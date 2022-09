Miguel Vásquez: Claudio Fermín es el candidato de Soluciones para Venezuela

Soluciones para Venezuela no considera otro candidato para las presidenciales, pues no participarán en las primarias.

Soluciones para Venezuela, ya cuenta con un candidato para las elecciones presidenciales del 2024, sin embargo, en la actualidad tienen como prioridad la consolidación y extensión como partido, al igual que el acompañamiento del pueblo en su lucha social, el salario y el instructivo de la Onapre. Así lo informó, Miguel Vásquez, subdirector nacional de esta organización.

Vásquez fue el invitado a «La Verdad Radio TV» con Estrella Velandia, transmitido por Sonora 99.3 FM y Monagas Visión, donde indicó que respeta las primarias que ha convocado el G4, pero no participarán, pues considera que el G4 está siendo excluyente al no permitir la participación de algunas tarjetas.

«No podemos participar con gente que está pidiendo que no le compren petróleo a Venezuela pese a que es la primera fuente de ingresos del país, no se puede hacer unas primarias con personas que se han adueñado de espacios bajo el nombre de un gobierno interino», afirmó.

«La diferencia estará en el contenido del voto, somos nacionalistas y eso nos distingue del G4, no podemos estar del lado de quien llama a la abstención, que se niegan al diálogo y que piden sanciones para Venezuela», puntualizó.

«No pertenecemos a un grupo, por eso no estamos dividiendo»

Vásquez dejó claro que «divide quien pertenece a un grupo», y el partido Soluciones para Venezuela «no está dividiendo, porque no pertenece ni al G4 ni a la MUD».

«Con el G4 no ha habido diálogo, porque ellos han cerrado esas oportunidades, además que no podemos acompañar a un llamado de abstención, y a la no reactivación económica, tenemos nuestras políticas propias y acompañamos a las personas que tengan acciones progresistas para el país», resaltó.

En cuanto a la economía nacional, destacó que es una gran burbuja a punto de explotar, y en ese punto se debe ser sensato y que el gobierno venda petróleo a otros países, porque ese dinero entraría al fisco que se vería reflejado en el situado de las alcaldías del país.

«Si hay una reactivación económica real, entonces que el gobierno nacional le dé un aumento salarial al pueblo», enfatizó.

Refiriéndose a las elecciones del estado Barinas, señaló que el partido no apoyó a Freddy Superlano, pero sí pidieron respeto a la elección del pueblo. Lo mismo pasó cuando fue Sergio Garrido quien tomó su lugar.

«No respondemos a intereses imperiales, somos nacionalistas, no fue Superlano. La distinción de abogar por el voto dio resultado y eso es lo importante, el gobierno de Garrido no está siendo el mejor. La polarización no es buena para nadie, ni de un lado ni del otro», precisó.

Miguel Vásquez subdirector nacional de esta organización, conversó con Estrella Velandia.

Lea tambien:

Clever Lara: AD revisará estructura de Monagas y aplicará cambios que sean necesarios