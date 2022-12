Continúa el desplome del caño de Las Avenidas

Ante la mirada atónita de muchos maturineses y visitantes, continúa el derrumbe de las estructuras del caño ubicado en el sector Las Avenidas, cuyas aguas siguen socavando también la carretera, por lo que los habitantes de la zona temen que se produzca un socavación mayor.

«Eso representa un peligro porque aquí hay casas, edificios y comercios cercanos, parece que a nadie le duele que eso se derrumbe, imagínese si esa socavación afecta estas estructuras y a la gente que aquí habita, deben evitar males mayores, porque más vale prevenir», dijo Luis Arismendi, quien pasaba por el lugar.

Peligro latente

De igual manera, conductores han llamado la atención al respecto, debido a que la zona se encuentra cerrada gracias a que algunos vecinos colocaron piedras en la entrada de la vía para evitar el tráfico y por ende, que siga derrumbándose la vía ya colapsada.

«Está bien que cierren para que no haya tránsito por allí porque no sabe uno en que momento termina de colapsar y eso puede causar estragos a los vehículos, no sé qué esperan para comenzar a dar solución antes de que sea peor, por aquí pasa mucha gente porque ahí están las clínicas en la otra calle, eso está comiendo tierra por debajo y con esta llovedera es peor, eso es parte de Maturín y debería ser parte de los cambios que se quieren hacer en la ciudad», mencionó Argenis Alcalá, quien se dirigía en su vehículo por la zona adyacente.

Transeúntes temen un deslizamiento mayor

Medio año

La caída de las estructuras, el cementado y ahora también la vía, tiene más de seis meses, agravándose la situación en las últimas semanas, por lo que quienes laboran cerca esperan que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto antes de que ocurra un accidente.

