¡Obtén una piel joven! Mascarilla de miel para rejuvenecer tu rostro

Si deseas conseguir una piel más joven, pon en práctica esta mascarilla de miel para darle luminosidad y rejuvenecer tu rostro.

Es muy esencial el cuidado que se debe tener en la piel, ya que es el órgano más grande del cuerpo. Frecuentemente, el envejecimiento de este órgano se debe a que las células dejan de llevar a cabo su función adecuada. Además, el primer efecto que se produce, como consecuencia, es la falta de producción de colágeno y otras proteínas (elastina y ácido hialurónico) que conforman la estructura principal de la piel.

Una de las cosas que se debe tener en cuenta es que no solo el envejecimiento de la piel es signo de la edad, sino que uno de los causantes de la vejez prematura es la mucha exposición a lo rayos solares sin la debida protección. Asimismo, la contaminación, el estrés, el consumo de tabaco y la alimentación son otros de los causantes que inciden.

De igual modo, así como inciden estos factores externos, la genética también cumple un papel en esta afección, ya que influye en todos los aspectos del organismo, incluido el envejecimiento de la piel. Por otro lado, expertos recomiendan una buena alimentación balanceada para poder aportarle los nutrientes necesarios al organismo y contribuir en la regeneración celular.

La miel

Conoce la mascarilla de miel para rejuvenecer tu rostro

Antes que nada, se debe entender qué propiedades y beneficios tiene la miel. La misma, contiene propiedades hidratantes, antibacterianas y antienvejecimiento. Asimismo, ofrece múltiples beneficios como: Regenerar las células, prevenir y eliminar las arrugas, eliminar las manchas y cicatrices, desinflama los brotes de acné e hidrata la piel.

Mascarilla de miel

Ingredientes

1 cucharada de miel

1 cucharada de colágeno en polvo

1 cucharada de leche

Pasos a seguir

Agregue la miel, el colágeno y la leche en un envase de plástico. Revuelve perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea. Aplique la mascarilla de colágeno y miel sobre el rostro limpio y deje que actúe por 20 minutos. Pasado el tiempo, retira con abundante agua fría para sellar los nutrientes en tu piel.

Se recomienda que para obtener resultados favorables, se realice esta mascarilla 2 veces a la semana.

Esta mascarilla de miel te ayudarán a rejuvenecer tu rostro en cuestión de arrugas, líneas de expresión y manchas causadas por la edad. Recuerda aplicarte protector solar diariamente para potencializar los efectos del colágeno. También, algo muy primordial para tener una piel sana es beber agua a diario, mantener tu cuerpo hidratado es esencial para el cuidado de todo el organismo en general, ya que permitirá que todos los órganos cumplan su función de forma completa y eficaz.

Otra de las recomendaciones para rejuvenecer tu rostro, es mantener una buena alimentación con propiedades antioxidantes y alto aporte de vitamina C, se destacan los vegetales verdes, frutas cítricas, aguacate, brócoli, espárragos, remolacha, entre otros. Además, cumplir con una limpieza del cutis, ya que un buen cuidado de la piel empieza por limpiar correctamente la piel del rostro, esto implica si se utilizó o no maquillaje en el transcurso del día, la piel debe ser limpiada a diario con jabones o productos suaves que no dañen su pH. Por último pero no menos importante, el descanso, es esencial dormir bien para asegurar un buen descanso. El cansancio acumulado hace que la piel se vea más apagada, con menos frescura y luminosidad.

Si cumples a cabalidad todas estas recomendaciones que se ha dado anteriormente, tendrás una piel mas sana, mas joven, con más brillo y menos avejentada. ¡Pon en práctica todo estos consejos y verás la diferencia!

