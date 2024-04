Trabajadores sueñan con poder pasar más tiempo con sus familiares

Este 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador, una fecha que conmemora el movimiento obrero y la lucha social a nivel mundial. En Maturín, los trabajadores expresaron que de tener la posibilidad de cumplir algún sueño, sería poder compartir más tiempo con sus familiares, esto debido a las largas horas de trabajo en sus empleos.

Resaltaron que les toca salir muy temprano de sus hogares y regresan muy tarde en la noche, esforzándose cada día más para llevar un aporte económico como sustento.

El joven trabajador Luis García, señaló que en el negocio donde labora se encarga de acomodar toda la mercancía en los estantes y de arreglar el depósito, con un horario corrido de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días.

Aquí en Venezuela siento que es muy forzado el trabajo, en mi caso me la paso todo el día parado sin descansar, de lunes a lunes y por un sueldo de $61 quincenal, mi sueño sería ganar un poco más para poder comprar las cosas que me gustaría tener, ya que todo se me va en comida», expresó Luis García.