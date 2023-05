Maturineses no encuentran qué hacer ante la ola de calor

La intensidad del calor está agobiando a los maturineses, puesto que no están acostumbrados a las altas temperaturas, debido a que Maturín ha tenido siempre un clima agradable, por lo que muchos comentan que no encuentran qué hacer, sin embargo, es común ver que la gente lleva su paraguas o trata de protegerse con lentes oscuros y gorras, además de llevar su respectiva botellita de agua para hidratarse.

«No me provoca ni salir porque de verdad que el calor está muy intenso y eso me agobia, salí porque tuve que llevar al niño al médico, pero prefiero quedarme en la casa, el calor me aturde y al menos estando en la casa, me salgo al patio o me meto en el cuarto donde tengo aire acondicionado, trato de no salir por la tensión», dijo Ana Aguache.

Añadió que estos días ha sentido un poco da cansancio o sofocación, por lo que se mantiene hidratada lo más que se pueda, «se toma agua suficiente, jugos, tener ropa fresa, cómoda pero no me gusta salir a esta hora», acotó.

Asimismo, la joven Del Valle Rondón, quien se encuentra en estado de gestación, destacó que en los últimos días ha debido tomar medidas de prevención para evitar mayores complicaciones por el calor. «Eso es una tortura para mí, estoy tomando mucha agua, líquidos, muchos jugos, más de lo normal últimamente y me baño a cada ratico».

Mencionó que desconoce cualquier otra medida de prevención, como el usar ropa fresca, cómoda y de colores claros. «No lo sabía, eso no me lo habían dicho, pero me mantengo hidratada porque hay mucho calor», recalcó.

Por su parte, Carlos Brito destacó que se ve el cambio por cuanto el calor ha aumentado de manera paulatina y las medidas son pocas para combatir el calentamiento global que se ha venido generando en las últimas décadas que es lo que causa la ola de calor que actualmente se está viviendo.

«Eso es parte de una controversia pero es lo que se está generando allí, la población en general sabemos las medidas pero no se ve mejoría de alguna medida que se esté tomando, esto lo generan muchas cosas en el ambiente y a eso le aunamos lo que genera el dióxido de carbono (CO2), la tala y la quema no la puedo destacar, pero en general hay muchas cosas que forman parte del calentamiento global como tal, y si comenzamos a darle un giro a todo esto se tardaría muchísimos años para paliar un poco. ¿Cuántas cosas suceden en el mundo por guerras, químicos y otras que generan esta situación en nuestro ambiente y siempre hay un culpable y un afectado, todos somos culpables», expresó.

