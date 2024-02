En Simón Rodríguez ven clases en precarias condiciones

Estudiantes de la Universidad Simón Rodríguez, aseguran que están viendo clases en condiciones no adecuadas para el buen desempeño de sus funciones estudiantiles, por lo que solicitan a las autoridades abocarse a evaluar la situación.

Alejandra Bermúdez, estudiante regular de dicha casa de estudios aseveró que muchos universitarios no han podido acceder a su debida inscripción en vista de que el sistema es muy ineficiente.

Aseveró que algunos compañeros no han podido inscribirse debido a la falta de docentes que no asisten por cuanto no les cancelan a tiempo sus salarios, y las circunstancias en las que asisten a dar clases son muy precarias.

Sin agua

«Cuando la universidad esté llena, no vamos a poder ver clases en ambientes de segundo y tercer piso, debido a que no hay pupitres, no hay agua, aparte los de turno diurno no contamos con baños en ningún área de la Universidad, tampoco contamos con laboratorios para nuestra carrera», aseveró.

No hay energía eléctrica

Asimismo precisó que no tienen electricidad por tanto no es posible proyectar sus trabajos a la hora de exponer. «Queremos que las autoridades digan la verdad de lo que está sucediendo, porque para poder ayudarnos es aceptar que las cosas están mal».

Universitarios denuncian que la Universidad no está en las mejores condiciones

Solicitan ayuda gubernamental

Bermúdez afirmó que esta situación no se puede seguir permitiendo, por lo que están alzando su voz para que así logren ser escuchados por las autoridades competentes, «Queremos una ayuda y que nos tomen en cuenta para poder mejorar nuestra estadía en esta casa de estudios a la que asisten personas de zonas foráneas.

Destacan que ameritan mayor comodidad, así como la reparación de los baños, hasta reemplazo de las cerámicas, debido a la contaminación que poseen las mismas.

En cuanto al sistema a través del cual verifican y deberían plasmar su récord académico, no funciona y deben acudir al uso de planillas, esto afecta a más de 500 estudiantes debido a que no pueden inscribir siete materias, por lo menos en el caso de veterinaria, causando retraso en la carrera.

«Los que trabajamos y estudiamos estamos perdiendo tiempo y dinero, d igual manera, los padres de los estudiantes que no laboran pero que vienen de otras zonas.

Sin comedor estudiantil

La Simón Rodríguez tampoco cuenta con un comedor estudiantil, no se les garantiza profesores en todas las materias. «Solo garantizaron este semestre cinco materias de un total de siete que es la matrícula normal, esto nos retrasa, hay profesores que hace años no les cancelan, queremos que así como atendieron a la Universidad Rómulo Gallegos lo hagan con nosotros», aseveró Bermúdez.

Dixon Salamanca, vocero estudiantil, precisó que las cosas se deben hacer de manera coherente y que así quienes quedaron fuera del proceso de inscripción, puedan ingresar de manera digna.

Sin baños óptimos, electricidad ni servicio de comedor ven clases en Simón Rodríguez

Sistema de inscripción viciado

«Muchos quedaron por fuera de la inscripción, aunque vinieron desde las 3 y cuatro de la mañana a hacer cola en las afueras de la Universidad, poniendo en riesgo su vida, por eso pedimos a las autoridades a que hablen con la verdad de lo que estamos viviendo día tras día», denunció.

Déficit de pupitres

Acotó que cuentan con ambientes en los cuales hace falta sillas y pupitres, hay filtraciones excesivas, por lo que solicitan a las autoridades «ésta es nuestra postura como jóvenes revolucionarios, convencidos de que las cosas se hagan como se debe, estamos alzando nuestra voz, tomando en cuenta que los estudiantes están padeciendo por no contar con una educación de calidad que exigimos los estudiantes porque somos el semillero del país, es el futuro que le pertenece a Venezuela y la garantía de que esto avance».

Salamanca añadió que el país debe estar en consonancia con el avance del país, y afirmó que actualmente la Universidad pasa de diez mil estudiantes, que ven clases en 36 ambientes que ameritan cada uno entre 35 a 40, pero solo quince tiene mesas sillas incompletas.

«Cuando hacen falta las herramientas no se puede cumplir, necesitamos apoyo gubernamental, regional, nacional, agradecemos al personal de mantenimiento que trabajan con las uñas, igual a los estudiantes y profesores que así lo ejecutan para poder sacar adelante las tareas concernientes a los estudiantes», culminó diciendo el estudiante.

La Universidad Simón Rodríguez tiene 36 ambientes con déficit de pupitres

Lea también:

Esto se sabe del segundo bono especial de Patria correspondiente a febrero