Animadora Erika De La Vega: «Tengo miedo de que hallen otra cosa»

La animadora Erika de La Vega, aseguró que todavia tiene miedo de que algo pueda pasar. Esto dijo tras más de trs meses de haber sido operadad de un tumor en la cabeza.

La venezolana afirmó que aún continua descubriendo como se ve la vida después de una segunda oportundad de estar en este mundo.

Erika contó su experiencia una vez más, durante una entrevista con Shirley Varnagy para circuito Onda: «nada pasa por casualidad en la vida».

«Yo no tenía ningún síntoma sino que a mi mamá hace cuatro años se le explotó una aneurisma y salió adelante. Dicen que eso es hereditario y me mandaron a realizar una resonancia. El año pasado como me rompí el ligamento cruzado de la rodilla (…) hablando con el médico le dije que en los exámenes que me debía hacer me metiera la resonancia magnética que había postergado. Era un chequeo X y cuando me lo hice me salió algo borroso, por lo que me lo debía repetir. Después me dijeron que no tenía aneurisma, pero si una masa y mandaron nuevos exámenes y así fue que consiguieron ese tumor. Gracias a Dios no estaba presionando algo importante, pero seguía creciendo», expresó.