Julio Batthika: Ventas han bajado más de un 50% por causa del corredor vial

Para los comerciantes de Monagas, luego de venir de un periodo de pandemia que duró dos años, tener una economía positiva sigue en espera, pues pese a que muchos han hecho inversiones y mejorado las instalaciones de sus negocios, afirman que apenas estaban alzando el vuelo cuando las autoridades regionales han establecido un alto pago de impuestos por los servicios.

Aparte de ello, está la implementación de un corredor vial que ha causado que las ventas en el centro de la ciudad disminuyeran en un 50 % porque los clientes no tienen donde estacionarse. Así lo informó Julio Batthika, presidente de la Asociación de Comercio, Industria y Producción del estado Monagas, Aciem.

Batthika fue el invitado a «La Verdad Radio TV» con Estrella Velandia, transmitido por Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, donde dejó claro que el tema del corredor vial no se trata de una queja, ni de imponer una respuesta negativa, pues desde el Aciem no rechazan los cambios, entendiendo que existe una dinámica social que requiere tomar decisiones de acciones para mejorar ciertas situaciones, sin embargo, la forma cómo se implementó este sistema de control vehicular fue inadecuado y no solo porque no avisaron, sino porque afecta de manera negativa los comercios ubicados a lo largo de la avenida Bolívar.

«Sí, es verdad que el corredor vial se aplica en varias partes del mundo, pero eso implica hacerlo de la manera correcta, tienen que hacerse algunos ajustes y crear condiciones, en los últimos 10 años ha disminuido el parque automotor, ahorita no se ve esa misma cantidad de vehículos, además de que así como se está cubriendo con el pago de los impuestos otras obras, las autoridades deben pensar en nosotros que también somos parte de la sociedad», afirmó.

Resaltó que las ventas han bajado considerablemente, porque las personas no tienen un espacio donde estacionarse para hacer sus compras y eso es perjudicial para el sector comercial.

«El corredor vial es una opción para mejorar el tránsito en la ciudad, pero hay que hacerlo con la mínima afectación posible, para nadie es un secreto que la mayor movilidad del transporte es en la mañana, por lo que podría establecerse desde las 6 de la mañana hasta las 8:00 am., para que exista una mayor fluidez en el recorrido, después pararlo y así permitir que las empresas y tiendas puedan recibir a los clientes, y luego de 3 a 5 de la tarde cuando la gente retorna a sus hogares volver a activarlo, siendo un efecto positivo para ambas partes», explicó.

Detalló que los comerciantes están tratando de vivir dentro de las diferentes circunstancias que atraviesa el país, siendo una de ellas el llamado «bloqueo», pero también es una realidad la falta de inversión en los últimos 30 años.

«Muchas instituciones sociales fueron abandonadas y se pretenden recuperar, pero hacer las cosas en bien en estos tiempos tan difíciles se requiere de mucha empatía y una comunicación permanente entre todos los actores. Los empresarios tenemos la responsabilidad de invertir, abrir nuevas empresas ofrecer empleos que van a aportar ese crecimiento económico que se está esperando», detalló.

A su juicio existen muchas maneras de ayudar al sector comercial, que van desde la reducción de los impuestos, estimulación de la creación de nuevas empresas, abaratar los costos de los procedimientos para la apertura nuevas empresas, porque para ello requiere 1500 $ solo en papelería.

“No se pide exoneración, sino consideración después de venir de una pandemia”, manifestó.

«Las empresas no son un capricho, son una fuente para mantener a la familia, hemos tenido que modificar los negocios y hacerlos pequeños con pocas ventas, y de allí vienen que no se puedan cubrir las tarifas de los servicios que son tan altas y que pueden llevar al cierre al comerciante», acotó.

Batthika aseguró que muchos empresarios le han expresado que prefieren irse a la informalidad, porque le están cobrando derecho de frente, aseo y otros tributos que superan lo que perciben con sus ventas.

“Lidiamos constantemente con los buhoneros que ocupan los espacios de las aceras y tapan las vitrinas de los comercios, hemos tenido que soportar lo que no se ha podido resolver, porque se debe seguir trabajando”, añadió Batthika.

En su opinión Batthika plantea que si algunas calles se usan para el vendedor informal, porqué allí no hay corredor vial, dejando claro que es el momento de hacer las cosas bien y que los empresarios necesitan el apoyo de los gobernantes y que con las medidas que han tomado se están mostrando como adversarios.

“Somos un factor positivo para la ciudad, no somos generadores de perturbación ni de conflicto, solo buscamos la oportunidad de un diálogo con las autoridades”, dijo.

Julio Batthika presidente de Asociación de comercio e industria en el estado Monagas (Aciem), conversó con Estrella Velandia.

