Estatua de José Gregorio Hernández tallada en Caripito unifica la medicina y la fe

Tal y como estaba previsto, el monumento que fue tallado en Caripito, municipio Bolívar del estado Monagas, por el escultor Jesús David Martínez, fue instalado en la plaza La Candelaria del centro de Caracas justo al frente de la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, que además funge como santuario al Dr. José Gregorio Hernández.

La develación se realizará este viernes en horas de la tarde, aseguró Yonnaidis Subero, coordinadora en la entidad oriental de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (BNBT) y del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas, entes encargados junto a la Gobernación de Monagas y la Alcaldía de Maturín, del aporte estatal para la beatificación, este 30 de abril, del “Médico de los Pobres”.

“Para nosotros es un honor, en nombre de todos los monaguenses, la gobernadora Yelitza Santaella y de la gran familia Tricolor y de Obras Públicas, traer esta imagen tallada del Dr. José Gregorio Hernández hasta este espacio, y con ella, el mensaje de fe y sanación al pueblo venezolano, justo en este tiempo de pandemia, y en especial, cuando pasa a la historia el primer laico venezolano en recibir tan alta insignia de Beato por la Iglesia católica”, señaló.

La fe y la medicina

El escultor oriundo de Caripito, Jesús David Martínez, resaltó que cuando la covid-19 hace estragos en el mundo, acá en Venezuela se pudo combinar la fe y la medicina a través del “Siervo de Dios”, y en especial con esta imagen que presenta a “El Venerable”, como un mensaje cristalizado cargado de esperanzas frente al virus SARS-CoV-2.

“Cuando el general Raúl Alfonso Paredes me llamó para realizar esta obra me dio 10 días para terminarla y asumí el reto, pues para concluir una escultura como esta se requiere entre mes y medio a dos meses. Desde ese instante coloqué la foto del Dr. José Gregorio Hernández, y le pedí que me ayudara, y estoy realmente impresionado porque solo fueron necesarios ocho días para hacerla, y hoy estamos a solo minutos de develarla”, explicó.

Refirió el artista que esta estatua posee las siguientes dimensiones: 3,15 metros de altura por 1,10 de ancho, y reposará en un pedestal de 1,5 metros de altura.

“Tallamos a un José Gregorio lleno de vida, estoy completamente seguro que cada persona que lo admire varios segundos, creerá que realmente está vivo, él está vivo en nuestros corazones”, precisó.

Por su parte, Deymari Martínez, hija del escultor, quien contribuyó también en esta obra, agradeció al nuevo Beato por permitirles ser parte de la historia junto a él.

“Somos privilegiados en formar parte de la historia y doy gracias a “El Venerable” por permitirnos tallar esta imagen que reposará justo en el Santuario en el que se hallan sus restos mortales”, apuntó.

La joven de 20 años, egresada de la Universidad de Las Artes, dio forma a las manos del monumento, así como también se encargó de la pintura y maquillaje. “No tenemos más que agradecer y extender el llamado a todos los creyentes para que no desmayen en la fe”, dijo.







