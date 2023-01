¡Alucinante! Mercedes Benz presenta un carro «alien» inspirado en Avatar

Mercedes Benz es uno de los fabricantes más destacados de la industria del motor, pero lo cierto es que la llegada de las mecánicas eléctricas provocaron que la competencia se haya hecho más notable. Al fin y al cabo, la sencillez de la tecnología sin emisiones contaminantes hace mucho más fácil la llegada de nuevos fabricantes al mercado.

Aun así, Mercedes Benz, conocida como una de las mejores marcas en lo que se refiere a elegancia, acaba de presentar un modelo fantástico que, pese a no salir al mercado, sí cuenta con alguna clave para explicar el potencial de la firma.

Mercedes-Benz acaba de presentar el VISION AVTR, un concepto que llama la atención desde cualquier ángulo. Tal y como viene siendo habitual en esta clase de presentaciones, nos encontramos ante una tecnología con unas curvas que no son propias del resto de la gama de la marca.

¿No te parece que ha salido directamente del planeta Pandora de la película Avatar? Se trata de un medio de transporte que, además de apostar claramente por la sostenibilidad, sus formas invitar a relacionar su imagen con algunos escenarios clave del film.

Este Mercedes-Benz llama la atención, por supuesto, por ser un referente en lo que se refiere a innovación. Veamos, por tanto, cuáles son los detalles más interesantes de este increíble prototipo.

Mercedes Benz presenta un prototipo que parece recién llegado de la película Avatar

Lo primero que cabe destacar es que no nos encontramos ante un prototipo de nueva factura. De hecho, fue visto por primera vez en el CES de 2020, pero no contó con un gran reconocimiento debido a la pandemia.

En esta ocasión, este curioso y futurista modelo sí ha centrado todas las miradas debido a su imponente figura, los detalles de sus líneas y, por supuesto, la increíble tecnología que incorpora en su interior. De hecho, la presencia del habitáculo casi diáfano da un aporte de frescura y amplitud al conjunto del proyecto.

El Mercedes VISION AVTR es un prototipo que sirve para explicar algunas de las características que mejor definirán a la marca en el futuro.

El grupo Mercedes, a través de una nota de prensa, ha querido enfatizar la apuesta de la compañía por este prototipo. De hecho, ha utilizado el mismo mensaje para confirmar la inspiración obtenida gracias a la película de animación que muchos de nosotros vimos allá por el año 2009.

A fin de cuentas, los colores utilizados, la forma futurista del vehículo o su diseño interior sí se ven claramente conectados con el film. Tanto la película como este concepto tienen un detalle en común, el halo futurista que se desprende por los 4 costados.

Un detalle en particular que llama la atención por encima del resto es la ausencia de volante, lo que lo convierte en un automóvil con un nivel 5 de autonomía a la conducción. Aun así, no lo veremos circulando por las calles de Latinoamérica, ya que no será homologado y, por supuesto, tampoco será producido a gran escala o bajo una serie exclusiva. Aun así, sí puede servir como aperitivo para entender cómo será la futura línea de modelos de la marca de la Estrella a lo largo de los próximos años.

Con información de Mundo Deportivo y HolaTV

