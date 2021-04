Nazareno recorrió 19 sectores de Las Cocuizas

Con tan solo 15 litros de gasolina en el «párroco móvil» de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, el Nazareno bendito impregnó de fe a 19 sectores de la parroquia Las Cocuizas. El recorrido se extendió al Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar con el propósito de elevar una oración por la salud de los enfermos de Covid-19.

Igualmente, la ruta incluyó el Hospital José Antonio Serres y la maternidad Mamá Rosa de Las Cocuizas, para llevar el mensaje de sanación y esperanza a los pacientes.

El presbítero Manuel Gerónimo Sifontes, Párroco de Las Cocuizas, se mostró complacido por la receptividad de los feligreses que salieron de sus casas para arrodillarse y rezarle al Nazareno bendito por la salud del mundo entero y la erradicación de la pandemia del Covid-19.

El Padre comentó que en tiempos de pandemia, la fe debe unirnos como hermanos en Dios. Destacó que en esta época debe aflorar la solidaridad de los cristianos, para ayudar a tantos hermanos que lo necesitan. Especialmente, cuando tantas familias padecen los estragos del Covid-19 en medio de una crisis económica que nos hace más vulnerables ante la enfermedad.

“Nos unimos este Miércoles Santo para pedir a Jesucristo por aquellos que no tienen recursos para costearse los tratamientos contra el Covid-19 y todas las demás enfermedades. Es un modo de la Iglesia de invitarnos a vivir en la solidaridad, en el sacrificio y la entrega. Todo cristiano que desee realmente imitar a Jesucristo, tiene que saber ofrecer su propia vida y sacrificios para que también otros tengan vida y eso se entiende como la entrega y donación que hizo Jesucristo por todos nosotros”.

El párroco de Las Cocuizas recordó que el día miércoles santo, la Iglesia celebra el acontecimiento del siervo sufriente, significado en Jesucristo como Nazareno que asumió todo el dolor y el sufrimiento de ser triturado por el dolor, para poder redimirnos y salvarnos.

“Eso nos dice a nosotros cuán grande es el amor de Dios y hasta dónde puede llegar para salvar a sus hijos. Es una forma también de mostrarnos a nosotros que en la medida que podamos entender este misterio, el dolor de Jesucristo, somos capaces de entender el nuestro. Que así como Jesús sufrió para salvarnos, que así como asumió esa pasión y fue triturado con el dolor no insultaba, no condenaba, no sentenciaba a nadie, sino que lo asumía con libertad y sabía que detrás de su sufrimiento, se estaba cumpliendo una misión salvífica para nosotros. Mientras él sufría a nosotros se nos da la vida. Mientras él padece, a nosotros se nos está devolviendo la reconciliación y la vida eterna”

Pbro. Manuel Gerónimo Sifontes, Párroco de Las Cocuizas