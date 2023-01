Estudiantes de universidad privada denuncian incremento de 80% de matrícula

Estudiantes de derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (Ugma), ubicada en la avenida Libertador de la ciudad de Maturín, denunciaron que las matrículas de estudio fueron incrementadas en más de un 80%, sin justificación alguna, por lo que solicitan que dicho incremento sea evaluado por parte de las autoridades competentes.

Alegan que a partir de la pandemia por coronavirus, las condiciones de la universidad no están dadas para un aumento de este tipo, por cuanto no ofrece beneficios ni se han realizado mejoras en las instalaciones que con el pasar del tiempo se han venido deteriorando notablemente.

468$ para los nuevos ingresos

Badr Sleiman, presidente del movimiento estudiantil de la Ugma, mencionó que la situación se ha venido presentando de manera reiterada sin tener respuestas ante los constantes incrementos. «Es la cuarta vez que tenemos en esto, y lo rechazamos contundentemente, porque ya es insoportable, porque la infraestructura está vuelta un desastre, no hay agua en los baños, ni wifi, hemos tenido varias caídas dentro de las instalaciones, no tenemos aire acondicionado, a la biblioteca le falta mucho; en esta sede tenemos tres carreras: derecho, administración e ingeniería cuyos estudiantes nos vemos afectados».

Hizo un llamado a los que pretenden inscribirse en la institución, tanto nuevo ingreso como estudiantes regulares de los diferentes núcleos, a desistir por ahora, hasta tanto hayan logrado mejoras en la misma. «Un nuevo ingreso debe cancelar 468 dólares, para cada unidad crédito el costo es de 26 y son alrededor de 18 unidades crédito, que estaban en 15 $, lo que daba alrededor de 200, por lo que el aumento ha sido de un 80% en dólares».

Agregó Sleiman, que los carnets se cancelan adicional por 13$, en tanto que la entrega de los títulos se ha retrasado hasta dos años. ademas indican que el auditorio tampoco está en condiciones para realizar ninguna de las actividades.

80% de aumento

«El semestre estaba en 15 dólares y aumentaron casi en un 80%. No contamos con las herramientas tecnológicas, y físicas necesarias para desarrollarnos, no contamos con seguridad, tenemos una falta de identificación por falta de carnet, la biblioteca no cuenta con leyes suficientes para estudiar, las unidades créditos tienen un costo adicional, no sabemos a dónde se va el dinero que pagamos mensualmente, pedimos que se haga una rendición de cuentas del dinero que depositamos para tener una mejor educación», refirió Jassirek Soto, vicepresidente del movimiento estudiantil de la Ugma Monagas.

Acotó además, que la situación se presenta en las sedes de Anzoátegui, así como en otras carreras que dicta la universidad, afectando más de mil bachilleres que aseguran que seguirán protestando la medida. «El descontento es notorio porque el aumento va en contra de lo que pensamos para nuestro futuro, iremos a los órganos competentes a solicitar una evaluación en fin de que se pueda revertir esta situación.

Universitario seguirán elevando su voz de rechazo a los continuos incrementos

