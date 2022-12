Trabajos de reparación en vía 23 de Enero avanzan lentamente según conductores

Hace alrededor de cinco meses comenzaron a ejecutarse los trabajos de reparación en la vía hacia el poblado 23 de Enero-Caripito, luego de la socavación sufrida, producto de las intensas lluvias caídas en la ciudad, así como también a la extracción de las estructuras metálicas que sostenían parte de la carretera, razón por la que faltó poco para que los habitantes quedaran incomunicados.

Sin embargo, al decir de algunos conductores que diariamente transitan por dicha carretera, los trabajos avanzan lentamente, puesto que «llevan casi cuatro o cinco meses trabajando, tenían una sola máquina, han aumentado, pero además por las lluvias que no han parado, casi no han podido avanzar», aseveró uno de los choferes de ruta que pidió no ser identificado.

Conductores solicitan asfaltado para la vía

Cuatro meses más

Agregó que para finalizar y hacer un buen trabajo «hace falta como cuatro meses más de trabajo en esta zona, porque deben meterle un buen refuerzo para que no vuelva a colapsar, además en esta vía hace falta mayor seguridad», refirió, además que mencionó que a la vía le hace falta un buen asfaltado, debido a que está toda llena de huecos y baches.

Lagunas indeseables

De igual manera recalcó que «desde que metieron las máquinas, están mejorando por un lado, pero están dañando eso porque están haciendo sendas lagunas que va a romper todo por la parte de abajo y es otro peligro, así que no veo eso bien, no sé qué pensarán los otros, pero yo considero que esas lagunas allí, de lado y lado será peor porque eso no tiene ni para dónde correr y se va a aquedar allí rompiendo la carretera», acotó el trabajador del volante.

Enormes lagunas se están formando a los lados de la vía colapsada en 23 de Enero

