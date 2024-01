Arrancó plan de prevención y seguridad vial en Maturín

Este miércoles arrancó el despliegue del Plan de Prevención, Seguridad Vial para el control y seguimiento del transporte público en el municipio Maturín, por orientaciones de la alcaldesa Ana Fuentes.

José Maza, director de Transporte Público, detalló que el operativo consiste en fiscalizar a los choferes de los autobuses, camionetas y carritos por puestos que prestan servicio en las diferentes rutas, así como a los motorizados, para que cumplan con las normativas de la ordenanza municipal.

Dispositivo de seguridad vial

Agregó que en el dispositivo de seguridad vial además revisan las paradas que no están permisadas, las rutas de transporte que no estén afiliadas a una línea, y que en las unidades no se exceda con la cantidad de personas y el cobro del pasaje; además, supervisan que los motorizados usen el casco de seguridad.

«Hoy nos encontramos cumpliendo las orientaciones de nuestra alcaldesa Ana Fuentes, en lo que tiene que ver con la regulación del transporte público dentro del municipio, supervisando las unidades de las rutas, siendo vigilantes de que cumplan las normas» así lo indicó Maza.

Destacó que la intención es tener un mayor control en la prestación del servicio en la ciudad, a manera de garantizar el orden en el mencionado sector y la seguridad de los usuarios.

En el despliegue del plan de seguridad, también participó el coronel Antonio Pérez Luis, Director de la Policía Municipal de Maturín (Polimaturín); el comisionado Alejandro Mujica, Jefe del Servicio de Tránsito; el Inspector de tránsito de la Policía Municipal, César Medrano y losfiscales del Departamento de Transporte de la jurisdicción.

La Dirección de Transporte Público de Maturin inspecciona que rutas de transporte público tengan su documentaciones al día.

