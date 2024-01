Covid sigue repuntando como positivo en Maturín

Al menos tres variantes circulantes se encuentran actualmente en medio de la población, según explicó el doctor Alexis Guzmán, infectólogo, quien acotó que en Venezuela, el cambio climático ha sido atípico, por lo que además de las enfermedades respiratorias, se generan otros virus, aparte del Covid 19 que sigue repuntando.

Señaló el galeno que también hay dengue, o enfermedades zoonóticas, virus sinusal respiratorio, virus de influeza tipo A y B, catarro común y el covid, que nuca se ha ido, solo que las variantes son menos virulentas o agresivas.

Sin embargo, acotó que el SAR-Cov2, llamado Delta súper agresivo, acabó con muchas vidas, pero las nuevas cepas, no quiere decir que no sean mortales, esto debido a que quienes padecieron de las anteriores variantes, pueden desarrollar gravedad.

Covid 19 dejó secuelas

«Muchos están aprendiendo por las secuelas que dejó el Covid, como neuropatías severas, enfermedades respiratorias crónicas ocultas, afecciones cardíacas, cardiopatías postvirales, pacientes que quedaron hipertensos y no lo eran, otras que quedaron asmáticos y no padecían de asma y tal vez nos vamos a contagiar con otras variantes que vengan y no se puede generar confianza porque pasó la enfermedad».

Destacó que fumadores, pacientes con enfermedad inmunológica, inmunosupresoras u otras patologías pueden sufrir de Covid severo.

No automedicarse

Añadió que actualmente existe un repunte de Coivid 19

, aunque es difícil un diagnóstico porque pueden darse los llamados falsos positivos, lo importante es no automedicarse, sino que al sentir cualquier síntoma, es necesario acudir al médico.

Además aconseja que no debe ingerirse antibióticos debido a que puede crearse resistencia a estos medicamentos.

Hacer las pruebas

En el área de epidemiología del Hospital central de Maturín Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt), actualmente se están realizando las pruebas rápidas de hisopados, conociéndose que han sido muchos los resultados positivos para Covid 19, por lo que se recomienda mantener el uso de mascarillas, sobre todo en lugares cerrados.

De igual forma, se conoció de manera extraoficial de la muerte de un hombre de 45 años de edad, quien se encontraba recluido desde el pasado sábado en el Humnt a causa de esta enfermedad.

Sin confirmar

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada, aunque sus compañeros de labores alegaron que se trató de Covid, en libro de novedades se registró como muerte natural.

La Organización Mundial de la Salud alertó a mantener la higiene de manos, evitar los sitios con aglomeraciones, usar la mascarilla y mantener la distancia, además, informó que se espera un nuevo virus causado por patógenos desconocido pero que podría ser mortífero.

En el área de epidemiología del Humnt muchos han dado positivo para Covid

