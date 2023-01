Comisión Permanente de los Trabajadores acatará leyes para mejoras laborales

Este miércoles se llevó a cabo la instalación de la Comisión Permanente de los Trabajadores y Trabajadoras en el Consejo Legislativo Socialista del estado Monagas, presidida por el diputado Igor Rojas, quien destacó que, estarán dando respuesta a todos los sectores.

«Daremos apertura a la comisión, con el objetivo de generar una política integral de respuestas para los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, tenemos un plan estratégico de la mano con Inpsasel, Ministerio del trabajo, Tribunales laborales y algunas intenciones de leyes para cumplir y acatar las mejoras laborales, incluyendo las personas con discapacidad, eso hará transformar de manera orgánica beneficios asociados a la convención colectiva».

Rojas precisó que para esto, se harán mesas de trabajo a través de la central bolivariana socialista de los trabajadores y junto al diputado William Golindano, para escuchar y plantear medidas de respuestas que necesita el pueblo, además se está en discusión, el hecho de frenar el constante incremento del «dólar today».

Fortalecer el bolívar frente al Petro

El legislador mencionó que para romper dicho esquema, se cuenta con economistas que buscan «fortalecer el bolívar a través del petro fluctuante y vencer la inflación sin generar desgaste en el trabajador. Por ejemplo, en Colombia no se aceptan dólares, por qué nosotros no buscamos una medida de que los venezolanos no recibamos nada en dólares para derrotar a quienes pretenden explotar a quienes no tienen dinero, sería una forma de derrotar la hambruna que genera el dólar today», explicó.

No harán el juego a seguros HCM

En cuanto a los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, que son un clamor de la masa trabajadora, destacó «no queremos hacerle el juego a los seguros, queremos transformar, equipar y buscar el fortalecimiento del seguro social en el estado, fortalecer las necesidades de medicina en relación a las necesidades reales del pueblo. El HCM es una condición de la convención colectiva», destacó.

