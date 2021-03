Oscarcito: Con Yakozuki me siento un artista nuevo

A lo largo de 23 años de trayectoria artística, «Oscarcito» Óscar Hernández (Caracas, 1981) ha demostrado que no le tiene miedo a los cambios y con su decisión de decirle adiós a Oscarcito, el nombre con el que ha sido reconocido en el mundo artístico durante los últimos años, por Yakozuki, lo confirma de nuevo.



El cantautor y productor, nominado al Grammy Latino, anclado en Miami, habló con El Universal y juró que no se aferra a los éxitos pasados, razón por la que dice estar más que listo para comenzar de nuevo, con las mismas energías que tenía cuando tenía 16 años.



Oscarcito en entrevista

Y, precisamente, para iniciar un nuevo ciclo profesional, y hasta personal, prepara un concierto streaming, que se transmitirá el 11 de abril, desde «La ciudad del sol».



– ¿Qué quiere decir Yakozuki? ¿Qué diferencia quieres marcar en esta nueva etapa?

– Es un golpe de karate que utilicé mucho para ganar competencias y me resultaba siempre. Es una manera con la que busco rendir homenaje al Oscarcito de 16 años. Ahora me siento como si tuviese 16 años, con ganas de aprender. Siento como si fuera de nuevo cinturón blanco y que estoy comenzando de cero. Yakozuki es como tener las manos vacías, es disfrutar de una nueva etapa, me siento como un artista nuevo. No me aferro al éxito del pasado, y estoy seguro que tengo nueve medallas por conquistar.



– ¿Vio Cobra Kai en Netflix?

– Sí, vi todas las temporadas, hasta el último capítulo. Cobra Kai nos lleva a la época en la que éramos chamos, en la que era Karate Kid con Miyagi y Daniel Sam. Cuando cante el 11 de abril, a la gente le va a pasar exactamente eso, va a trasladarse a una máquina del tiempo, y estoy seguro que cada canción tiene anécdotas de vida para cada persona.

– ¿Esto también es un retrato del momento emocional que está viviendo actualmente?

– Es totalmente cierto. Ahora mismo estoy en un momento espiritual de mi vida espectacular, en donde me siento novato, quiero aprender de nuevo. No me siento sabio. Tengo el hambre que tenía cuando tenía 16 años. Tengo tanta emoción y entusiasmo que van a pasar muchas cosas lindas.

– ¿Cuándo tiene previsto presentar los primeros materiales de Yakozuki?

– Es probable que suelte algo el día del streaming, pero eso viene por ahí.

Oscarcito se llamará Yakozuki

– ¿Fecha tentativa del lanzamiento de ese disco?

– Un mes después del streaming.

– ¿Para mayo tentativamente?

– Sí, posiblemente mayo. Yéndonos muy lejos, junio.

– Otras figuras del mundo del espectáculo intentaron cambiarse su nombre artístico en el pasado sin mucho éxito, incluso Madonna. ¿Cuál cree que será la clave en su caso para correr con mejor suerte?

– Si bien es cierto que cuento con el apoyo y el cariño del público venezolano que me conoce como Oscarcito, tengo una gran ventaja y es que aún el mundo no me conoce como conocía a Madonna en su momento. De hecho, yo ya he saboreado, de alguna manera, los cambios. Cuando estaba en A.5, me llamaban Óscar; cuando entré al Lsquadron, me llamaban Oscarcito Lsquadron; y luego, Oscarcito.

