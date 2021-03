Santiaguistas de luto por fallecimiento del Prof. Dexi Astudillo

Maturín. En estos días, cada mañana cuesta más revisar el celular por temor a que nos sorprendan malas noticias como la desaparición física del profesor Dexi Astudillo Ponce, víctima del Covid-19. Este lunes, notas de duelo inundaron algunos grupos y estados de Whatsapp por cuanto era muy conocido y apreciado en el estado Monagas.

Astudillo era ingeniero de profesión y se desempeñaba como docente en la Escuela de Ingeniería Civil del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño de Maturín, donde por muchos años impartió clases. Igualmente, asesoró a cientos de estudiantes en la elaboración de sus Trabajos Especiales de Grado. Se destacó por ser un profesional responsable, respetuoso y buen compañero. En lo personal, fue un ejemplo para su familia, buen hermano, esposo, y un padre abnegado.

Tres semanas de lucha

Hace aproximadamente tres semanas, se difundió por redes sociales una campaña para la recolección de fondos porque el profesor Dexi Astudillo estaba recluido en un centro de salud, junto a su esposa Marlene Ortiz, también docente, y su hija Letixia Astudillo. Todos presentaban cuadro clínico de Covid-19, pero lamentablemente el ingeniero perdió la batalla contra esa terrible enfermedad que hoy enluta a tantas familias monaguenses.

Tras conocerse su deceso, las muestras de afecto no se hicieron esperar en las redes sociales. Estudiantes, profesores, amigos y figuras públicas se pronunciaron lamentando la noticia. Entre ellos, el ingeniero José Tomás López, también Profesor del IUPSM, quien conocía a Dexi Astudillo desde hace más de 30 años.

Lo describió como un profesional excepcional, que dedicó muchos años de trabajo a la administración pública y luego a la docencia en la UGMA y el IUPSM.

Gremialista por excelencia

“Era un amigo entrañable que siempre estaba allí para quien lo necesitara. Era una persona muy pacífica, nos llevaba algunos años de edad y, por ende, era más prudente y calmado. Cuando se exacerbaba era porque era justo y necesario, pero siempre apostaba a la concordia y armonía. Aprendí mucho de él en los diferentes escenarios laborales donde compartimos. Fue un gran amigo, siempre dado con las personas y sus alumnos y un luchador incansable del gremio de ingenieros. Batalló por recuperar nuestros derechos y reivindicaciones desde los espacios políticos y gremiales”. Ing. José Tomás López, Profesor del IUPSM

Dexi Astudillo, antes de incursionar en la docencia, se desempeñó como trabajador de Malariología, en el departamento de permisología sanitaria para urbanismos y nuevas construcciones. En esa institución se jubiló y posteriormente asumió la docencia como su nueva profesión, con el propósito de aportarle a la nueva generación de ingenieros conocimientos, experiencia y la mística que caracteriza a la vieja escuela.

Un amigo entrañable

Otro de los tantos amigos que manifestaron su pesar por la partida física de Dexi Astudillo, fue el Ingeniero Raúl Parra, quien afirmó “no hay palabras que puedan devolvernos a Dexi, ni calmar el dolor, solo Dios como amo y señor de todo el universo sabe cuándo debe partir cada uno de nosotros, y a él le debemos respeto y obediencia, por eso le pedimos que acoja a nuestro amigo Dexi en su Santa Gloria y le dé fortaleza, fuerza, vigor, esperanza y mucha salud a su familia para sobreponerse al dolor que los embarga. Hemos perdido a un ser extraordinario por culpa de esta terrible enfermedad”.

Asimismo, otros colegas docentes como como la Dra. Xiomara Gutiérrez y los ingenieros Jorge Márquez y Yenkelys Bárcenas manifestaron su conmoción por tan irreparable pérdida. Sin duda, la partida del Ing. Dexi Astudillo deja una profunda pena en la comunidad santiaguista.





Un adiós desde la distancia

El dolor de perder a un ser querido es indescriptible, pero en el caso de los venezolanos un factor que agrava el duelo es la distancia. En muchos casos, familiares no pueden despedir a sus afectos porque emigraron como consecuencia de la crisis. La mayoría no puede regresar al país en tiempo récord y menos en medio de una pandemia. Tal es el caso de Alexander Astudillo, hijo del Profesor quien colgó un emotivo mensaje en sus redes sociales:

“Ahora cuando mereces te dedique no solo estas palabras, sino lo que me queda de vida, te quiero decir que nunca supe cuánto amor te tenía. Siento que desde esta mañana mi vida no tiene el mismo sentido, dimos todo por ti como siempre lo hiciste con nosotros. En mi corazón y mi mente, aunque no logro compaginarlos porque siento que pude darte mi vida, me queda esa bendición que nos mandaste a todos tus hijos: Glixis, Alexis, Luisa, Dayximar, Patrixia, Letixia y a mí; tus nietos te extrañarán y tú gran amor, Marlene Ortiz.

A cada amigo, familiar, alumno, compañero de trabajo de mí papá y familia siempre nuestra gratitud. No podemos negar el dolor y la tristeza que tenemos: «Papá Oso» como le decían en la UGMA y la Santiago Mariño, deja un vacío tan grande por su bondad, gran corazón y excelencia profesional.

Este dolor que siento a la distancia de ti y la familia, hace que el dolor sea más fuerte. Por semanas fueron momentos de mucha tensión, de contener y aguantar tanta tristeza, pero hoy ya no puedo Papá, te llevas parte de mí, y mi corazón llora porque ya no te tendré físicamente pero sí en mi mente. En mi corazón sé que estarás presente para hacerle saber a quienes no te conocieron el gran hombre, Papá, Hermano, Tío, Primo, Sobrino, Amigo, Profesional y Docente que fuiste.

Cuánto quisiera papá darte mis pulmones y que hoy fuera yo el que dejara de respirar para darte mi vida.

Los restos mortales del Prof. Dexi Astudillo reposarán en el Cementerio Nuevo de la Ciudad. ¡Paz a su alma!

El Ingeniero Dexi Astudillo será siempre recordado por sus estudiantes | Foto: Cortesía

