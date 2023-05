Aciem advierte que 80% de los comercios podrían cerrar sus puertas en Maturín

Representantes de la Asociación de Comercios e Industrias del estado Monagas (Aciem), manifestaron su preocupación debido a que el 80% de los comerciantes del municipio capital, están siendo afectados por el alto costo de impuestos y servicios que deben cancelar, a pesar de ello, las diferentes actividades se mantienen «en vilo».

Julio Batthika, presidente de la Asociación, que está por cumplir 40 años de fundada, destacó que estarán desarrollando la actividad principal a través del Programa «Aciem en la calle», con el cual se desplegarán para buscar información de primera mano, de parte de los comerciantes, acerca de los problemas que les aquejan, lo cual es para ellos de vital importancia, teniendo en cuenta que los altos costos que deben cancelar repercuten en la economía comercial.

Trabajan a pérdida

Manifestó «sabemos que las empresas pueden estar funcionando de muchas maneras, entre las cuales podría estar, que una empresa pueda cumplir con sus servicios, pero trabaja a pérdida, porque los impuestos, los pagos, las erogaciones, son superiores a las utilidades que éstas producen, por lo que es solo cuestión de tiempo para cerrar».

30% cerró sus puertas

Aseveró que alrededor de 30% han bajado sus santamarías, en las áreas periféricas, lo que se traduce en unas mil empresas, por cuanto no pueden trabajar ante los altos costos de servicios e impuestos a pesar de que han hecho grandes esfuerzos para entablar comunicación con autoridades municipales acerca de los costos de los impuestos.

Servicios incrementaron en 80%

Los servicios públicos también están afectando sensiblemente a las empresas, según indicó Batthika, quien aseveró que muchas han facturado dos mil bolívares el mes de enero y febrero; en marzo facturaron Bs. 4 mil 800 y actualmente el monto incrementó a 6 mil bolívares, lo cual arroja un aumento de 80% aproximadamente.

Esto además, genera desempleo, lo que «se traduce en el incremento de economía informal, debido a que se está auyentando al inversionista en el municipio, debido a que el futuro es sombrío para este sector que paga impuesto sin una buena política que les retribuya el costo».

«Esto es un incremento que progresivamente ha ido afectando, pero además, en el casco central muchas veces no hay agua; el combustible es otro factor que afecta la operatividad de las empresas, y muchas veces no se tiene, por lo tanto no se puede realizar los trabajos por falta de transporte, tanto para los empleados como para las mismas empresas».

Solo 3 mil empresas

De 16 mil empresas que tenía Maturín, actualmente se contabilizan alrededor de 3 mil, por cuanto la gran mayoría ha cerrado sus puertas, dijo el empresario. Agregan que el exalcalde dejó mil 700 contribuyente, lo que significa el decrecimiento tributario del municipio, pero con la forma en la que se refieren al contribuyente no será posible el desarrollo comercial.

En esta oportunidad, y ante tanta dificultad, manifiestan que existe una voracidad fiscal que terminará por acabar con el sector comercial. «Nos encontramos con una voracidad fiscal que ha llevado a que cada vez se vean menos las empresas en la ciudad de Maturín y ésto nos preocupa por cuanto las fuentes estables de trabajo y las prestadoras de servicio están a punto de cerrar».

Ante la situación, hicieron un nuevo llamado a las autoridades para establecer criterios en consonancia entre quienes pagan los impuestos y quienes cobran. «Nuevamente hacemos el llamado, debido a que la Asociación de comercio es la interlocutora ante los entes públicos. No queremos expresar que no queremos pagar impuestos, al contrario, éstos son la forma en que podemos colaborar con el gasto público que requiere la ciudad y el país, pero deben ser consensuados porque es la única manera de determinar lo que podemos pagar nosotros», precisó.

Agregó además, que «La ley obliga a que las normas que se vayan a modificar en este país, los servicios y tarifas que nos van a afectar, sean discutidas con nosotros y no, que, en un acto de arbitrariedad, hacer leyes que no puedan cumplirse. Entendemos que la situación está difícil, pero debemos llegar a un acuerdo»; manifestó.

Impuestos sin servicios

Batthika subrayó que no se está viendo reflejado el beneficio en servicios, debido a que en pleno centro de la ciudad no cuentan con servicio de agua por tuberías, el aseo no es óptimo, según lo indicado por la mayoría de los comerciantes de la ciudad, además tanto las pequeñas como las grandes empresas deben cancelar el mismo monto en impuestos, lo cual indica que no hay un escalafón, sino que se puntualizó por zonas, solo en los sectores periféricos es un poco más bajo el monto.

Agregó el presidente de Aciem, que mientras los gastos suben, las ventas no se incrementan y lógicamente se están viendo obligados a cerrar. Asimismo consideran que un comerciante abre un negocio con la esperanza de mantenerse en el mercado, sin embargo, es cuesta arriba abrir nuevas empresas que generen empleo en la ciudad capital.

