Los pacientes de hemofilia del estado Monagas denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra la unidad de hematología del hospital universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, Humnt, situación que les afecta, ya que no están recibiendo los tratamientos correspondientes.

El representante de los pacientes hemofílicos del estado Monagas y miembro de la Asociación Venezolana para la Hemofilia, Adolfo Rojas informó que muchos pacientes llegan en búsqueda de atención, pero debido a que en el consultorio no cuenta con las condiciones adecuadas para atenderlos quedan en una lista de espera.

«La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión» agregó. Adolfo Rojas, representante de los pacientes hemofílicos del estado Monagas.

Asimismo dejó saber que para hacer cierta evaluación se requiere un microscopio y no hay, la sala de quimioterapia no funciona, ya que los aires acondicionados están dañados, no hay tensiómetros, por lo que bajo estas condiciones no se pueden colocar ningún tratamiento.

Pacientes hemofílicos no reciben tratamientos por falta de insumos

«Con esfuerzo de los pacientes, en conjunto con familiares, logramos reactivar el servicio para recibir las consultas, pero necesitamos adecuar el consultorio para poder los tratamientos necesarios para este tipo de enfermedad».

Los pacientes hemofílicos hacen un llamado a los entes competentes para que se aboquen a rescatar esta unidad de consultas y tratamientos en la mayor brevedad posible.

Representante de los pacientes hemofílicos del estado Monagas y miembro de la Asociación Venezolana para la Hemofilia Adolfo Rojas.

Pacientes hemofilícos requieren tratamientos.

Consultorio de los pacientes hemofílicos necesita la climatización urgente.

Lea también:

Más de 30 dólares gasta un paciente hospitalizado en exámenes de rutina