Adultos mayores con dolor de espalda por la cargadera de agua

Los habitantes del sector Paramaconi III, Maturín, manifestaron tener más de 15 días con falta del vital liquido, siendo las más perjudicadas las personas de la tercera edad, ya que tienen que ir con sus carruchas a llenar los botellones.

Humberto Brito, residente comentó «estoy cansado de buscar agua en otros sectores, ya que en mi casa no llega ni una gota para por lo menos cocinar, en esta calle del sector Paramaconi la mayoría de los vecinos son personas mayores».

Asimismo señaló que le duele la espalda de tanto cargar botellones de agua a diario y que en varias oportunidades ha temido por su salud.

Julia González, habitante indicó «tengo 68 años de edad y vivo sola, diariamente tengo que cargar 5 botellones de agua en mi carrucha para poder cocinar, beber y bañarme, eso sin contar las veces que me toca lavar mi ropa, es por ello que trato de que no se me acumule tanta».

Los habitantes hacen un llamado a las entes competentes para que se aboquen a dar una solución a esta situación que afecta a los adultos mayores del sector en la mayor brevedad posible.

Adultos mayores con dolor de espalda por la carga constante de botellones.

Adultos mayores con dolor de espalda por cargar hasta 5 botellones diariamente.

Lea también:

Pacientes hemofílicos exigen rehabilitación de la unidad de hematología del Humnt