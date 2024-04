Los maturineses manifestaron seguir rezando para que los cortes de electricidad no sean tan continuos ni duren tantas horas, porque esto afecta la realización de las actividades diarias y pone en peligro los electrodomésticos.

Manuela Rodríguez, ciudadana señaló «estoy cansada de salir del trabajo y llegar a mi casa y encontrarme con la sorpresa que no hay luz. Esta situación me afecta bastante, porque la idea de llegar a mi hogar luego de una jornada de trabajo es descansar».

Por otro lado, indicó que otra de sus preocupaciones es el daño que pueden llegar a presentar los electrodomésticos en su casa mientras ella no está, pues a veces la luz presenta bajones repentinos y en otras, llega con alto voltaje.

Valentina Azócar, comerciante comentó que «tengo una venta de helados y los cortes de luz me han generado muchas pérdidas en mi negocio, ya que no tengo para comprar una planta eléctrica y mis helados se descongelan y ya luego, no quedan igual».

Los ciudadanos hacen un llamado a los entes competentes para que solventen esta situación que los aqueja.

Maturineses están cansados que se vaya la luz a cada rato.

Continúan fallas eléctricas por largo tiempo a diario.

