pago que te sea posible.

Virgo

☆~ PALABRA CLAVE: Reserva

☆~ COLOR DE SUERTE: Violeta

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 6857

GENERALIDADES: Saber tomar buenas decisiones es clave para lograr el equilibrio que buscas. Acciones apresuradas. Cautela con relaciones online o siguiendo el consejo de amigos o influencers en redes sociales. Pones en la lupa las inversiones a corto plazo. Un giro inesperado en un plan de vida. Te mueves rápido. Evita confrontar a herman@s. Te distancias de alguien por una decepción. Tomas conciencia de lo que estás haciendo para enfocarte en tus ganancias materiales ennedtas navidades.

SALUD: Como consecuencia de los desarreglos alimentarios, especialmente si eres demasiado indisciplinad@, se advertirá un progresivo aumento de peso.

DINERO: Sientes que diste mucho y no lo reconocen. Beneficios por los que aún esperas. La suerte está de tu lado en un asunto delicado vinculado a una sociedad o empresa.

AMOR: Estas pendiente de la familia de tu pareja, ayudas. Descubres algo que no te gusta, un detalle molesto. Hay gente que parece que se enamora sólo para ponerse fastidiosa.

PAREJAS: Una nueva visión les ayudará a emprender. Logran recuperarse de una pérdida. Mudanzas. Comienzarás el año desde cero, borrón y cuenta nueva. Una buena perspectiva compartida.

SOLTEROS: Organizas una gaveta o gabinete. Tienes pasos pendientes para dar antes de conseguir un objetivo. Compra y venta. Iniciarás estudios muy pronto, entre dudas o incertidumbres.

MUJER: Logras una entrada extra de última hora. Necesitas que una persona siga confiando en tí. Estarás en medio de unas contradicciones por un tema relacionado a un viaje. Cuando estás al límite puedes caer en el abismo, aún así sabes que necesitas confiar en alguien más, alguien que te muestra otra perspectiva.

HOMBRE: Recibes un documento de alguien querido. Nuevas y creativas ideas. Gastos. Unas lagrimitas por fuerte emoción. Le puedes cambiar el destino a alguien con una sóla acción. Te agradecen tu entrega y desprendimiento. Te dirán: «Cuentas conmigo»

CONSEJO: Autopromoción, deberás visibilizarte.

Adriana Azzi y su Horóscopo Semanal: Tiene rigor

Libra

☆~ PALABRA CLAVE: Finalización

☆~ COLOR DE SUERTE: Azul celeste

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 4487

GENERALIDADES: Solucionarás un problema que no sale de tu pensamiento. Una hija o una niña será tema. Estás escalando una posición importante, se concreta en Enero. Fuertes lazos familiares. Tradiciones que no quieres olvidar, a pesar de la lejanía de algunos. Puedes pagar esa deuda ahora. Nuevas aperturas. Una buena ganancia de dinero. La seguridad de un techo, el hogar, la familia. Planes que tienen que ver con tu familia. Sensación que estas navidades no son como otras. Ayuda financiera.

SALUD: Retención de líquidos. Cuidado con el colesterol.

DINERO: Época muy positiva para iniciar nuevos proyectos o para planificarlos. Habilidad para tomar decisiones. Cambio de horario.

AMOR: Momento de sacrificios. Estarás muy cerca de una persona que te gusta. Visitar a un ser querido. Cambio de look necesario.

PAREJAS: Recibes un pago pendiente. Resuelves una situación económica con tu pareja.

SOLTEROS: Deja de discutir en tu casa. Llegas a acuerdos y nuevos compromisos. Lo que no te funciona déjalo. Aléjate de personas envidiosas. Nuevas ideas para un desarrollo. Esperanza. Tu mejor cualidad es tu orden.

MUJER: Tienes muchas cosas que decirle a alguien. Aquella separación pasada sin vuelta atrás que aún recuerdas. Te dirán: «Iba a escribirte antes». Cuidado con embarazos no planificados. Una buena vida sexual. Un regalo maravilloso, en verdad espectacular.

HOMBRE: Sientes desconfianza por todo lo que está ocurriendo pero estarás fuerte y sobrio. Optimismo, entusiasmo, deberás hacer algunos ajustes en el presupuesto pero saldrás adelante.

CONSEJO: Aléjate de las tendencias depresivas, de la melancolía, de lo que dejaste atrás.

Adriana Azzi y su Horósocopo Semanal: Una consulta diaria

Escorpio

☆~ PALABRA CLAVE: Despejar

☆~ COLOR DE SUERTE: Marrón

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 5716

GENERALIDADES: Caminos abiertos para hacer un cobro mportante. Poner límites en una relación de trabajo. Compras apuradas. Hecho curioso con unas llaves o cerrajero. Discusiones en tu entorno que te perturban. Lo que estaba detenido avanza y deseas saber hacia dónde te lleva. Liberándote de personas negativas estas navidades. Potencial creativo. Corres planificando la cena de nochebuena. El comienzo de algo grande. Optimismo y entusiasmo renovados.

SALUD: Cuida el exceso de grasas y azúcares.

DINERO: Estarás pendiente del buen funcionamiento de algo que está a tu cargo o que depende de ti. Sucesos inesperados te ayudan a superarte o a superar una prueba o evaluación.

AMOR: Cuando una decisión no depende sólo de tí. Alguien se hace el/la difícil. Que no te importe lo que diga la gente de tí cuando no te conecen. Días especiales para perdonar y armonizar.

PAREJAS: La comunicación es esencial. Embarazo en puerta, fertilidad. Un asunto de conexión que nadie puede entender salvo ustedes dos.

SOLTEROS: No permitas que otros te impongan su agenda a la fuerza y ten la Navidad que mereces. No te quedes detenid@. Fluye con las corrientes del universo. Inspiración divina. Creatividad. Repostería.

MUJER: Le das un jalón de orejas a una persona «equivocada». Cambios necesarios de actitud para que todo marche bien en tu trabajo. Personas que te visitan o que se meten en tu vida. Interés en una comida especial para nochebuena. Te ocupas de apoyar a un familiar o hermana espiritual en lo emocional o en lo económico.

HOMBRE: Tu cooperación será importante dentro del nucleo familiar. Felicidad por compra de algo que verdaderamente querías. Se activa una amistad. Un compromiso que no podrás evitar. Una cartera nueva con un billete dentro para la suerte.

CONSEJO: La vida te exige desarrolles nuevas destrezas y herramientas para enfrentar los retos que tienes por delante.

Sagitario

☆~ PALABRA CLAVE: Despejar

☆~ COLOR DE SUERTE: Amarillo claro

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 5503

GENERALIDADES: Contacto con persona que sabe de negocios o de bienes raíces. Hombre con un maletín frente a ti. Llegas a una meta. Cuidado con personas cercanas que no son claras contigo. Iniciativas. Cambios dentro de tu vivienda. Caminos abiertos para lo que ya está planificado. Alegrías por la sanación de un familiar. Bendiciones familiares, sorpresas y milagros. Sabes que quejarte no resuelve nada.

SALUD: Algunas emergencias en la vitalidad pero sin alarma. Especial cuidado en las apetencias y los excesos. Pies, uñas.

DINERO: Estarás en constante movimiento para abrir puertas, tendrás nuevas oportunidades que no puedes desaprovechar. Agradable intercambio de regalos.

AMOR: Consigues que una persona que te gusta se fije más en ti. Ayudas a una amiga en problema personal. Tormento emocional y agobio por los deseos y las intensidades.

PAREJAS: Influencia o problema de una madre o suegra alteran un plan en nochebuena. Cierras un ciclo y se abre otro. Alegrías de personas queridas. No escuches a esa malintecionada, quítale la careta.

SOLTEROS: Cerca de una firma, un acuerdo o contrato pero queda para el año que viene. Cuídate de persona que lo que hace es envidiarte. Otra energía después del solsticio, te pasarán cosas lindas.

MUJER: Un hombre educado y culto, un buen consejero te llama o te escribe y te dice palabras muy lindas. Un hombre maduro y emocionalmente estable será comprensivo contigo. La experiencia de actuar con bondad. Reserva, algo escondes. Te dicen algo que te pone a soñar o a vibrar.

HOMBRE: Algo bueno para ti ya que llegan dos personas que te llenan el alma de alegría. Protección. Actuar con compasión frente a una situación que lo amerita. Sueltas, sabes que no ha sido fácil pero alimentas las esperanzas.

CONSEJO: Cuando el dinero escasea por un tiempo viene la necesidad de reestructurar las finanzas y ajustarse a las circunstancias.

Adriana Azzi y su Horóscopo Semanal: Una guía de consulta

Capricornio

☆~ PALABRA CLAVE: Vigor

☆~ COLOR DE SUERTE: Cian

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 4225

GENERALIDADES: No entiendes algo que te dicen y pides que te lo repitan pero lo extraño es que pasa varias veces, problemas con la memoria reciente. Asumes tus responsabilidades con gallardía, saldrás adelante. Reunión con amigos muy divertida, no te la pierdas. Sal de tu casa. Pondrás mucha energía en algo que estás haciendo junto a tu familia. Cena con personas especiales que formarán parte importante de tu vida en los días por venir. Decoración navideña (detalles). Asunto pendiente vinculado a una propiedad.

SALUD: Dolores que vienen y van. Cuadros gripales.

DINERO: Organizas y planificas lo que vas hacer para el año venidero, quieres que todo te salga bien.Necesidad de mayores ganancias. Una sociedad.

AMOR: Llega alguien especial. La vida te devuelve algo por lo que trabajaste duro en el pasado y será muy positivo por este tiempo de Navidad.

PAREJAS: La justa valoración de las experiencias vividas será muy importante para lograr lo que quieren a mediano plazo. Nuevos retos. Cansancio.

SOLTEROS: Llamada importante para organizar un encuentro que te trae felicidad. Una llamada en Navidad te hará llorar. Cambios en tu vida signados por la superación de antiguas dificultades.

MUJER: Pon reparo respecto al excesivo aislamiento y ábrete a una nueva vida. Cambios inesperados que ofrecen oportunidades nuevas. Una circunstancia fortuita. En Navidad hay un abrazo, uno sólo, que te hará mucha falta. Un afortunado juego de circunstancias que te favorece en relación a un hombre.

HOMBRE: No discutas demasiado acaloradamente en medio de una situación familiar, conserva la calma. Cambios en tu casa que son necesarios. Atención a los detalles. La búsqueda de las verdades más profundas. Atención a tu salud emocional.

CONSEJO: Este es el momento de planificar qué deseas conseguir de cara al primer trimestre del año venidero. Ponte metas, objetivos con resultados.

Acuario

☆~ PALABRA CLAVE: Persistencia

☆~ COLOR DE SUERTE: Aguamarina

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 4398

GENERALIDADES: Semana de muchas diligencias y ocupaciones. Alguien discute a través de una llamada telefónica. No dejes nada para mañana. Necesidad de seguridad para dar el paso quequieres dar. Un énfasis adicional sobre las relaciones sentimentales. El impulso para crear algo de valor duradero, es lo que deseas hacer para el año entrante. Una reflexión sobre el poder y el control que te trae un esclarecimiento. Hecho curioso con padre o abuelo.

SALUD: Circulación – Acroparestesia – Arteroesclerosis.

DINERO: Se mueven unas piezas clave. Algo ocurre entre los jefes o la administración. Se cancelan deudas o se realizan pagos atrasados.

AMOR: Lo oculto no funcionará más, las mentiras salen a flote, cuidado, las fechas de cupido son delicadas. Alguien del pasado que llega a tu vida te trae buenas noticias. El amor se activa esta semana navideña.

PAREJAS: Firmas para llegar a un acuerdo. Se hace justicia, sales con victoria. Cuidado con lo que haces sin pensar en las consecuencias.

SOLTEROS: Buscarás a una persona que te importa y le dirás lo que sientes. Llamada, mensaje o correo que esperas con ansiedad.

MUJER: Reuniones familiares. Vas a un sitio de diversión con los niños. Nada a la fuerza conviene. Mereces vivir una vida libre, conviértete en la mejor versión de tí misma. Comida navideña con éxito y alegría. Hay que hacer un pan temprano. Un pantalón ajustado que te hace sentir desnuda.

HOMBRE: Evitando una separación dolorosa, y más en estas fechas, mientras otros simplemente están haciendo cambios y votos para sembrar las bases de una relación duradera. Un amigo muy querido o pareja a los que les querías regalar algo pero será con retraso.

CONSEJO: Uno de los sueños más hermosos que podemos lograr es estar con el amor de nuestra vida, no dejes de luchar por eso, búscale, entrégate, retenl@.

Piscis

☆~ PALABRA CLAVE: Sostenerte

☆~ COLOR DE SUERTE: Azul rey

☆~ NÚMEROS DE SUERTE: 6527

GENERALIDADES: Resuelves un problema que venías arrastrando desde hace un tiempo, tomas una posición firme al respecto. Todo se coloca en su lugar. Reconciliación en la familia, pones los límites. No insistas si alguien no quiere hacer algo contigo. Los celos te hacen equivocarte. Alguien que llega en el momento justo para una solución. Algo con una marca o registro que te preocupa. Recibirás una ayuda para llevar un plan adelante. Una fecha o plan de viaje.

SALUD: Cambios en la alimentación. Cita médica. Emotividad nerviosa.

DINERO: Un nuevo proyecto se visualiza para el año que viene. Oportunidades que no debes desaprovechar por falta de foco. Noticias importantes sobre un trabajo informal o entrada extra.

AMOR: Recibes un dinero de alguien querido. Ansiedad por un encuentro o deseo de ver a alguien que te hace sentir vulnerable o te pone a soñar. Deseos de estabilidad.

PAREJAS: Se discute sobre un viaje dentro de un carro. Reunión para saber qué harán con una herencia, dinero extra o alquiler de un inmueble.

SOLTEROS: Mujer que maneja un conocimiento muy específico o espiritual te aconseja o ayuda emocionalmente. En una reunión sales muy optimista.

MUJER: Hermano o amigo te cuenta un episodio vinculado a un hecho público muy notorio pero del que no estabas enterada. Lo que quieres y que parece imposible, lo logras como de milagro. Algo llega rápido a tus manos. Utiliza tu intuición, te guiará positivamente. Simplemente trata que esa situación familiar no te moleste.

HOMBRE: Un amigo que tienes tiempo sin ver te saluda quizás por la nostalgia. El poder de la imaginación. Una mujer te repite tanto algo que parece logra sacarte de tus casillas. Cuidado con ponerte lujurioso en un lugar que no es apropiado. Saludas a una persona que tienes tiempo que no ves.

CONSEJO: El matrimonio – los requerimientos de los parientes – la situación económica, busca el equilibrio.

Cada semana Adriana Azzi y su Horóscopo Semanal trae a una audienciea que reconoce su valor, el estudio de los astros y sus reprecusiones para

Adriana Azzi y su Horóscopo Semanal son una referencia para los seguidores de la astrologia

Lea también:

¡Bono Fin de Año 2023! Son 39,84 dólares ¿Quiénes son los beneficiados?