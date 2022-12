Aquí están las mejores canciones de Navidad de la historia de acuerdo a Billboard

28 años han pasado desde el estreno de All I Want fot Christmas Is You y con la llegada de la Navidad 2022 el nombre de la cantante se ha vuelto a posicionar en lo más alto de los charts musicales.

Mariah Carey se ha convertido en una de las figuras indiscutibles de la Navidad. Desde que la artista lanzó al mundo su ya icónico tema navideño, All I Want for Christmas Is You, durante la década de los 90, la canción se ha consagrado como uno de los sencillos más sonadas en todo el planeta, año tras año.

28 años han pasado desde entonces y con la llegada de la navidad 2022 el nombre de la cantante se ha vuelto a posicionar en lo más alto de los charts musicales. De hecho, tal y como ha publicado la prestigiosa lista Billboard, este villancico moderno registra su novena semana total en la cima del Hot 100. Pero, no ha sido lo único.

En este tiempo hasta la mayoría de los artistas deciden hacer una pausa para celebrar al lado de sus seres queridos, y no es para menos, la fiesta decembrina invita a mirar por el retrovisor y agradecer a Dios por las cosas buenas que ocurrieron, y las no tan buenas que al final terminan siendo de gran enseñanza para todos.

Por estos días las emisoras y redes sociales se agitan a ritmo de canciones que fueron concebidas especialmente para sonar esta temporada, desde salsas icónicas como Amerindio, de Joe Arroyo, hasta Mensaje de Navidad, de Diomedes Díaz, pasando por los tradicionales villancicos.

Estos temas son coreados por todos los rincones del país, incluso por muchas de las celebridades nacionales, quienes viven esta fiesta al máximo.

Estas son las mejores canciones de Navidad en español.

