¡Talento venezolano! Ale The New presentó su álbum ECLIPSE

Ale The New cuyo nombre de pila es Pedro Alejandro Carías Alcalá, es un joven cantautor venezolano de 19 años de edad, nacido el 1 de octubre de 2002, en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui. Es el menor de tres hermanos, y desde niño se sentía atraído por la música al ver a su padre constantemente interpretando, a manera de hobbie, música llanera.

A la edad de 14 años le encantaba escuchar rap y comenzó a dar sus primeros pasos en el freestyle, improvisando y haciendo rimas junto a sus amigos, quienes disfrutaban de su particular estilo a la hora de lanzar sus improvisaciones inspirado en la vida y el día a día.

A sus 16 años de edad descubre que la música definitivamente es su pasión y decide escribir esas rimas que llegaban a su mente, las que posteriormente fue convirtiendo en lo que hoy son sus canciones, dando paso al álbum ECLIPSE.

Esta es una producción musical que el joven cantautor titula así, refiriendo que «en la vida siempre habrán momentos donde sentimos que estamos en total oscuridad, pero hasta los astros más grandes llegan a ser eclipsados y siguen existiendo, porque la oscuridad no es permanente, siempre es temporal, recordándonos cuan grande somos, aunque nos apaguemos por momentos, representando estas palabras un estímulo para salir adelante y luchar por los sueños aunque otros quieran apagar tu luz».

El lanzamiento del video oficial del tema promocional, será este 05 de agosto a las 7:30 de la noche, hora venezolana, en su canal de YouTube.

Ale The New, se describe como un chico alegre que ama la vida y cree que los demás no deben enfocarse en el destino, sino en el viaje, por eso disfruta cada momento del día para hacer de su vida un cúmulo de experiencias fructíferas que valga la pena ser recordada.

En estos momentos, Ale The New se encuentra sumamente emocionado y enfocado en el gran lanzamiento de su álbum ECLIPSE, el cual espera que sea recibido con gran cariño por parte del público y llegar a ser escuchado en todos los rincones del mundo.

