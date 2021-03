Argentina abandonó el Grupo de Lima, en un comunicado emitido por la cancillería hizo ver el desacuerdo con la política de “aislamiento” hacía Venezuela, gobernada por el presidente Nicolás Maduro, la gestión de Alberto Fernández confirmó su retiro del Grupo de Lima, el conglomerado de 14 países conformado en 2017 para buscar una salida democrática a la crisis social, política y económica del país.

Grupo de Lima y Venezuela

“En el día de la fecha, la República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”, afirmó la Cancillería a través de un comunicado.

“Por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar”, sostuvo, en relación con el reconocimiento que ese grupo hizo a Juan Guaidó.

Alberto Fernández presidente de Argentina

“Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”, continuó un comunicado.

Argentina pide diálogo en Venezuela

“Es claro que no pueden desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones”, aclararon desde la Cancillería argentina.

