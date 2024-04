Britney Spears y su padre llegan a un acuerdo legal sobre su tutela (+Detalles)

¡Britney Spears y su padre! la cantante estadounidense, finalmente llegó a un acuerdo en su prolongada disputa legal con su padre sobre los honorarios legales relacionados con su tutela.

La intérprete de Toxic deberá desembolsar $.2.000.000 por las facturas legales de su progenitor, sin obtener compensación económica a cambio, según el portal TMZ.

El cierre de este acuerdo puso fin a una prolongada disputa legal que ambos habían estado enfrentando desde que se presentó la primera demanda en diciembre de 2021. La resolución de esta batalla legal se logró en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 25 de abril, aunque los detalles del acuerdo no se han hecho públicos.

El litigio se enmarca dentro de los más de dos años de esfuerzos legales posteriores al término de la tutela que otorgaba al padre de la cantante el control sobre su vida, una tutela que finalizó en noviembre de 2021.

El abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, aseguró que es un resultado positivo para su clienta, aunque ella asumirá los costos legales de su padre durante el juicio.

El monto asciende a $2.000.000,00, solicitud que hizo Jamie Spears sobre los honorarios que había pagado a varias firmas de abogados a lo largo de la batalla legal, además del pago de los honorarios legales de su defensor actual.

Las acusaciones de “mal manejo y desfalco” de los bienes de Britney Spears por parte de su padre, Jamie Spears, durante los 13 años de tutela, han generado controversia.

Aunque su padre afirmó que sus gastos estaban aprobados por el juez, la cantante está molesta por cómo se ha resuelto el caso, según ‘TMZ’.

La tutela judicial de Britney Spears fue establecida en 2008, con su padre como tutor la mayor parte del tiempo. Por lo que, supervisó sus finanzas y decisiones médicas.

La noticia de este arreglo llegó después de que Britney Spears, desde que se liberó de la tutela, vendió más de dos millones de copias de sus memorias, The Woman in Me, y lanzó música con Elton John y Will.i.am. A pesar de estos éxitos, Spears fue firme en que una carrera en la música ya no es una prioridad para ella.

